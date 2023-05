Pod značkou Redmi najdete nejen zajímavé telefony, ale třeba i sluchátka. Čeští uživatelé by neměli minout novinku Buds 4 Pro, která nám přistála na redakčním stole. Zlákat vás může velmi dobrým zvukovým projevem, solidním režimem ANC a cenou pod hranicí 2 tisíc korun.

Bezdrátová sluchátka Redmi Buds 4 Pro navazují na starší Redmi Buds 3 Pro. Pokud je například používáte, jistě víte, že nastavila laťku poměrně vysoko. Výrobce se snaží udržet solidní zvukovou kvalitu, včetně kodeku LDAC, dobrou výdrž i příznivou cenu. Nevyhnul se však minimálně jednomu přešlapu.

Technické parametry Redmi Buds 4 Pro

Hmotnost 46 gramů včetně pouzdra Výdrž bez ANC 9 hodin (sluchátka)

36 hodin (s pouzdrem) Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.3 Bezdrátové nabjení ne Obsah balení sluchátka, plastové pouzdro, nabíjecí USB kabel Barevné varianty černá, bílá Cena 1 800 Kč

Obsah balení: nic podstatného nechybí

Krabička je rozdělena na dvě části. V té první je pouzdro se sluchátky, ve druhé najdete nabíjecí kabel a také náhradní špunty. Kromě nasazených špuntů získáte ještě dva další páry, což se hodí.

Líbilo se nám vše potřebné připraveno

Konstrukční zpracování: tentokrát s nožičkou

Redmi Buds 4 Pro se dodávají v oblém pouzdře, které je spíše matné a příjemné na dotyk. Je dle očekávání celé plastové, a to včetně vrchní výklopné části. Ta je mimochodem bytelně zpracována, nijak se neviklá a současně lze snadno vyklopit/zaklopit. Výhodou pouzdra je rovněž zvýšená odolnost proti vodě a prachu dle IP54, což znamená, že nevadí lehké zmoknutí či postříkání vodou.

Zatímco u předchůdce se výrobce snažil o maximálně minimalistický vzhled, tentokrát už se sluchátka nevyhnula možná trošku zbytečné nožičce. Na jednu stranu jsou tak o něco větší, na tu druhou je lze alespoň pohodlněji uchopit. Samotné špunty působí spíše obyčejně, za což může matný a tmavý plast. O oživení se stará vnější strana se stříbrným proužkem.

Zvýšenou odolnost mají samozřejmě i sluchátka, a celkově chválím Redmi za to, že dobře sedí v uších, ačkoliv mám s většinou bezdrátových sluchátek potíže, kdy mi z uší i v klidu po nějaké chvíli vypadávají. Za zmínku stojí i velmi snadná výměna špuntů, která je otázkou několika málo vteřin. U jiných levných sluchátek můžete s nasazením špuntu i poměrně zápasit.

Líbilo se nám povedené pouzdro

nízká hmotnost

zvýšená odolnost

Zvuk a ovládání: bohatý zvuk i možnosti

Párování je velmi snadné. Postačí sluchátka vyjmout z pouzdra, čímž dojde k jejich zapnutí. Následně je můžete propojit s vámi zvoleným zařízením a následně klidně i s druhým. Pak sluchátka využívá primární zařízení. Jakmile však na jednom poslech/hovor ukončíte, můžete přirozeně přejít na poslech z dalšího, což je velmi praktické. Snadné párování se doplňuje se skvělým dosahem díky nejnovějšímu Bluetooth 5.3. Deklarovaný dosah 10 metrů splní s rezervou, nevadí ani stěny či dveře. Ani po několika metrech přitom nedochází k slyšitelnému snížení kvalitu hudby či hlasu.

Ovládání sluchátek je svěřeno do rukou dotykových ploch na těle obou špuntů. Standardně máte možnost dvojitým poklepáním zastavit/pustit přehrávání, trojitým přeskočit skladbu a delším dotykem přijmout příchozí hovor. Pokud by vám však cokoliv nevyhovovalo, nevadí, nic není ztraceno. Redmi vám do rukou dává moc si vše přenastavit. K tomu však již potřebujete aplikaci Xiaomi Earbuds, kterou si zdarma stáhnete. V ní můžete pak pro tři gesta na každém sluchátka nastavit, co uznáte za vhodné. Musím vyzdvihnout, že reakce dotykové plochy je takřka vždy přesná, což je často jev nevídaný i u dražších sluchátek.

V aplikaci si dále můžete sluchátka přejmenovat, nastavit si zvuk (včetně ekvalizéru) či režim aktivního potlačení okolního hluku (ANC) a transparentní režim. Sluchátka Redmi Buds 4 Pro tedy disponují režimem ANC, který dle výrobce dokáže snížit okolní hluk až o 43 dB. Jde spíše o průměrnou hodnotu a lepší je si vše zkusit. V praxi sluchátka spolehlivě odstíní ruch kanceláře, případně běžné ulice. Určitě vám však nezajistí naprosté odstřihnutí od okolí. Nesmíme ale zapomínat, že před sebou máme spíše cenově dostupnější sluchátka, u kterých oceňujeme, že režim ANC nechybí, funguje a něco dokáže.

Transparentní režim má na rozdíl od ANC propouštět zvuky z okolí přímo do vašich uší. To se v tomto režimu daří tak na půl. Ideálně budete chtít slyšet například osoby z vašeho okolí. Vždy velmi záleží, odkud na vás budou mluvit. Lze tak říci, že režim funguje, ale k ideálu má daleko.

Zvukový projev není vůbec špatný, naopak. Lehce ploší podání středů cílovce vadit nebude, vyvážené podání hloubek naopak ocení. Redmi se totiž nežene za každou cenu do hutných basů, které by jinak celou zvukovou složku pohltily. Pomocí ekvalizéru si však lze i s hloubkami vyhrát a spokojeni budou i vyznavači dunivého zvuku. Ve výsledku patří Redmi Buds 4 Pro rozhodně k lépe hrajícím bezdrátovým sluchátkům, v cenové hladině do 2 tisíc korun pak zcela jednoznačně. Plusové body sbírají i za podporu kodeku LDAC.

Sluchátka také rozpoznají, že je vyjmete z uší a automaticky pozastaví přehrávanou skladbu. Regulace hlasitosti však bohužel není možná, musíte ji provádět skrze telefon, případně další připojené zařízení (například hodinky či náramek).

Líbilo se nám přesné ovládání

slušný režim ANC

kodek LDAC

Baterie: slušná výdrž

Redmi Buds 4 Pro se dle výrobce chlubí výdrží až 9 hodin, což platí pro samotná sluchátka, respektive až 36 hodin, připočteme-li kapacitu pouzdra, ve kterém se sluchátka dobíjí. Realita je nepatrně skromnější, sluchátka nám s režimem ANC vydržela hrát bezmála 5 hodin, pokud jsme jej vypnuli, vyšplhala se výdrž na 7,5 hodiny. Pouzdro pak sluchátka dobije ještě minimálně třikrát, takže klidně můžete poslouchat hudbu celý den.

Nabíjení je proces poměrně zdlouhavý, zabere více než hodinu. Na druhou stranu pětiminutový pobyt na nabíječce zajistí 2hodinový poslech hudby. Přešlapem ale je absence bezdrátového nabíjení, které u předchozí generace bylo, tady ale chybí. Je to velká škoda, nabíjet sluchátka prostým odložením je návykové a praktické.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Zhodnocení: konkurence má problém

Mobilní telefony Redmi jsou známé velmi dobrým poměrem cena/výkon a sluchátka Buds 4 Pro hodlají tento oblíbený trend přenést i do dalšího segmentu. Za zhruba 1 800 Kč nabízí opravdu nevídanou porci funkcí. Kvalitně hrají, párování je snadné a dosah skvělý. Potěší velmi dobrá výdrž a navrch režim aktivního potlačení hluku. Právě zvuk a podpora LDAC bude dost možná tím, co mezi konkurencí rozhodne. Je velká škoda a patrně největší mínus, že chybí bezdrátové nabíjení, ačkoliv mezi konkurenty rozhodně není pravidlem.

Konkurence

Alternativou za podobnou cenu jsou Huawei Freebuds 5i, jejichž velkou výhodou je ještě lepší výdrž na nabití. Jedná se o opravdu blízkého konkurenta, kterému rovněž chybí bezdrátové nabíjení.

I druhý konkurent ukazuje, že bezdrátové nabíjení mohlo být výhodou na straně Redmi. Chybí totiž i sluchátkům Sony WF-C500, která se jinak chlubí dobrým zvukem. Na druhou stranu i přes nižší cenu zamrzí absence ANC.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz