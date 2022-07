Sleva od Adidasu nebo informace o zásilce od DHL? Hackeři napodobují známé značky

Check Point Research zveřejnil zprávu „Brand Phishing Report“ zaměřenou na phishingové útoky ve 2. čtvrtletí 2022. Z reportu vyplývá, jaké značky kyberzločinci nejčastěji napodobovali při pokusech o krádeže osobních dat nebo platebních údajů.

What was the most imitated brand in Q2 2022? @_CPResearch_ Brand Phishing Report has the insights you need to keep cybercriminals' #phishing attempt at bay. Learn more, here: https://t.co/qATjQwWi5a #cybersecurity #tech pic.twitter.com/O2Euui9lkX