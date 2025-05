Skype následuje ICQ. Microsoft ho dnes ukončil a nahradil aplikací Teams

Fotografie: Microsoft

Před zhruba 20 lety jsme na internetu komunikovali s největší pravděpodobností skrze ICQ a Skype. Dvě dekády stačily k tomu, aby tyto kdysi ikonické aplikace zcela vymizely. ICQ už před nějakým časem a Skype právě dnes. O konci připadajícím na 5. květen 2025 jsme se od Microsoftu dozvěděli už letos v únoru. Tříměsíční přechodné období mělo být využito ke klidné migraci zbývajících uživatelů.

Původem estonský Skype začal psát svou historii již v roce 2003 a velmi rychle se stal synonymem pro internetové telefonování, a to nejen hlasem, ale samozřejmě i s videem. Lze říci, že bychom jen obtížně hledali někoho, kdo se Skypem nepřišel byť jen okrajově do styku. Pod křídly Microsoftu se ocitl od roku 2011. V posledních několika letech však bylo čím dál více patrné, že je platforma spíše na okraji zájmu Microsoftu, což potvrdil i příchod platformy Teams.

Pakliže dnes zkusíte spustit Skype, již se vám to nepovede. Aplikace vás sama vyzve k tomu, abyste přešli na právě již výše zmíněné Teams. Tu už buď máte, nebo si ji nainstalujete. Následně se přihlásíte údaji, které jste využívali ve Skypu a v podstatě se vrátíte tam, kde jste s prací skončili. K dispozici jsou vaše kontakty i chaty. Pakliže byste chtěli svá stará data ze Skypu exportovat, máte čas až do ledna 2026. Až poté je Microsoft zcela vymaže, o čemž informuje na oficiálních stránkách (viz microsoft.com).