Škody způsobené frustrovanými zaměstnanci dodavatele Applu přesáhly 1 miliardu Kč

Společnost Wistron, která je jedním z dodavatelů Applu a stará se o kompletaci iPhonů, se během víkendu potýkala s masovými protesty nespokojených zaměstnanců. Nyní byly vyčíslené celkové škody na 4,38 miliard indických rupií, což je v přepočtu takřka 1,3 miliardy korun.

Times of India uvádí, že se zástupci firmy Wistron prozatím odmítli oficiálně vyjádřit k důvodům protestů. Podle všeho však byly mzdy zaměstnanců dlouhodobě snižovány navzdory tomu, co jim bylo dříve přislíbeno. Například mzda absolventa technického oboru byla postupně snížena z 21 tisíc rupií (zhruba 6 tisíc korun) na 16 tisíc rupií (přibližně 4 700 korun) a poté na 12 tisíc rupií (3,5 tisíce korun). Nekvalifikovaní zaměstnanci dostávali 8 tisíc rupií (2 300 korun) a někteří dokonce v poslední době obdrželi na bankovní účet pouze 500 rupií (necelých 150 korun). Na Twitteru se záhy objevila řada videí se záznamy z protestů, během nichž byl ničena výrobní budova i automobily.

1/4 #Violence at @Apple #iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura near #Bengaluru in India

Nearly 2,000 employees, alleged not been paid, went on a rampage destroying the company’s furniture, assembly units and even attempted to set fire to vehicles pic.twitter.com/qtlHyJiRAh