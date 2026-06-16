První skládací Apple se prý odkládá. iPhone Fold dorazí zřejmě až příští rok

Ohebný smartphone od Applu je pro technologický svět něco jako bájný Yetti. Všichni o něm mluví, ale nikdo ho ještě neviděl, pokud opomeneme údajné předprodukční vzorky, které se občas objeví na fotografiích. Ti, kteří doufali, že se revolučního skládacího iPhonu dočkají již v letošním roce, budou muset své nadšení pravděpodobně trochu zchladit. Podle nejnovějších informací, se kterými přišel server Apple Insider (viz appleinsider.com), totiž Apple vývoj svého modelu s pracovním názvem iPhone Fold (Ultra) odložil a jeho premiéru odsunul na příští rok.
Tento odklad přímo naznačují zprávy od firem z dodavatelského řetězce Applu. Klíčové je v tomto ohledu oficiální vyjádření generálního ředitele společnosti Largan Precision, Lina En-pinga. Ten k výrobním plánům uvedl: „Čtvrté čtvrtletí letošního roku bude rušnější než v předchozích letech, a to kvůli faktorům spojeným s plánováním nových produktů našich zákazníků. U některých novinek se očekává uvedení na trh ve třetím čtvrtletí, zatímco jiné byly odloženy na začátek příštího roku.“ Přední analytici se shodují, že tato slova o odloženém produktu míří právě na chystaný iPhone Ultra, respektive skládací iPhone Fold. Nadále platí, že název nebyl oficiálně potvrzen.
Další případné důvody k odkladu jsou u kalifornského giganta vcelku tradiční. Apple je známý tím, že na trh nespěchá jako první, ale raději čeká, až danou technologii dovede k maximální možné dokonalosti. Podle zákulisních zdrojů nejsou inženýři z Cupertina stále stoprocentně spokojeni s odolností konstrukce, tloušťkou zařízení v zavřeném stavu a především s viditelností rýhy v místě ohybu displeje. Dokud nebudou tyto klíčové prvky splňovat přísné interní standardy, Apple telefon do masové produkce nepustí.
Odsunutí premiéry dává obrovskou výhodu konkurenci, zejména Samsungu, který mezitím neohroženě vládne trhu se svými skládačkami řady Galaxy Z Fold a Z Flip. Zejména pokud se potvrdí, že Samsung řady ohebných modelů v létě rozšíří a s předstihem se připraví na příchod ohebného iPhonu, když představí širší verzi modelu Fold8 s přídomkem Wide.