Seznam uvádí předplatné, jež vás zbaví reklam, a připravuje „prémiové“ Mapy

Seznam.cz informuje o tom, že nově nabízí možnost zobrazení svých stránek bez display, video a audioreklamy, a to prostřednictvím produktu „Seznam bez reklam“ za měsíční poplatek 179 korun. „Seznam bez reklam“ nahrazuje a současně i rozšiřuje doposud fungující službu Seznam Premium, která za poplatek umožňovala sledovat na webech Seznam.cz videa bez reklam. Uživatelům, kteří tuto službu využívali, nabídne firma možnost nahradit Premium produktem „Seznam bez reklam“ za stejnou cenu, a to až do konce jejich původního předplatného.

Od 17. září 2024 spouštíme novinku Seznam bez reklam, aby naše služby byly srdcovkou i pro ty, kteří reklamy na webech v lásce zrovna nemají. Díky této službě se totiž na seznamáckých stránkách reklamy zobrazovat nebudou.

„Na službách Seznamu pracujeme s reklamou velmi šetrně tak, aby byla pro naše uživatele co nejvíce přívětivá a nerušila jejich zážitek. I přesto však vnímáme, že existuje skupina lidí, kteří dávají přednost prohlížení webů bez inzerce. A právě pro ně jsme připravili možnost zakoupení produktu Seznam bez reklam, který jim za měsíční poplatek ve výši 179 korun umožní zobrazování našich webů bez display, video a audioreklamy,” popisuje výhody produktu Jiří Udatný, ředitel divize Identity a uživatelského profilu.

V praxi se uživatelům produktu „Seznam bez reklam“ nebude zobrazovat bannerová inzerce, stejně jako video reklamy v reportážích na zpravodajských i lifestylových obsahových službách a neuslyší reklamu v podcastech, pokud nejsou přímou součástí audio stopy. Reklamy zmizí z více jak 20 webů, včetně domovské stránky, zpravodajských webů, služeb Email.cz či Mapy.cz, Médium.cz, Sreality.cz a dalších.

„Pokud uživateli v rámci produktu Seznam bez reklam nebudeme zobrazovat reklamu, je samozřejmé, že o něm žádná data za účelem jejího cílení nesbíráme,” přibližuje Jiří Udatný. Seznam.cz navíc doplňuje, že aktuálně zlevňuje v květnu nasazený produkt „Seznam bez cílené reklamy“ z původních 79 Kč na 49 Kč. „V budoucnosti chceme také aktivovat tzv. propojené účty v rámci jedné rodiny, které nabídnou Seznam bez cílené reklamy za 49 Kč až pro čtyři účty,“ dodává Jiří Udatný.

Na závěr jsme se dozvěděli, že Seznam.cz do budoucna připravuje i prémiovou verzi (tedy pravděpodobně placenou) populární aplikace Mapy.cz, která nedávno pomáhala uživatelům při povodních.