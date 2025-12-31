Lačníte po tlačítkách? Magnetická Clicks Power promění smartphone v psací stroj

Ačkoliv se většina z nás již dávno oprostila od používání fyzických klávesnic na mobilních telefonech, poptávka po nich nezmizela a zdá se, že v určité komunitě uživatelů opět roste. Nikdo se pochopitelně nechce vzdát velkých a kvalitních displejů s tenkými rámečky výměnou za pevná tlačítka, ale co kdyby existovalo elegantní řešení v podobě klávesnice, kterou lze k telefonu v mžiku oka připojit a následně zase odpojit? A co kdyby toto příslušenství využívalo praktické magnetické uchycení a schovávalo v sobě i další funkční vychytávky?
Značka Clicks se již před několika lety rozhodla jít proti proudu a nabídla speciální pouzdra s integrovanou klávesnicí, která jsme si mohli na vlastní prsty vyzkoušet na světových veletrzích. Tato řešení však logicky narážela na omezenou kompatibilitu. Pouzdro bylo vždy na míru konkrétnímu modelu. Pokud jste tedy přešli například z iPhonu 15 Pro na iPhone 16 Pro, museli jste investovat do nového kusu příslušenství, o podpoře napříč různými značkami ani nemluvě. Nyní však Clicks přichází s praktičtějším řešením v podobě modelu Clicks Power. Jde o fyzickou klávesnici, kterou lze díky magnetům „nacvaknout“ takřka na jakýkoliv moderní smartphone. Podmínkou je pouze podpora magnetického profilu Qi2, technologie MagSafe, nebo zkrátka přítomnost pouzdra či nálepky s magnety.
Propojení klávesnice s telefonem probíhá skrze Bluetooth, takže se její využití nutně neomezuje pouze na mobily, ale skvěle poslouží i u tabletů či chytrých televizorů. Novinka navíc podporuje širokou škálu klávesových zkratek a disponuje polohovatelným mechanismem, díky kterému můžete klávesnici pohodlně používat při psaní na výšku i na šířku. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak integrovaná baterie o kapacitě 2 150 mAh. Ta primárně pohání samotnou klávesnici, v případě nouze však dokáže posloužit i jako záložní powerbanka pro váš telefon.
Výrobce se chlubí tím, že klávesnice díky svému designu skvěle sedí na zařízeních různých velikostí, a na svých stránkách již spustil předobjednávky. Cenu si Clicks cení na 79 amerických dolarů, což v přepočtu činí přibližně 1 900 korun bez započtení daně a dopravy.
Klávesnici si můžete předobjednat na stránkách clicks.tech.