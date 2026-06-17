iPhone 18 nabídne výrazně větší RAM. Vyžaduje to nová Siri AI

Chystaný základní iPhone 18 se dočká zásadního hardwarového vylepšení, které potěší všechny technologické nadšence. Podle nových informací z Taiwanu, které zveřejnil server Digitimes (viz digitimes.com), Apple definitivně schválil navýšení operační paměti u základního modelu na 12 GB RAM. To představuje výrazný padesátiprocentní skok oproti chystanému základnímu iPhonu 17, který si bude muset vystačit s pouhými 8 GB RAM. Důvodem pro tento krok je především nová generace umělé inteligence a s ní spojená kompletní transformace hlasové asistentky Siri.
Právě velikost operační paměti se stává hlavní podmínkou pro pokročilé funkce umělé inteligence běžící přímo v zařízení. Nové, výrazně schopnější AI modely pro Siri totiž podle interních požadavků Applu vyžadují minimálně 12 GB RAM. Díky tomu získá asistentka mnohem přirozenější hlasový projev s možností uživatelského přizpůsobení a přinese obrovské zlepšení přesnosti diktování napříč celým systémem. Pro uživatele základního iPhonu 17 to však znamená tvrdou ránu. Kvůli své 8GB paměti totiž tento model některé z nejmodernějších AI funkcí, které dorazí na podzim s operačním systémem iOS 27, vůbec nedostane.
Navzdory tomu, že ceny paměťových čipů na světovém trhu kvůli masivnímu rozmachu AI datových center raketově rostou, má Apple pro zákazníky i jednu skvělou zprávu. Podle úniků se kalifornský gigant rozhodl zvýšené výrobní náklady absorbovat sám, aby neztratil cenovou výhodu oproti dravé konkurenci se systémem Android. Základní iPhone 18 by tak měl na trh vstoupit se stejnou cenovkou jako jeho předchůdce, tedy na domácím trhu za 799 dolarů. V případě českého trhu by tak mělo být možné čekat cenu 22 990 Kč za 256GB verzi.