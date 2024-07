Samsung uvádí ultraodolná sluchátka Galaxy Buds3 (Pro). Připomínají Cybertruck

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejlevnějším, avšak pro někoho možná nejzajímavějším produktem z dnes představených novinek od Samsungu, jsou bezdrátová sluchátka Galaxy Buds3 (Pro). Dvojice sluchátek myslí na milovníky špuntů i pecek a zároveň láká na dlouhou výdrž či vysokou kvalitu zvuku. Čím vším se pokusí zaujmout?

Samsung Galaxy Buds3 (Pro) jsou poctou Apple AirPods

Designed by Apple, Made by Samsung?

Ještě před oficiálním příchodem nových sluchátek od Samsungu se hojně diskutovalo o jejich vzhledu, který připomíná AirPods. Je zřejmé, že se Samsung od první generace Galaxy Buds hodně „posunul“, avšak nám se nový design velmi líbí a v lecčems je i praktičtější. Tak například je nyní možné sluchátka spolehlivě zachytit, ale také se zvýší kvalita zvuku, a to hned na dvou frontách. Benefitem je nepochybně menší vzdálenost mezi mikrofonem a ústy uživatele, druhým pak více prostoru pro to, aby do sluchátek vměstnal veškeré komponenty pro zajištění vyšší kvality poslechu.

Zatímco špuntová sluchátka Galaxy Buds3 Pro nabízí také pokročilý ambientní režim a kvalitnější zvuk zajištěný mimo jiné dvojitým zesilovačem, pecková Galaxy Buds3 se snaží vše vynahradit příznivější cenou. Ovšem odolnost dle IP57 je pro oba dva modely identická, stejně jako podpora ANC, 360 Audia, bezdrátového nabíjení či možnosti uživatelsky nastavitelného ekvalizéru.

Sluchátka ladící k Cybertrucku

Aby těch připodobnění nebylo málo, neodpustíme si jedno další, tentokrát v souvislosti s designem Cybertrucku, neboť nám stříbrná verze Galaxy Buds3 Pro právě ten tak nějak připomínala. Na svědomí to mají zřejmě ostré hrany samotných nožiček či snad nevšední LED pásky. Ty mohou různě blikat během hudebního poslechu (tedy pouze pro efekt pro okolí), ale také mohou být uplatněny například v případě hledání sluchátek v zatemněném pokoji.

Sluchátka jako taková jsou pak zpracována velmi hezky, a to včetně pouzdra. U průhledné části pouze panují mírné obavy nad tím, jak bude po delším nošení vypadat. Každopádně Samsung má na toto řešení, neboť bude uživatelům ke sluchátkám dodávat v rámci startovní nabídky „pouzdro na pouzdro“ zdarma.

Další novinkou je pak podpora nového (proprietárního) kodeku SSC UHQ s kvalitou 24 bit/96 kHz či zvýšení frekvence z max. 20 kHz na 40 kHz. Z čistě praktických funkcí pak kromě zvýšené odolnosti IP57, která se však vztahuje pouze na sluchátka samotná (nikoliv pouzdro), zaujme třeba také schopnost rozpoznat sirénu a v takovém případě automaticky deaktivovat ANC.

Cena a dostupnost

Sluchátka zamíří do prodeje 24. července za cenu 6 199 Kč za Galaxy Buds3 Pro, respektive 4 499 Kč za pecková Galaxy Buds3.