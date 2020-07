Napájecích adaptérů v balení se pravděpodobně zbaví i Samsung

Pokud jste si zakoupili nový smartphone rok či dva dozadu, pravděpodobně byste byli hodně překvapení, kdybyste v balení nenašli základní příslušenství, kterým napájecí adaptér bezpochyby je. Časy se však mění a Samsung se podle (oficiálně nepotvrzených) zdrojů etnews.com, na které odkázal sammobile.com, v budoucnu hodlá vydat stejnou cestou jako Apple.

