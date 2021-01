Samsung sešlápne plyn, bude nabízet 65W nabíječku

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Poslední roky se nesou ve znamení výrazného zrychlování nabíjení mobilních telefonů. Již dávno neplatí, že telefony musí na nabíječce trávit 2 a více hodin. Ti nejlepší dočerpají energii za půl hodinky a již nyní víme, že to stále není konečná meta a brzy budeme telefony dobíjet za několik málo minut. V pomyslných výkonnostních válkách prozatím figurují spíše čínští výrobci jako Xiaomi nebo Realme. Zcela stranou zůstává Apple a nikam se nehnal ani Samsung, pro kterého doposud představuje maximum v podobě 45W nabíjení pro model Galaxy S20 Ultra. Jihokorejský výrobce by však přeci jen mohl vybraným zařízením dopřát svižnější dobíjení.

Naznačují to úniky v podobě fotografií nabíječky od nl.letsgofigital.nl s výkonem 65 W. Oficiálně prozatím nabíječka představena nebyla a je otázkou, kdy se tak stane. Zřejmě vás napadlo, že by ji Samsung mohl představit jako doplňkové příslušenství pro řadu Galaxy S21, která se ukáže již tento čtvrtek. V poměrně podrobných spekulacích však nikdy zmínka o 65W nabíjení nepadla, a tudíž by jihokorejský výrobce mohl jen překvapit.

Je také možné, že standardně bude k řadě Galaxy S21 pomalejší nabíječka, například 25W, a uživatel bude moci přikoupit rychlejší. Ve hře je i možnost, že si ji Samsung schová na později, například k Galaxy Z Fold3, nebo případné další generaci řady Galaxy Note.