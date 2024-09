Samsung představuje One UI 6.1.1. Co umí a kdy dorazí?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Aktualizace bude k dispozici od září a funkce známé z modelů Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 se díky ní dostanou i do starších typů, mezi něž patří řada Galaxy S24, S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 a tablety Tab S9. S novými funkcemi pro komunikaci, práci i tvůrčí činnost dokáže aktualizovaných operační systém vlastnosti každého přístroje významně vylepšit.

Intuitivní komunikace bez zábran

Umělá inteligence Galaxy AI dokáže mimo jiné výrazně usnadnit komunikaci v cizích jazycích. Součástí funkce Tlumočník je mimo jiné režim Listening neboli Naslouchání, případně jednosměrný překlad při poslechu prezentace nebo projevu. V aplikaci Textový asistent mohou uživatelé snadno psát e-maily či posty na sociální sítě, umožňuje to funkce Spisovatel.Stačí zadat pár klíčových slov a umělá inteligence Galaxy AI sama sepíše kompletní zprávu podle zvolené stylistiky4. Do modelů Galaxy S24 se dostane i funkce Návrhy odpovědí, dosud k dispozici jen u Galaxy Z Flip6. Díky ní lze stručné odpovědi zadávat z hodinek Galaxy Watch7 nebo Galaxy Watch Ultra.

Pracovat se dá kdekoli

Díky nejnovějším funkcím s umělou inteligencí Galaxy AI se z každého zařízení Galaxy může stát výkonný pracovní nástroj. Například díky funkci Poznámkový asistentse můžete rozloučit se zdlouhavým a pracným zapisováním poznámek. Systém nabízí i překlady i sumarizaci nejrůznějších textů a dokonce i přepis poznámek z hlasových záznamů. A pokud by to bylo málo, je tu funkce PDF Overlay Translationaneb překladač textů v PDF souborech, obrázcích a grafech. Skicování do obrázku zase umí z jednoduché čmáranice či náčrtku vyrobit propracovaný obraz, přičemž uživateli nabídne celou řadu možností a stylů. Za pochvalu stojí i pokročilé vyhledávání Circle to Search, při němž Google bleskurychle generuje inteligentní výsledky a dnes už také nabízí podrobný návod k řešení složitých matematických problémů. Mezi novinky patří i funkce Sound Search.

Díky umělé inteligenci Galaxy AI se mohou i zcela běžní uživatelé těšit na kreativní činnost v profesionální kvalitě, ať už je baví fotografování či jiný způsob tvorby. Aplikace Portrétové studio například umožňuje vytvářet portréty v mnoha stylech, např. ve 3D grafice nebo v akvarelu. Funkce Okamžité zpomalení zase umí zpomalit video, aniž by utrpěla kvalita záznamu. Zpomalený film pak lze jednoduše uložit.

Dostupnost

Aktualizované uživatelské rozhraní pro řadu Samsung Galaxy S24 bude k dispozici v Koreji od 5. září, o čtyři dny později bude následovat Severní Amerika a Evropa. Aktualizace pro další zařízení a regiony přijdou v následujících týdnech.