Nadstavba One UI 7 nabere skluz. Samsung připravuje zásadní přepracování

Fotografie: Samsung

Samsung si v posledních letech vydobyl pověst výrobce, který své telefony pravidelně a rychle aktualizuje, přičemž nové verze Androidu přináší jen krátce po Googlu. Letos je však situace trochu jiná. Zatímco Android 15 již nabídly první telefony od Vivo, Pixely od Googlu jej zatím nemají. Google by to měl dohnat během dvou týdnů, avšak uživatelé Samsungů si na Android 15 pravděpodobně počkají ještě několik měsíců.

Samsung Galaxy S24 Ultra dostane Android 15 s One UI 7 mezi prvními modely od Samsungu

Tyto informace nejsou pouhou spekulací, ale vycházejí z aktuálních zpráv z vývojářské konference Samsungu, kde se řešila nová verze uživatelského prostředí One UI 7. Dozvěděli jsme se, že beta verze One UI 7 bude dostupná ještě letos, zatímco finální verze se plánuje až na příští rok. Ta bude navíc pravděpodobně spojena s příchodem nové řady Galaxy S, což potvrzuje i vyjádření zástupkyně Samsungu. S největší pravděpodobností půjde o modely Galaxy S25, které by měly být představeny v lednu 2025.

Vypadá to tedy, že Android 15 se na telefonech Samsung objeví nejdříve v lednu příštího roku, a to pravděpodobně nejprve na nejnovějších modelech. Jihokorejský výrobce obvykle šíří aktualizace rychle, a je možné, že všechny podporované modely budou aktualizovány během několika týdnů. Oproti loňskému roku, kdy One UI 6 přišlo rychleji, je to ale jisté zklamání.

Důvodů pro toto zpoždění může být více. Jedním z nich je fakt, že Google sám ještě ladí nový systém, což mohlo ovlivnit i vývoj u Samsungu. Dalším důvodem je pravděpodobně slibované přepracování nadstavby One UI 7, která má být jednodušší, přehlednější a více emotivní. Samsung sice nebyl příliš konkrétní, ale naznačil, že výraznou změnou projde například domácí obrazovka a možnosti jejího přizpůsobení.