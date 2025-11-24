mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung po 4 letech zřejmě oživí jednu modelovou řadu. Jaké novinky se dočkáme?

Michal Pavlíček
3
Samsung po 4 letech zřejmě oživí jednu modelovou řadu. Jaké novinky se dočkáme?
Fotografie: Samsung
  • Navrátit by se měl vrcholný model řady Galaxy A
  • Jmenovitě by mohlo jít o Samsung Galaxy A77
  • Ve výbavě se má objevit 10jádrový procesor

Řada Galaxy A od Samsungu slučuje telefony střední třídy a dnes se skládá zpravidla z pěti samostatných řad. Jmenovitě jde o Galaxy A0x, Galaxy A1x, Galaxy A2x, Galaxy A3x a Galaxy A5x. Pamětníci si však možná vzpomenout, že kdysi byla řada Galaxy A ještě bohatší. Nechyběl většinou malý model Galaxy A4x a největší Galaxy A7x. Dnes nás zajímá poslední uvedená řada, která o sobě dala naposledy vědět v roce 2022 modelem Galaxy A73. Je však nutné dodat, že oficiálně se již na českém trhu nenabízel.

Samsung Galaxy A73
Poslední zástupce této řady, model Galaxy A77, dorazil v roce 2022

Informátor Abhishek Yadav na sociální síti X informoval (viz x.com) o pravděpodobné přípravě modelu Galaxy A77, což má naznačovat výsledek v benchmarku Geekbench. Model s kódovým označením SM-A776B zaujal prozatím neznámým procesorem, který má stejnou grafickou akceleraci jako Exynosy 2400 a 2400e. Procesor nabídne 10 jader ve složené tři jádry s taktem 2,78 GHz, tři jádra s taktem 2,30 GHz a čtyři jádra s taktem 1,82 GHz.

Samsung Galaxy A77

Výsledky benchmarku nám odhalily ještě 8GB operační paměť a nepřekvapivě nasazení Androidu 16. Nic dalšího o možném budoucím Samsungu Galaxy A77 v tuto chvíli nevíme. Pokud by se však potvrdil, je pravděpodobné, že by se mohl představit po boku modelu Galaxy A57, a to zřejmě v březnu 2026.

x.com/yabhishekhd,
Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Tomu říkám solidně nudná novinka.
Lukas Klima
Lukas Klima
Samsung se asi vrací do starých kolejí, nabídky nespočtu modelů, jeden méně zajímavý jako druhý.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Zbytečnost 🤣 místo vylepšit A57 dát mu zoom a bezdrátové nabíjení tak mu dají to samé a udělají ještě A77 s jiným CPU a zbytek to samé 🤣.
