Samsung po 4 letech zřejmě oživí jednu modelovou řadu. Jaké novinky se dočkáme?

Řada Galaxy A od Samsungu slučuje telefony střední třídy a dnes se skládá zpravidla z pěti samostatných řad. Jmenovitě jde o Galaxy A0x, Galaxy A1x, Galaxy A2x, Galaxy A3x a Galaxy A5x. Pamětníci si však možná vzpomenout, že kdysi byla řada Galaxy A ještě bohatší. Nechyběl většinou malý model Galaxy A4x a největší Galaxy A7x. Dnes nás zajímá poslední uvedená řada, která o sobě dala naposledy vědět v roce 2022 modelem Galaxy A73. Je však nutné dodat, že oficiálně se již na českém trhu nenabízel.
Informátor Abhishek Yadav na sociální síti X informoval (viz x.com) o pravděpodobné přípravě modelu Galaxy A77, což má naznačovat výsledek v benchmarku Geekbench. Model s kódovým označením SM-A776B zaujal prozatím neznámým procesorem, který má stejnou grafickou akceleraci jako Exynosy 2400 a 2400e. Procesor nabídne 10 jader ve složené tři jádry s taktem 2,78 GHz, tři jádra s taktem 2,30 GHz a čtyři jádra s taktem 1,82 GHz.
Výsledky benchmarku nám odhalily ještě 8GB operační paměť a nepřekvapivě nasazení Androidu 16. Nic dalšího o možném budoucím Samsungu Galaxy A77 v tuto chvíli nevíme. Pokud by se však potvrdil, je pravděpodobné, že by se mohl představit po boku modelu Galaxy A57, a to zřejmě v březnu 2026.
