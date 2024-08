Samsung odstartoval vývoj skládaček ještě před uvedením prvního Androidu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Samsung je právem považována za pionýra v oblasti ohebných telefonů, ačkoliv jí prvenství v podobě prvního skládacího smartphonu vyfoukl Royole Flexpai, představený na veletrhu CES 2019. Přesto se může Samsung pochlubit mnoha důležitými úspěchy, což v neposlední řadě potvrzuje i fakt, že ohebné technologie Samsungu využívají i jiní výrobci skládaček.

Vyzkoušeli jsme skládací telefon Royole Flexpai na CES 2019

Moderním skládačkám předcházel dlouhý vývoj

Mnohé zřejmě překvapí, že Samsung započal práce na ohebných telefonech již v roce 2008, tedy ještě dříve, než uvedl svůj první smartphone s OS Android, což bylo až o rok později. Na stránkách samsung.com v sekci Samsung Newsroom se můžeme dozvědět zajímavé informace o vývoji od inženýra Noha z divize zaměřené právě na displejové technologie.

„Provedli jsme studie skládacích displejů a nespočet experimentů ještě před uvedením našeho prvního skládacího zařízení na trh,“ vysvětluje Noh. „Přestože jsme všichni sdíleli velkou touhu stát se průkopníkem skládacích smartphonů, nebylo to snadné. Náš tým musel vyvinout vysoce kvalitní displej, který by se dal složit, ale zároveň byl odolný vůči nečistotám, což znamenalo, že jsme museli změnit podpůrnou desku displeje.“

Inženýři tak museli vyvinout kovový plát, který podpírá zobrazovací panel, a také vyvinout speciální lepidlo citlivé na tlak. Díky těmto znalostem mohl být představen první Fold z roku 2019. Během následujících let (aktuální foldables představují již šestou generaci) se v Samsungu snažili zaměřit na tři aspekty, a to odolnost, produktivitu a co nejkvalitnější displej. V rámci odolnosti bylo klíčové uvedení tzv. Ultra Thin Glass (UTG), neboli velmi tenkého skleněného plátu. Nejnovější Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Fold6 jsou pak vybaveny rovněž novou ochrannou vrstvou, která pomáhá zmenšit rýhu v oblasti pantu. K ní se u nejnovější generace přidává STF (Shear Thickening Fluid), což je nový materiál, který se umí přizpůsobit různě intenzivnímu tlaku a pomáhá odolat nárazům.

„STF byl zaveden do nejnovější skládací řady, aby splňoval vysoké standardy, které uživatelé Galaxy očekávají. Výsledkem tohoto úsilí je výrazné zvýšení odolnosti skládacího panelu ve srovnání s předchozí řadou,“ uvedl Noh.