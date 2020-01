One Hyper naživo z Las Vegas: periskopem vás sleduje už i Motorola

I když Motorola One Hyper míří „jen“ do střední třídy a ani periskopický selfie fotoaparát není dnes již ničím výjimečným, pozornost si určitě zaslouží. To koneckonců dokázal i zájem na veletrhu CES 2020.

Motorola One Hyper má periskop a displej bez výřezu

Díky skryté čelní kamerce není nijak postižen 6,5palcový IPS displej s Full HD+ rozlišením. Chlubí se tak 90% využitím čelní plochy, což je na střední třídu slušná hodnota. Příznivce selfies potěší, že rozlišení přední kamery činí 32 Mpx.

Do útrob Motorola nasadila osvědčený Snapdragon 675 s 4GB operační pamětí. Pro vaše data je připraveno 128GB úložiště a také slot pro paměťovou kartu, ten pojme kartu o velikosti až 1 TB. Potěší i nasazení nejnovějšího Androidu 10, který lze zabezpečit otiskem prstu. Samotná čtečka je na zadní straně, přičemž kruh kolem ní může svítit a informovat o zmeškaných událostech. Zcela tak nahrazuje informativní LED, která je běžně nad displejem.

Baterie v telefonu má kapacitu 4 000 mAh a výrobce slibuje až 38hodinovou výdrž na nabití. Novinka se chlubí také technologií Hyper Charge, kdy má uživatel možnost využívat velmi rychlé nabíjení o výkonu 45 W. V tomto případě během pouhých 10 minut získá telefon energii na dalších 12 hodin práce.

Na zadní straně jsou hned dva fotoaparáty, přičemž hlavní snímač je velký (1/1,7") a má 64megapixelové rozlišení při světelnosti f/1.9. Nechybí ani praktické laserové ostření. Sekundární 8megapixelový fotoaparát je ultraširokoúhlý a disponuje záběrem 118°. Cena by se měla pohybovat kolem 10 tisíc korun, dostupnost na tuzemském trhu však prozatím není potvrzena.