Samsung Galaxy S26 je nejvýhodnější už jen pár dní, pak sleva definitivně končí
Fotografie: Mobil Pohotovost
  • Nové vlajkové Samsungy zamířily do prodeje
  • Zbývají ale poslední dny, kdy je koupíte za nejlepší cenu

Nový Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra zamířily do prodeje. Vlajková řada Samsungu je u Mobil Pohotovosti už kompletně skladem a vy máte poslední příležitost ušetřit při jejím nákupu až 5 500 Kč. Zbývají totiž poslední dny, kdy můžete pořídit vyšší kapacity telefonů za ceny těch nižších – akce končí už v úterý 10. března.

Šance pořídit novou řadu Galaxy S26 v 512GB variantě za cenu 256GB modelu tu bude už jen pár dní a rozhodně se vyplatí. V závislosti na vybrané variantě vám totiž ušetří od 4 900 Kč do 5 500 Kč. Akce se vztahuje na modely Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra, přičemž vůbec nejvyšší slevu získáte u základního telefonu.

Ceny řady Galaxy S26 při využití slevy na kapacitu:

Samsung Galaxy S26 - MP.cz

Dárek v hodnotě 10 tisíc

Levnější pamětí to ale nekončí. Pokud si některý telefon z řady Galaxy S26 koupíte, napíšete na něj recenzi a následně ji zaregistrujete, získáte dárek podle vlastního výběru – buď tyčový vysavač Samsung Jet 65 pet v hodnotě 5 990 Kč, nebo designový reproduktor Samsung Music Frame v hodnotě 9 990 Kč. Dárek za recenzi je možné získat do 31. března, případně do vyprodání zásob, které jsou však velmi omezené.

Extra sleva až 3 350 Kč

Speciálně u Mobil Pohotovosti pak k telefonům získáte zdarma i prodlouženou 3letou záruku. Na mp.cz si můžete novou řadu Galaxy S26 dokonce dodatečně zlevnit až o 3 350 Kč díky průkazu ISIC. A pokud při koupi nového Samsungu u Mobil Pohotovosti zároveň prodáte svůj starý telefon, může vás Galaxy S26 vyjít už na 600 Kč měsíčně.

Galaxy S26 Ultra: inovace na vrcholu

Bezpochyby nejvíce inovací nové vlajkové řady Samsungu přináší vrcholný Galaxy S26 Ultra, který se představil s revolučním Privacy displejem, špičkovou stabilizací videa díky funkci Horizontal lock a vylepšenými fotoaparáty – hlavní 200Mpx snímač a 50Mpx teleobjektiv pořizují výrazně kvalitnější snímky i za velmi špatných světelných podmínek. Vítanou novinkou je i zrychlení drátového a bezdrátového nabíjení, díky kterému se baterie dostane z 0 na 75 % kapacity jen za 30 minut.

Samsung Galaxy S26 - MP.cz
