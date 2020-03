Samsung Galaxy S20 Ultra 5G prošel rozborkou iFixit. Míra opravitelnosti je nízká

Odborníci z ifixit.com podrobili vlajkovou loď Samsung Galaxy S20 Ultra 5G důkladné rozborce, díky níž máme možnost se podívat na obří senzor fotoaparátu pěkně zblízka. K otevření telefonu, jehož kovový rámeček obklopuje skleněná zadní i přední plocha, je potřeba horkovzdušné pistole a sady plastových nástrojů. Uvnitř zařízení pak výrobce (naštěstí) použil šroubky Phillips s křížovou drážkou. To nejzajímavější se však pochopitelně skrývá na zádech.

Say what you will about Samsung—its foldables definitely had a rocky debut—but they’ve really embraced their role as mad scientists with the S20 Ultra: https://t.co/xCTw8ZN77e pic.twitter.com/ENbfSRIJgq