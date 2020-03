Poslední aktualizace řady Galaxy S20 vylepšuje autofocus fotoaparátu

Poslední aktualizace pro telefony řady Galaxy S20 vylepšuje autofocus u fotoaparátu. Podle informací redaktorů SamMobile má být aktualizace dostupná pro všechny tři modely, tedy Galaxy S20, S20+ i S20 Ultra 5G. Nejnovější verzi aplikace fotoaparátu poznáte dle označení 10.0.01.98.

New Galaxy S20 firmware update is rolling out to fix camera autofocus https://t.co/ssQSVfZXAk