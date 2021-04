Samsung chce zlákat majitele iPhonů. One UI si mohou vyzkoušet na svém telefonu

Samsung přichází s novou taktikou, jak přetáhnout uživatele iPhonů na svou stranu. Právě pro ně jihokorejský výrobce nechal vytvořit speciální webovou aplikaci iTest, která jim umožní vyzkoušet prostředí smartphonů Samsung, tedy i operační systém Android.

