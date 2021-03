Apple hodlá vylepšit hlavní fotoaparát. Avšak jen u největšího iPhonu 13 Pro Max

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple v letošním roce představí nové iPhony 13, avšak výrazné změny se u nich, alespoň prozatím, neočekávají, především pokud jde o sestavu zadních fotoaparátů. Jedna naděje však nyní svitla, a to díky informaci od analytika Ming-Chi Kua, kterou přináší appleinsider.com. Uvedl, že by mohlo dojít k vylepšení hlavního fotoaparátu u chystaného iPhonu 13 Pro Max.

Dle jeho slov by měl Apple zapracovat na světelnosti, která by u iPhonu 13 Pro Max měla být velmi dobrých f/1.5. To by mohlo přinést ještě lepší výsledky při fotografování v noci. Zamrzí proto, že by se vylepšení mělo týkat pouze největšího chystaného iPhonu. Zbylé modely řady 13, tedy iPhony 13 mini, 13 a 13 Pro (názvy jsou prozatím nepotvrzené), by měly mít světelnost f/1.6, tedy nepatrně horší.

Výraznější změny u fotoaparátů bychom od Applu měli očekávat v příštím nebo přespříštím roce. Vždy však může dojít k překvapení, zejména nyní, kdy do premiéry nových iPhonů zbývá zhruba půl roku