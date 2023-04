Samsung by u příští vlajkové lodi mohl využít technologii z elektromobilů

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Kapacita a technologie baterií jsou jedním z nejvíc diskutovaných témat nejen u elektromobilů, ale také u smartphonů. Zatímco většina výrobců je však stále výrazně limitovaná samotnými fyzickými rozměry zařízení, od nichž se odvíjí poté i velikost baterie, jiní se snaží najít cesty, jak do rozměrově stejně velké baterie vměstnat více energie. Příkladem je například Honor se svou křemíkovo-uhlíkovou baterií, jež najdeme v modelu Honor Magic5 Ultimate, ačkoliv i u nás nabízený Honor Magic5 Pro nabízí (na své rozměry) nadprůměrných 5 100 mAh.

Samsung Galaxy S23 Ultra – videorecenze

Velké zkušenosti s výrobou baterií má však i Samsung, jehož oddělení Samsung SDI vyvíjí a dodává bateriové články pro elektromobily. Právě to by mělo podle thelec.net nově u vybraných modelů využívat technologie skládání (tzv. stacking) baterií. Poprvé bychom se mohli dočkat takovéto baterie, která může mít díky vyšší hustotě zhruba o 10 % větší kapacitu (při zachování stejné velikosti), u Galaxy S24 Ultra. Dodejme, že současná vlajková loď jihokorejského výrobce má velmi slušnou výdrž díky Snapdragonu 8 Gen2 for Galaxy a 5 000mAh baterii. Kombinace teoretické kapacity 5 500 mAh a energeticky ještě efektivnějšího procesoru by však mohla již tak povedené hodnoty ještě zásadně vylepšit. Na technologii podle všeho Samsung pracuje s dvojicí čínských společností.