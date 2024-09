S extrémním výkonem, ovšem displej s vykřičníkem. Do redakce dorazil iPhone 16

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Do redakce nám dnes kromě iPhonu 16 Pro Max dorazil i základní iPhone nové generace, tedy iPhone 16. I ten se chlubí zajímavými vylepšeními, přesto se neobešel bez ústupků, které tvoří vrásky na čele. Vyplatí se do novinky vůbec investovat, nebo raději vyčkat ještě jeden rok?

V růžové zaujme

Na test nám dorazila zřejmě nejextravagantnější barevná varianta, konkrétně růžová. Naživo vás překvapí, jak pěkně barva působí, především kvůli matnému hliníkovému rámečku a matnému podbarvenému sklu. Při přímém srovnání se strukturovaným sklem z iPhonů 16 Pro zaujme, že sklo na základních iPhonech je vlastně ještě o trochu více matné, což působí velmi elegantně. Po stránce designu je největší novinkou přeskupení fotoaparátů na zadní straně, čímž se Apple tak trochu vrátil do roku 2020 ke generaci iPhone 12. Má to samozřejmě svůj důvod, díky staronovému rozložení se usnadní pořizování videí pro Apple Vision Pro.

Kvůli novému rozložení z modulu fotoaparátů vystoupila přisvětlovací LED dioda, která je nově součástí podbarveného skla. V ruce působí nový iPhone nejen bytelně, ale také luxusně, určitě se nemusíte obávat nějakého laciného pocitu, v tomto ohledu Apple ústupky nedělá. Ano, displej má stále silnější rámečky (ve srovnání s řadou Pro je rozdíl ještě výraznější), ale zde jsem ochoten ústupek pochopit.

S displejem, který nezaujme

Když už jsme zmínili rámečky displeje, zmíníme i samotný displej. Úhlopříčka se mezigeneračně nezvětšila, pokud tedy chcete nový iPhone, ale chcete co nejmenší úhlopříčku, bude pro vás iPhone 16 s 6,1palcovým panelem jasnou volbou. Už z loňska víme, že i základní iPhony mají Dynamic Island a ani iPhony 16 nejsou výjimkou – bohužel, Apple trochu zapomněl, že v základních iPhonech stále ještě nepoužívá ProMotion displej, a nevzpomněl si na to ani u letošní generace. Osobně tento ústupek považuji za nejméně vhodný, Apple mohl ušetřit jinde. Ano, animace nejsou tak plynulé, prostředí je zkrátka „trhanější“ a pokud jednou zažijete iPhone s ProMotion displejem, zpět se vám bude vracet jen velmi těžko.

Apple iPhone 16 Pro Max a Apple iPhone 16

Výkon s Apple Intelligence

Apple iPhone 16 nabídne procesor Apple A18 a díky navýšené paměti RAM nemusíte mít strach, že by nestačil na Apple Intelligence – stačí, a to s přehledem. Nám se již podařilo Apple Intelligence aktivovat, prozatím je však funkce pro uživatele v EU blokována, a to minimálně po celý zbytek tohoto roku. Samozřejmě nemůžeme počítat s češtinou, prozatím je dostupná jen americká angličtina. Výkon jako takový nedosahuje toho z iPhonů 16 Pro, ovšem brzdit vás rozhodně nebude – a to po dobu několika následujících let.

S novým tlačítkem

Za co si Apple zaslouží pochvalu, je to, že letos i do základní řady nasadil nejnovější prvek – tlačítko fotoaparátu, kterému v češtině přezdívá jednoduše – Ovládání fotoaparátu. Tlačítko je mechanické, tedy lze zmáčknout, zároveň ale reaguje i na tlak a dotyk, funguje tedy jako takový touchpad. Chválíme perfektní zpětnou vazbu, ovšem už tolik ne jeho umístění – až teprve při reálném zkoušení zjistíte, že je tlačítko mnohem výš, než byste očekávali – pokud máte kratší prsty, budete tlačítko ovládat dost krkolomným způsobem – tohle se bohužel nepovedlo.

Nový iPhone v redakci samozřejmě i nadále testujeme, brzy se můžete těšit na test fotoaparátů, ale také výkonnostní testy a testy rychlosti nabíjení. My jen dodáme, že novinka se v základní paměťové variantě 128 GB prodává za cenu 23 999 Kč, a to v libovolné barevné variantě.