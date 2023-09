Rozbalujeme druhou generaci T Phonu Pro. Jaké jsou změny?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

T-Mobile si nadále drží vlastní řadu cenově dostupných chytrých zařízení. V letošním roce ji doplnil i o ambiciózní tablet. V redakci máme rovněž lépe vybavený T Phone Pro (2023), avšak pokud bychom vám to neřekli, je možné, že byste to nemuseli zcela jistě poznat. Telefon se totiž od původní generace designem nijak zásadně neliší a rozpoznávacím znamením by pro vás měla být především barevná varianta. Letošní T Phone Pro je tmavě modrý, loni byl spíše tmavě šedý, chcete-li černý.

V prodejním balení toho příliš nehledejte, ostatně není ani nijak velké. Kromě samotného telefonu je zde propojovací USB kabel a klíček pro otevření slotu pro SIM kartu. Více nečekejte, stejně jako loni tedy chybí adaptér nabíječky.

V prodejním balení toho příliš nenaleznete

Samotný telefon je stále spíše větším zařízením a hodí se do větších rukou. Právě ale dokáže zaujmout velkým 6,8" IPS panelem, u kterého zamrzí, že má jen HD+ rozlišení. Zde je třeba říci, že to při běžném používání nijak nevadí, ale drtivá většina konkurence jednoduše nabízí lepší displeje.

V případě výkonu se vlastně nic nezměnilo, nadále je zde Dimensity 700, který již má svá léta, avšak nadále dokáže chod telefonu hravě utáhnout. Prostředí mimochodem zajišťuje nejnovější Android 13 a červencové bezpečnostní záplaty. Lákadlem je letos větší interní paměť, a to poměrně velkorysých 256 GB, což stále není standard ve střední třídě.

Beze změny zůstaly fotoaparáty, a tak T Phonu Pro (2023) zůstaly sice hned čtyři, avšak jen jeden za něco stojí, a to není nijak lichotivá bilance. Hlavní snímač má 50 megapixelů, ultraširokoúhlý objektiv bohužel jen 5 megapixelů. Zbylé dva snímače mají jen 2 megapixely a jsou zde pro portrétní snímky a makro fotografie.

T Phone Pro (2023) od T-Mobilu v redakci nadále testujeme. Pokud vás cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v diskuzi pod článkem.