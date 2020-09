Rok 2021 přinese 217 nových emoji. Jenom

Fotografie: emojipedia.org

Není obor lidské činnosti, na který by neměla pandemie nebo opatření proti ní vliv. To se dotklo i „smajlíků“, kteří do nabídky na našich zařízeních přibydou v příštím roce. Jak zmiňuje blog na emojipedia.org, pandemie zbrzdila příchod verze 14.0, takže namísto ní vyšla jen mírně upravená 13.1.

A na jaké novinky se můžeme těšit? Asi nikoho nepřekvapí, že se objeví kašlající smajlík, novinkou jsou také obrázky srdce s obvazem nebo v plamenech. Mnoho nových smajlíků je také věnováno podpoře nejrůznějších menšin, například rasových nebo sexuálních. Nikoho tak dnes už nepřekvapí žena s vousy v nejrůznějších odstínech pleti.

Tyto a další nové smajlíky se začnou v našich zařízeních objevovat během roku 2021, podle toho, jak je do svých produktů budou integrovat jednotliví producenti operačních systémů.