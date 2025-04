Nejdelší softwarová podpora telefonu na světě? Na svědomí ji má Samsung

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung se u většiny svých moderních chytrých telefonů chlubí opravdu dlouhou softwarovou podporou. Kolem střední třídy jde o 6 let, u vlajkových modelů dokonce o 7 let. Netřeba dodávat, že tímto příslibem se řadí k těm absolutně nejlepším. Jihokorejský výrobce jakoby si však snad chtěl pojistit, že nikdo nebude lepší než-li on, připravuje ještě speciální Enterprise Edition, které se dočká i aktuální řada Galaxy S25.

Je třeba říci, že tato edice je primárně určena podnikovým provozům a není zcela běžně nabízena v každém obchodě s elektronikou. Na druhou stranu jde o edici, která dbá na maximální bezpečnost a s tím souvisí ještě delší softwarová podpora. Ta bude těžko uvěřitelných 8 let. Přímo Samsung tak slibuje 8 velkých aktualizací systému, což v praxi znamená, že telefon obdrží Android 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23. Jde tedy o jednu verzi navíc oproti standardním modelům řady Galaxy S25. V tuto chvíli je také uváděno, že bezpečnostní záplaty dostanou modely Galaxy S25 Enterprise Edition do ledna 2032.

8letá softwarová podpora je svým způsobem vůbec nejdelší na světě v případě nějakého mobilního telefonu. Tak dlouho nepodporuje ani Google Pixely či Apple iPhony. Jistou konkurencí by v tomto ohledu mohl být Fairphone 5, u kterého se hovoří případně až o 10leté podpoře. Má to však drobný háček. Hlavních aktualizací samotného Androidu obdrží „pouze“ 5.