Řešíte, jak ochránit svůj nový Pixel? PanzerGlass má již delší dobu řešení

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Pokud jste stejně jako my ocenili oficiální příchod Pixelů do České republiky a rovnou si jeden Pixel pořídili, možná řešíte, jak jej co nejefektivněji ochránit. Možná se budete divit, ale někteří výrobci značkových skel a krytů byli na příchod Pixelů přichystáni už dopředu. Samozřejmě i PanzerGlass, který má v nabídce kromě krytů a skel pro iPhony, Samsungy řady Galaxy A a Galaxy S také příslušenství pro Pixely.

Nám se v redakci sešel Pixel 8 Pro a Pixel 8a, tedy aktuálně nejvýkonnější a zároveň nejnovější Pixel – tedy alespoň do srpna, kdy Google odhalí novinky. Rozhodli jsme se tedy, že se podíváme i na nabídku ochranných krytů a skel, přičemž jsme vyzkoušeli, jak se nám budou oba Pixely líbit s doplňky PanzerGlass.

Nejdříve jsme se podívali na ochranný kryt PanzerGlass HardCase. Materiálem se stal polykarbonát, kryt je ohebný, ale stále extrémně pevný, navíc s vyztuženými bočnicemi a rohy. Oceňujeme, že kryt chrání i tlačítka, tato ochranná vrstva však nijak nezhoršuje jejich vlastnosti, znamená to, že stisk tlačítek je stejně pohodlný jako bez krytu. PanzerGlass si dobře poradil i s ochranou modulu fotoaparátů, ten je u Pixelů opravdu extrémně velký a také dost vystouplý, kryt tedy lehce převyšuje hranu, aby se modul při položení telefonu na stůl nepoškrábal. Ona ochrana je praktická i proti znečištění čočky, pravidelné leštění modulu je u Pixelů ještě otravnější než třeba u iPhonů, kde PanzerGlass nabízí navíc i ochranné kroužky HoOps.

PanzerGlass HardCase pro Pixely splňuje 3× Military Grade Standard, to znamená, že bez úhony přežije i pád z výšky 3,6 m. PanzerGlass navíc slibuje, že pouzdro je odolné vůči zežloutnutí. Standardem je už i antibakteriální vrstva, která zahubí 99,9 % choroboplodných zárodků. Balení krytů HardCase je s certifikací FSC, to znamená, že je recyklovatelné. Přírodo, koukej! Kryt vyjde asi na 700 Kč.

A co skla? Ano, i ta PanzerGlass má. Nám se na test dostala ta s odolností Platinum Strength, konkrétně typ Ultra-Wide Fit, který pokrývá prakticky celou přední stranu. Uvnitř jsme navíc nalezli i instalační rámeček, díky plochému displeji bylo nalepení extrémně snadné, osobně jsem jej nalepil napoprvé – a i kdyby ne, sklo stačí zvednout, přemístit a opětovně přitisknout.

Na rozdíl od levných skel je možné sklíčko od PanzerGlass reaplikovat, a to až několikrát, bez ztráty přilnavosti. Stejné pravidlo platí, pokud se pod sklo dostane v průběhu instalace například smítko. Sklo stačí nadzvednout, mezi displej a sklo vložit nálepku a smítko vytáhnout. Stejně jako kryt i sklo má povrchovou úpravu, která zabíjí 99,9 % choroboplodných zárodků, navíc přidává i odolnost vůči šmouhám – ne, neznamená to, že byste sklo nezašpinili, ale údržba je velice snadná. Sklo stojí přibližně 900 Kč, výměna displeje zhruba 10 tisíc korun. To je docela fér nabídka, co myslíte?