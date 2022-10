Rendery chystaného iPhonu SE unikly na internet. Vypadají „zvláštně“ povědomě

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple iPhone SE (2022) je v současnosti nejlevnějším iPhonem, který přináší výkon 5nm čipsetu Apple A15 Bionic ve známém těle s ochranou IP67, skleněnými zády a podporou bezdrátového nabíjení. Dokonce i Apple si již však začíná být vědom, že několikrát recyklovaný design zastaralého iPhonu 6 nelze používat donekonečna, a tak chystá u nového iPhonu SE „převratnou“ změnu – tentokrát totiž bude podle všeho recyklovat iPhone Xr.

S pěknými rendery ve vysokém rozlišení, které vám napoví, jak by měla novinka vypadat, přišel Jon Prosser (ve spolupráci s Ianem Zelbem a frontpagetech.com), jenž se na tématiku spojenou s Applem dlouhodobě specializuje. U telefonu se tak setkáme s výřezem v původní velikosti, tedy nikoliv „notchem“, který představila loňská generace iPhonů 13, jenž byl o něco menší. V něm se bude ukrývat sestava senzorů pro Face ID, které tak nahradí Home Button u současného modelu SE. Co se naopak nezmění, to je osazení zařízení pouze jednou kamerou na zadní straně, která bude skleněná a chybět nebude ani podpora bezdrátového nabíjení.

More images of the next generation iPhone SE with @jon_prosser! pic.twitter.com/k26a4kNnYs — Ian Zelbo (@ianzelbo) October 19, 2022

Stran nabíjení bychom se však ale podle dostupných informací přeci jen mohli dočkat vítané inovace, kterou je nasazení USB-C namísto proprietárního Lightningu. Na druhou stranu se v redakci shodneme, že Apple si takovouto novinku velmi pravděpodobně nechá až na příchod iPhonů 15. V každém případě by měl být chystaný iPhone SE osazen v nejhorším případě procesorem Apple A15 Bionic, který se (i když s vylepšeným GPU) nachází i v „základních“ iPhonech 14.