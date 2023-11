Redmi začíná ukazovat K70E, bude mít Dimensity 8300 Ultra

Fotografie: Xiaomi

Podznačka Redmi společnosti Xiaomi začala na čínské sociální síti weibo.com upozorňovat na chystaný smartphone Redmi K70E, jehož příchod je potvrzen do konce měsíce po boku modelů K70 a K70 Pro. Řada K je jako vždy nejvyšší řadou Redmi.

Tentokrát je potvrzeno, že model K70E bude poháněn právě představeným SoC MediaTek Dimensity 8300. Tato informace pochází přímo z oficiálních upoutávek společnosti Redmi. Nejedná se však o základní model 8300, ale o model 8300-Ultra. Co znamená ono „Ultra“, to se zatím můžeme jen dohadovat. Někdy v takových případech nejde o nic víc než o brandingové cvičení, jindy jde o trochu podstatnější změny, to ukáže čas.

Dalším prozrazeným údajem o K70E je fakt, že prototyp získal v AnTuTu 1 526 328 bodů. Navíc po zhruba hodině hraní při teplotě 25 stupňů Celsia telefon stále zvládal 58,86 FPS. Zdá se, že mobil je zjevně určen pro náruživé hráče, kteří si nemohou dovolit vlajkovou řadu Xiaomi.

A u telefonu představeného v roce 2023 nesmí chybět mandatorní zmínka o umělé inteligenci. Ta v tomto telefonu vám může s generovat titulky v reálném čase nebo bude vytvářet věty a fotografie na základě pokynů.