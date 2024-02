Pokud hledáte cenově dostupnější smartphone s výkonem na roky dopředu, neměli byste si nechat ujít nové Poco X6 Pro. Novinka má však také několik dalších es v rukávu. Jak si vedla v testu?

Poco X6 Pro láká na výkonný čipset, povedený displej i velkou kapacitu baterie. Kromě toho se snaží zaujmout dlouhou softwarovou podporou či 67W nabíjením. Bude to stačit na úspěch v segmentu nabitém konkurencí?

POCO X6 Pro: Špičkový výkon za rozumné peníze? (RECENZE)

Technické parametry Xiaomi Poco X6 Pro 5G 512+12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,5 × 74,3 × 8,3 mm , 186 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP54 Displej AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 2 160 × 3 840 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra , CPU: 1×3,35 GHz + 3×3,2 GHz + 4×2,2 GHz Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 9 999 Kč

Obsah balení: se vším všudy

Krabička Poco X6 Pro obsahuje vše důležité, konkrétně se tak můžete těšit na 67W adaptér, USB-C/USB-C kabel a základní ochranné pouzdro.

Líbilo se nám kompletní obsah balení

Konstrukční zpracování: praktičnost na druhé koleji

Poco X6 Pro je na našem trhu dostupné ve třech barevných provedeních, přičemž testované černé je zřejmě z nabídky žlutá, šedá a černá nejméně praktické, neboť se budete potýkat s extrémně „zapatlanými“ zády, jež budou vyžadovat neustále leštění, případně nasazené pouzdro. Ještě více než lesklý povrch a jen základní odolnost dle IP54 však někoho bude iritovat samotná oblast fotomodulu. Čtveřice kruhů na obdélníkovém podkladu lesklého materiálu sice vypadá na první pohled vcelku líbivě, jedná se však o neuvěřitelný lapač drobných prachových částic, které navíc nelze z prostoru mezi kroužky efektivně dostat.

Ke zbytku designových prvků nelze mít mnoho výhrad, ostatně u smartphonů Poco jsme zvyklí na to, že si je zákazníci nekupují kvůli vzhledu, ale spíše kvůli hardwaru/výkonu, což je i případ modelu Poco X6 Pro. Rámeček je tak pouze plastový, fyzické ovládací prvky na pravém boku lze však snadno nahmatat, což si zaslouží pochvalu. Haptická odezva je pak rovněž mírně nadprůměrná a slot na spodní straně pojme dvě nanoSIM, nepočítejte však již s podporou eSIM či snad paměťových karet. Poco X6 Pro se naštěstí příjemně drží, a to i v horizontální pozici, která je pro hraní her důležitá.

Líbilo se nám příjemně se drží

slušná haptická odezva

Nelíbilo se nám nepraktická lesklá záda a fotomodul

odolnost pouze dle IP54

Displej: vysoký i jas i dostatečná jemnost

V oblasti displeje se mohou uživatelé těšit na velký 6,67" zobrazovací panel typu AMOLED, který je kompletně plochý a zvládá až 120Hz obnovovací frekvence. Ve výchozím nastavení si vše reguluje sám, uživatelé si však mohou vynutit také 60 či 120 Hz. Velkou pochvalu si pak použitý displej zaslouží za vysoký maximální jas (dle výrobce až 1 800 nitů), který umožní pohodlné používání na ostrém slunci. Spokojen jsem však byl naopak i s minimálním jasem, který oceníte třeba v zatemněném pokoji, když jdete spát. Stěžovat si nelze ani na velmi slušnou jemnost 446 PPI a malým překvapením je i podpora Dolby Vision. Touto certifikací nedisponují například ani vlajkové telefony Samsung, tudíž je podpora Dolby Vision u levnějších smartphonů vždy příjemným překvapením.

Zmínku si rozhodně zaslouží také optická čtečka otisků prstů ve spodní části displeje. Funguje svižně a spolehlivě. Přestože bych osobně ocenil, kdyby byla spíše výše, nelze si na ni stěžovat. Výtku si však Poco zaslouží za softwarově zbytečně limitovaný Always-On, který se spustí pouze na 10 sekund po vypnutí displeje. Toto omezení sice lze obejít (skrze aktivaci vývojářských možností), ale běžný uživatel se o této možnosti pravděpodobně hned tak nedozví.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám zbytečně omezený Always-On

Zvuk: stereo k vašim službám

Poco X6 Pro je osazeno dvojicí reproduktorů, které mají slušnou max. hlasitost i solidní kvalitu zvukového přednesu, i když by jim nepochybně slušela výraznější basová složka. Hráče naopak může zamrzet absence 3,5mm jacku, tudíž se musí spolehnout na nepříliš běžná sluchátka s USB-C, redukci či bezdrátovou alternativu, která ale bude mít vždy nějakou tu latenci oproti drátovému řešení.

Líbilo se nám slušně hrající stereo reproduktory

Nelíbilo se nám potěšil by 3,5mm jack

Výkon hardwaru: za jedna s hvězdou

Po výkonové stránce s novým Poco X6 Pro skutečně strádat nebudete, jelikož výrobce nasadil vysoce výkonný a i po jiných stránkách povedený 4nm čipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Tato čipová sada spoléhá na 4 jádra Cortex A715, kdy primární dosahuje taktu až 3,35 GHz, a další tři maximální frekvence 3,2 GHz. Zbylá čtyři jádra s označením Cortex-A510 pak „tikají“ na maximální frekvenci 2,2 GHz. Rovněž grafická jednotka Mali-G615 MC6 nabídne dostatek výkonu pro hraní i náročnějších her a celkově se jedná o skutečně povedený čipset, neboť (jak se můžete přesvědčit na přiložených screenshotech) nabídne špičkový výkon i ustálenou výdrž při náročnějších operacích. V kombinaci s testovaným 512GB úložištěm UFS 4.0 pak rozhodně nelze příliš vytýkat ani chybějící slot pro paměťové karty, v neposlední řadě si mobil zaslouží pochvalu i 12 GB RAM.

Líbilo se nám špičkový výkon

512GB úložiště

Výdrž baterie: rychlé nabíjení i dlouhá výdrž

Další pochvalu si Poco X6 Pro odnese za nasazení velké baterie s kapacitou 5 000 mAh. Díky ní jsem se pravidelně dostával na výdrž přibližně 1,5 dne a problém by neměly být ani dny dva. V kombinaci s rychlým 67W nabíjením, pomocí něhož lze doplnit kapacitu zcela vybité baterie z 0 na 80 % zhruba za půl hodiny, tak máte k dispozici zařízení s dlouhou výdrží a schopností rychlého nabíjení. Menší výtku lze tak snad mít jen k absenci cívky pro bezdrátové nabíjení, která již proniká i do ještě levnějších smartphonů, než je Poco X6 Pro. Ty však zase nenabídnou jinou výbavu na takové úrovni.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám potěšila by podpora bezdrátového nabíjení

Konektivita: vše potřebné k vašim službám

Poco X6 Pro disponuje infraportem, Bluetooth 5.4 a NFC, stejně jako podporuje navigační služby GPS, GLONASS, BDS, Galileo a QZSS i Wi-Fi 6, nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: nenáročným postačí

U herních telefonů jsou fotoaparáty často vnímány spíše jako doplňková výbava, i proto potěší, že Poco X6 Pro na tom není nijak špatně, viz přiložená tabulka.

Hlavní fotoaparát Makro objektiv Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 64 Mpx 2 Mpx 8 Mpx 16 Mpx Clona f/1.7 f/2.4 f/2.2 f/2.4 Velikost snímače 1/2,0" ?" 1/4,4" 1/3,06" Označení snímače OmniVision OV64B ? OmniVision OV08D OmniVision OV16A Velikost pixelů 0,7 µm ? µm 1,0 µm 1,0 µm Ohnisko/rozsah 25 mm ? mm 16 mm (120˚) ? mm Typ ostření PDAF fixní ostření fixní ostření fixní ostření Optická stabilizace ano ne ne ne

Hlavním esem je pochopitelně primární senzor s optickou stabilizací, který umí vyfotit ucházející snímky, jež jsou dostatečně detailní a barevně vcelku odpovídají realitě. S přihlédnutím k tomu, jak fotí mnohá konkurence, se však domnívám, že by výrobce udělal dobře, kdyby byly snímky trochu saturovanější a zapracoval také na kontrastu a expozici. Při focení ultraširokoúhlým objektivem si pak lze všimnout rozlišného barevného naladění oproti primárnímu snímači, za dobrých světelných podmínek jsou však záběry dostačující. 2Mpx makro kamerka je pak tradičně pouze do počtu.

Denní snímky

Zhoršené světelné podmínky

Ukázka hlavního snímače, ultraširokoúhlého objektivu a dvojnásobného digitálního zoomu

Makro, selfie a portrét

Poco X6 Pro 4K 30 FPS

16Mpx selfie kamerka by měla splnit nároky průměrného (tj. nepříliš náročného uživatele), stejně tak potěší podpora záznamu ve 4K s až 30 FPS na hlavní snímač či pěkně responzivní aplikace.

Líbilo se nám solidní hlavní snímač

Nelíbilo se nám zbytečný 2Mpx senzor

Software: solidní podpora

Poco X6 Pro dorazilo s novým systémem (či spíše nadstavbou) HyperOS, která využívá Androidu 14. V době testování (lednu) byly v telefonu aktuální lednové bezpečnostní záplaty a výrobce dokonce garantuje tři velké aktualizace OS a 4 roky bezpečnostních záplat, což je na danou třídu rozhodně nadprůměrné. Z pohledu HyperOS se pak můžete těšit v podstatě na vizuálně mírně upravené MIUI, což se pojí i s velkým množstvím předinstalovaného bloatwaru a v některých případech i reklamami.

Líbilo se nám nadprůměrná délka podpory

lednové bezpečnostní záplaty

Nelíbilo se nám bloatware a reklamy

Zhodnocení

Poco X6 Pro udělá radost všem příznivcům vysokého výkonu, které potěší především parádní čipset od MediaTeku, kvalitní AMOLED displej či dlouhá výdrž a rychlé nabíjení. Fotovýbava je spíše jen průměrná a vyšší by rozhodně mohla být i odolnost, použité materiály jsou pak bohužel u testovaného kusu extrémně nepraktické. Přesto bych se nebál nákup tohoto modelu doporučit.

Konkurence

Konkurencí může být oblíbená Motorola Edge 40, kterou lze sehnat v provedení z veganské kůže a také je levnější. Nenabídne sice 512GB úložiště, což by ale mohla vynahradit víceméně čistým prostředím Android i podporou režimu Ready For.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 40 Rozměry 158,4 × 72 × 7,6 mm , 167 g Displej POLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 820 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Milovníci fotografií a videa mohou zvážit nákup Pixelu 7a, jenž je osazen povedeným čipsetem Google Tensor a fotí výrazně lépe než Redmi. Spokojit se však budou muset s pomalejším nabíjením i horším displejem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 7a Rozměry 152 × 72,9 × 9 mm , 193 g Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 385 mAh , doba nabíjení: 1:45 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz