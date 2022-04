Záda měnící barvu, duální selfie kamerka s chytře schovaným LED přisvícením nebo 12 GB RAM s velkým úložištěm? To vše nabídne nové Vivo V23, které se podívalo do redakce mobilenet.cz. Jak se osvědčilo během několikatýdenního používání?

Vivo v oblasti fotovýbavy představilo již několik zajímavých vychytávek, ať už se jedná o model X60 Pro se speciálním režimem Gimbal 2.0 nebo vlastní čip pro zpracování obrazového signálu V1. Neméně zajímavě působí Vivo V23, jehož cílovou skupinou jsou milovníci selfies. Jak se novinka povedla?

Vivo V23 – videorecenze

Technické parametry Vivo V23 256+12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 157,2 × 72,4 × 7,4 mm , 179 g , konstrukce: klasická Displej AMOLED, 6,44" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 920 , CPU: 2×2,5 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 200 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , Kč

Obsah balení: více než dostačující

V balení najdeme kromě telefonu rovněž 44W adaptér, kabel USB-A/USB-C, silikonové (průhledné) pouzdro i sluchátka zakončená 3,5mm jackem a doplněná o redukci z 3,5mm audiokonektoru na USB-C.

Líbilo se nám bohatý obsah balení

Konstrukční zpracování: reaguje na UV

Mobil je nabízen v klasické černé, kterou doplňuje mnohem zajímavější zlatá. V tomto barevném provedení se totiž můžete těšit na záda, jejichž barva se mění doslova před očima, vystavíte-li je slunečním paprskům či jinému zdroji UV světla (třeba i UV baterce). Právě s baterkou pak můžete na záda telefonu kreslit nejrůznější vzory nebo si třeba vystřihnout šablonu, pomocí které na zádech vykouzlíte jakékoliv ornamenty. Je jasné, že touto vychytávkou cílí Vivo především na mladší uživatele (uživatelky), musím však říct, že se jedná o příjemné osvěžení v často již nudném designu dnešních smartphonů. Povrch zad je navíc skleněný s matnou povrchovou úpravou, takže se nemusíte obávat (viditelných) otisků prstů.

Zpracování obecně je na velmi dobré úrovni, čemuž nepochybně přispívají i kovové rámečky, na kterých jsou veškeré ovládací prvky na pravém boku v ideální výšce. Pochválit mohu také relativně nízkou hmotnost 179/181 gramů (černá/zlatá varianta), méně pak absenci jakékoliv (oficiální) certifikace zvýšené odolnosti. Do slotu na spodní straně je možné dostat dvě nanoSIM karty. Telefon se příjemně drží v ruce, nemá tendenci se překlápět a celkově ve mně zanechal kladný dojem.

Líbilo se nám záda umí měnit barvu

praktický povrch zad

hodnotné materiály

rozumná hmotnost

ideálně umístěná ovládací tlačítka

Nelíbilo se nám bez certifikace zvýšené odolnosti

Displej: výřez, který odpustíte

Asi první věc, které si všimnete u použitého 6,44" Full HD+ AMOLED zobrazovače, je relativně výrazný výřez (nikoli moderní průstřel). V tomto případě lze však jeho přítomnost ospravedlnit, neboť se v něm ukrývá dvojice selfie kamerek, o kterých se rozepíšu později. Radost naopak udělají pěkně tenké rámečky i ochranné (blíže nespecifikované) sklo. K dispozici je také optická čtečka otisků prstů, která je bohužel zbytečně nízko. Co se spolehlivosti týče, měla během používání také své mezery a prst jsem musel po několika dnech znovu naskenovat, poté se situace zlepšila.

Panel podporuje rovněž obsah v HDR10+, maximální jas by však rozhodně mohl být vyšší. Čtení displeje na přímém slunečním světle není vyloženě problém, vyšší maximální jas by však rozhodně přišel vhod. K dispozici je rovněž režim Always-On, který se ukrývá v sekci nastavení „Zámek obrazovky a tapeta“. Zde lze nastavit zobrazení v určitý čas, rozsvícení na základě pohnutí telefonem nebo jej nechat zobrazený po celý den. Výrobce přitom nabízí několik stylů (včetně animovaných), které vypadají pěkně. Nechybí ani vyšší obnovovací frekvence, která činí 90 Hz. 120Hz obnovovací frekvence s ohlédnutím na cenu, za kterou se telefon prodává, by potěšila, pravdou však zůstává, že rozdíl mezi 60 a 90 Hz je násobně větší než rozdíl mezi 90 a 120 Hz. Obnovovací frekvence 90 Hz tak podle mě většině uživatelů postačí.

Líbilo se nám tenké rámečky

podpora HDR10+

pěkně zpracovaný Always-On

Nelíbilo se nám diskutabilní spolehlivost čtečky otisků prstů

obnovovací frekvence i max. jas by mohl být vyšší

Zvuk: proč pouze jeden?

Vivo V23 je vybaveno jen jedním hlasitým reproduktorem na spodní straně, který nabídne pouze průměrnou kvalitu v dané cenové kategorii. Chuť by mohl částečně zpravit alespoň 3,5mm jack, ten byste však na těle zařízení hledali marně. Po stránce audia tedy Vivo V23 nijak nevyniká a chybějící stereo reproduktory mu ubírají na atraktivitě.

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: velké úložiště i RAM

Vivo V23 spoléhá na 6nm čipset MediaTek Dimensity 920, který v benchmarku Geekbench překonal Galaxy A53 v disciplíně multi-core (zhruba o 300 bodů), o žádný „trhač asfaltu“ se však nejedná, přestože má pro běžného uživatele výkonu dostatek. V kontrastu s použitým čipsetem o to více zaujme hned 12 GB RAM, což je až překvapivě mnoho, v budoucnu se však může hodit. Běžně zařízení pracují pouze se 4 GB RAM, takže rezerva je opravdu velká. Pozitivně hodnotím také 256GB úložiště, které by mělo postačit většině uživatelů, odpustit tak lze i absence slotu pro paměťové karty.

Líbilo se nám velká RAM i úložiště

slušně výkonný čipset

Výdrž baterie: 44W nabíjení

Vivo V23 dodává energii menší baterie s kapacitou 4 200 mAh, kterou lze nabíjet maximálně 44 W, což znamená, že telefon nabijete z 0 na 100 % za necelou hodinku (zhruba 50 minut). Navzdory menší baterii nebyla problém ani výdrž, kdy bych se přes víkend, kdy telefon používám méně, dostal i na den a půl. Procenta baterie klesají pomalu také přes noc, kdy mobil nepoužíváte, zatímco u některých smartphonů je běžné, že i s aktivovaným režimem „Letadlo“ může klesnout úroveň nabití baterie o 10 %. Bezdrátové nabíjení, které by bylo dalším příjemným benefitem u telefonu za 12 tisíc korun, bohužel schází.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

slušná výdrž

Konektivita: 5G k vašim službám

Vivo V23 zvládá kromě 5G také GPS, Beidou, GLONASS, Galileo či QZSS, ale také NFC pro bezkontaktní platby a rychlé párování nebo Bluetooth 5.2.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: selfie pro náročné

Hlavním lákadlem Viva V23 v oblasti fotovýbavy je nepochybně dvojitá selfie kamerka s duálním LED přisvícením, které se umně schovává v rámečku po stranách mřížky reproduktoru. Primární 50Mpx selfie snímač se chlubí světelností f/2.0 a také u selfie kamerek málo vídaným automatickým ostřením, které pomůže mít pěkně ostré snímky, ať už fotíte z větší/menší vzdálenosti. Společnost jí dělá 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 105 stupňů a clonou f/2.3, který má již pevné ostření, ale to není pro pořízení skupinového snímku zásadní problém. Selfie snímky se liší nejen rozsahem a kvalitou, ale také barevným podáním, kdy fotografie z ultraširokoúhlého objektivu mají mdlejší (jakoby šedé) barvy, působí tedy méně líbivě. Kvalita detailů je však stále na velmi slušné úrovni i při bližším zkoumání na monitoru a vcelku obstojně si umí poradit i s nastavením kontrastu či HDR.

8Mpx ultraširokoúhlý objektiv najdeme rovněž na zadní straně, tentokrát má však rozsah 120 stupňů a clonu f/2.2 (stále však s pevným ostřením), který fotí mírně světlejší snímky než hlavní snímač, barevné podání je však sladěno (s hlavním snímačem) až překvapivě dobře. Kvalita fotografií z hlavního i ultraširokoúhlého fotoaparátu mě příjemně překvapila. Snímky nejsou nadměrně uměle doostřované, jak to někdy smartphony v této cenové kategorii dělají, a kromě pěkného (ale ne nijak extrémně saturovaného) barevného podání zaujmou slušnou úrovní detailů či solidním nočním režimem. Velmi pěkně zvládá Vivo také portréty, které však stále překládá jako „Na výšku“. 2Mpx makro je klasicky pouze do počtu. Video lze natáčet maximálně ve 4K ve 30 FPS a kvalitou se jedná o slušný průměr, zvládá i rychlé přeostřování.

Na celou obrazovku Ukázka makro a portrétního režimu, který je ve fotoaplikaci označován jako „Na výšku“

Vivo V23 4K 30 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

dvojitá selfie kamera s duálním LED přisvícením

rychlé ostření u videa

Nelíbilo se nám zbytečné makro

Software: Android 12

V telefonu najdeme nejnovější Android 12 s nadstavbou Funtouch 12, která poskytuje široké možnosti nastavení vizuálu prostředí, ale také zajišťuje svižný chod systému. Ačkoliv jsem spíše fanouškem čistého Androidu (případně nadstavby Pixelů), musím uznat, že jsem neměl se systémem žádný problém a vše fungovalo tak, jak bych očekával. K dispozici je také možnost přidržením spodního tlačítka kolébky hlasitosti u telefonu s vypnutým displejem spustit vybranou aplikaci (volba je na uživateli, přičemž se může jednat i o fotoaparát či svítilnu) nebo zatřepáním aktivovat svítilnu, což však nefungovalo příliš spolehlivě.

Líbilo se nám široké možnosti úprav nadstavby Funtouch

Zhodnocení

Vivo V23 rozhodně patří k jedněm ze zajímavějších kousků v dané cenové kategorii, ať už díky duální selfie kamerce s duálním LED přisvícením či zádům měnícím barvu. Mobil navíc nezklame ani v oblasti výkonu či kvality fotografií. Hlavním rozhodovacím kritériem pro potenciální zákazníky tak může být absence zvýšené odolnosti či stereo zvuku, věřím však, že v tomto případě se budou zájemci rozhodovat především na základě emocí, kdy je Vivo V23 vcelku snadno zláká.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz