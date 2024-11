V posledních letech si mnozí stěžují na to, jak jsou moderní telefony stále podobnější, ztrácejí identitu a ve výsledku vypadají všechny stejně. Přesto se čas od času objeví na trhu disruptor, který přijde s něčím novým a odlišným. Jednou z takových společností je TCL, která již několik let vyvíjí technologii NXTPAPER a rozhodla se ji použít ve svém aktuálně nejlépe vybaveném modelu. Jak se to čínskému výrobci podařilo?

V cenové kategorii do 8 tisíc korun obvykle najdeme „základní“ telefony, které zpravidla v žádném ohledu neoslní, ale snaží se zaujmout solidním mixem hardwaru a softwaru. U levnějších modelů nicméně software občas trochu pokulhává. U TCL však za tuto cenu můžete získat jejich vlajkovou loď. TCL 50 Pro NXTPAPER je skutečně aktuálně nejlépe vybavený telefon výrobce na našem trhu, i když byste jej v mnoha ohledech za „vlajkový“ zřejmě neoznačili. Kde se ale rozhodně snaží zabodovat, to je displej. Jak se mu to podařilo?

Technické parametry TCL 50 Pro NXTPAPER 5G Kompletní specifikace Konstrukce 167,6 × 75,5 × 8 mm , 196 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,8" (2 460 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda Chipset MediaTek Dimensity 6300 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 010 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost září 2024, Kč

Obsah balení: komplet

V krabičce najdeme moderní USB-C/USB-C kabel i 33W USB-C adaptér, k telefonu lze navíc zdarma získat flipové pouzdro s integrovaným perem.

Líbilo se nám kompletní obsah balení

Konstrukční zpracování: šlo by to i lépe

Než se začneme zabývat čelní stranou telefonu, zaslouží si zhodnocení konstrukce a dílenské zpracování. A rovnou prozradím, že v tomto ohledu má podle mě TCL ještě co zlepšovat. Oproti konkurenci nedisponuje novinka žádnou (oficiální) odolností, což je rozhodně škoda, stejně tak je tělo kompletně z plastu – rámečky i záda. Dalším prvkem, který by mohl být o něco lepší, je haptická odezva. Kromě samotného senzorického vjemu je to patrné například i na tom, jak hlasitý je samotný vibrační motor v útrobách telefonu.

Na test se alespoň dostalo podle mě nejpovedenější barevné provedení Moon Gray, které má zřejmě vzdáleně připomínat měsíční povrch (alespoň dle vizuálu na stránkách výrobce) a lze jej označit za praktické, neboť na něm neulpívají otisky. Oproti tomu kruhový fotomodul je lesklý a funguje jako velmi silný magnet na různé šmouhy a otisky, což nepůsobí příliš hezky. V ostatních barevných provedeních, která jsem si mohl prohlédnout na veletrhu IFA, pak působí telefon mnohdy až „pouťově“, čehož se ale naštěstí nemusíte u verze Moon Gray tak docela obávat. V každém případě vnímám design, haptickou odezvu i ochranu za slabší aspekty novinky.

Co by vám však mohlo trochu spravit chuť, to je slot, do kterého se kromě nanoSIM vměstná také paměťová karta, či snadno nahmatatelné vypínací tlačítko a kolébka ovládání hlasitosti. Čtečka přitom funguje spolehlivě, nicméně lze pozorovat menší prodlevu mezi přiložením/přečtením prstu a odemknutím telefonu, podobně jako například u Xperie 10 VI. Pod ní se nachází „posuvník“, pomocí něhož lze vyvolat menu s nastavením režimu displeje, případně posunutím rovnou aplikovat předem vybraný režim.

Líbilo se nám praktická matná záda provedení Moon Gray

dedikované ovládání režimu zobrazení

Nelíbilo se nám bez zvýšené odolnosti

slabší haptická odezva

pomalejší čtečka otisků prstů

Displej: důvod ke koupi?

Hlavním lákadlem modelu TCL 50 Pro NXTPAPER je bezpochyby jeho obrazovka. S úhlopříčkou 6,8" může sloužit i jako náhrada za elektronickou čtečku knih. Klíčovou roli zde však pochopitelně nehraje uhlopříčka, nýbrž technologie NXTPAPER, která napodobuje čtení textu na papíře, a to velmi podařeně. Displej s matnou povrchovou úpravou nabízí tři režimy: Režim maximálního inkoustu, Režim inkoustového papíru a Režim barevného papíru.

Režim maximálního inkoustu umožňuje pouze čtení textu a povoluje oznámení pouze z vybraných aplikací. Uživatel má přístup jen k základním aplikacím jako Hodiny, Kalendář, Kalkulačka, Jnotes, Kontakty, Zprávy, Telefon, Knihy a Nastavení. Tento režim je ideální pro mentální detox a čtení a lze ho doplnit o vlastní aplikace, například Kindle. Přestože se nejedná o náhradu e-inkové technologie, je mu velmi blízko a čtení v tomto režimu je skutečně příjemné. Výdrž baterie je v tomto režimu také impozantní, při aktivaci s 40 % kapacity baterie slibuje telefon výdrž ještě 100 hodin.

Režim inkoustového papíru aktivuje černobílé zobrazení, ale uživatel není nijak omezen ve využití aplikací. Můžete například používat internetový prohlížeč, chatovací aplikace či navigaci, displej zůstane černobílý, až na výjimky, jako je například použití fotoaparátu.

Režim barevného papíru zachovává nepřekvapivě barevnost displeje. Díky matné úpravě displeje se však nemusíte obávat odlesků za žádných světelných podmínek. K dispozici jsou i další možnosti nastavení zobrazovače, které mají šetřit zrak, viz přiložené screenshoty.

Ve výsledku je technologie NXTPAPER skutečně zajímavá. I když se s ní logicky pojí i nějaké nedostatky oproti běžným displejům, jako je obecně nižší ostrost obsahu či méně saturované a líbivé barevné podání, rozhodně si své zájemce najde. Bonusem oproti čtečkám knih je navíc podpora 120Hz obnovovací frekvence a obecně větší variabilita. Vzhledem k použité technologii jsem pak ochoten částečně odpustit i širší rámečky kolem obrazovky, zejména v oblasti brady.

Líbilo se nám technologie NXTPAPER, která nahradí čtečku knih

mnoho možností nastavení

velká uhlopříčka a 120Hz obnovovací frekvence

Nelíbilo se nám širší rámečky

méně saturované barvy a nižší ostrost obrazu

Zvuk: postačí?

Audio testovaného modelu je přinejlepším průměrné. Výrobce sice nasadil dva reproduktory, ale jejich přednes příliš neoslní: chybí jim basová složka a s vyšší hlasitostí nepříjemně tahají za uši. Pro poslech hudby tedy rozhodně vhodné nejsou. Oblast, v níž naopak TCL boduje, je podpora 3,5mm jacku, který je dnes již takřka raritou. Uživatelé si tak mohou připojit k telefonu libovolná drátová sluchátka. V nastavení zvuku pak najdeme i režim pro aktivaci prostorového zvuku, jehož (de)aktivace však, zdá se, nemá žádný vliv.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám slabší reproduktory

Výkon hardwaru: šlo by to i lépe

O výkon se stará relativně nový čipset MediaTek Dimensity 6300, který byl představen v dubnu letošního roku. Vlajkový výkon však rozhodně nečekejte, neboť se jedná o velmi základní čipovou sadu spoléhající na dvě jádra Cortex-A76 a šest jader Cortex-A55 vyrobenou 6nm procesem. Během používání jsem se mnohdy setkal s okamžiky, kdy se telefon potřeboval na chvíli zamyslet, výjimkou nebyly ani na chvíli zamrzlé animace, například právě během přepínání režimů displeje. S přimhouřeným levým i pravým okem bych se však přesto odvážil tvrdit, že většině uživatelů, kteří si tento telefon koupí právě kvůli displeji, udělá solidní službu. Dojem z používání nebyl ve výsledku nijak hrozný, ale více výkonu by telefonu rozhodně prospělo.

Kde naopak TCL 50 Pro NXTPAPER příjemně překvapil, to je velikost úložiště. 512GB za (necelých) 8 tisíc Kč? To už je pořádná porce gigabajtů za vaše peníze, navíc nechybí ani možnost rozšíření až o 2TB paměťovou kartu. Stěžovat si nelze ani na přítomnost 8 GB RAM, kterou lze softwarově dále rozšířit o 8 GB.

Líbilo se nám nadprůměrné úložiště

8 GB RAM

Nelíbilo se nám telefonu by slušel výkonnější čipset

Výdrž baterie: v rámci dnů i desítek dnů

Jak již bylo zmíněno v kapitole zaměřené na displej, v Režimu maximálního inkoustu se lze teoreticky dostat snad až na 10 dní používání, ovšem při běžném stylu (kombinování různých režimů) jsem zpravidla zvládal 1,5 až 2 dny na nabití. Jedná se o solidní hodnotu, s příliš rychlým nabíjením však počítat nelze a 5 010mAh baterii jsem nabíjel z 0 do 100 % zhruba za 2 hodiny. Zřejmě vás to nepřekvapí, ale podpora bezdrátového nabíjení schází.

Líbilo se nám slušná výdrž na nabití

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení

Konektivita: bez problémů

V oblasti konektivity se lze těšit na Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, NFC i navigační služby GPS, GLONASS, Galileo či BDS. Podporovány jsou také eSIM a samozřejmě i 5G.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: jen do počtu

Fotovýbava TCL 50 Pro NXTPAPER je zde víceméně jen proto, aby se neřeklo, což se výrobce trochu snaží zamaskovat za 108 Mpx hlavního snímače (bez OIS), ale příliš se to nedaří. Snímky obecně pokulhávají, detailů je v nich relativně málo a s náročnějšími scénami si také neporadí, nehledě na záběry pořízené ve zhoršených světelných podmínkách. Tomu, že o fotovýbavu u tohoto modelu příliš nejde, nasvědčuje i maximální kvalita videozáznamu ve Full HD či přítomnost (zbytečné) 2Mpx makro kamerky. Příliš vás nenadchne ani ultraširokoúhlý objektiv, z něhož lezou měkké snímky, které si lze bez větších výtek prohlížet zřejmě jen na displeji telefonu.

TCL 50 Pro NXTPAPER

Nelíbilo se nám slabší fotovýbava

Software: dlouhá podpora vyvážená balastem

Po stránce softwaru je mi u TCL sympatické, že je jeho nadstavba relativně blízká čistému Androidu a výrobce u tohoto telefonu s Androidem 14 garantuje minimálně dva upgrady, tj. na Android 15 a 16. V oblasti bezpečnostních záplat, jež mají chodit jednou za čtvrt roku, je pak garance stanovena dokonce až do konce roku 2029, což jednoznačně chválím. Méně jsem bohužel nadšen z enormního množství balastu, kterým je proslulé třeba i Xiaomi či Honor, avšak TCL je možná i tak strčí do kapsy. Naštěstí lze všechny aplikace relativně snadno odinstalovat.

Líbilo se nám slušná softwarová podpora

nadstavba blízká čistému Androidu

Nelíbilo se nám velké množství balastu

Zhodnocení

TCL 50 Pro NXTPAPER si zaslouží pochvalu už jen proto, že přichází s něčím jiným než zbytek trhu. Obrazovka NXTPAPER přitom není jen marketingové zaříkávadlo, ale má skutečný přínos pro uživatele a čtení obsahu na tomto displeji jsem si náležitě užíval. Plusové body si TCL připisuje rovněž za obří úložiště, dlouhou softwarovou podporu (minimálně v oblasti bezpečnostních záplat) a také 3,5mm jack. V ostatních oblastech však příliš nezaujme: fotovýbava je pouze dostačující, design i zpracování neoslní a spíše slabší čipset či horší reproduktory situaci rovněž nepomůžou. Ve výsledku se tak zájemci budou rozhodovat na základě toho, jaké ústupky jsou ochotni přijmout, aby získali displej NXTPAPER. Cena je naštěstí nastavena relativně příznivě, což by mohlo novince pomoci.

Konkurence Samsung Galaxy A54 nabídne ochranu IP67, násobně lepší fotovýbavu i výkonnější čipset. Oproti TCL má však pouze „obyčejný“ displej a schází mu 3,5mm jack. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A54 Rozměry 158,2 × 76,7 × 8,2 mm , 202 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1380 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč Alternativou může být také již zmíněná Xperia 10 VI. Ta disponuje rovněž audiokonektorem a navíc i dvojitou ochranou IP68/IP65. Její obrazovka je samozřejmě „klasická“ a navíc jen 60Hz, což lze považovat v daném cenovém segmentu za podprůměr. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Sony Xperia 10 VI Rozměry 155 × 60 × 8,3 mm , 164 g Displej OLED, 6,1" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz