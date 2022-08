Pomyslným vrcholem nabídky TCL je na českém trhu dvojice modelů 30 a 30+. Jsou to v podstatě jednovaječná dvojčata, která nejenže shodně vypadají, ale nabízí i takřka identickou výbavu. Hlavním tahákem jsou kvalitní AMOLED displeje a stereo reproduktory. K zahození ale není ani hlavní 50megapixelový fotoaparát.

Zřejmě nenávratně pryč jsou doby, kdy se telefony TCL snažily pronikat i do vyšší střední třídy. Rok 2022 je ve znamení řady TCL 30, která v sobě skrývá například dva zdánlivě úplně stejné mobily TCL 30+ a TCL 30. Právě pro jejich neskutečnou příbuznost jsme se rozhodli pro hromadný test a záhy zjistíme, že to skutečně mělo smysl. Liší jen ve dvou prvcích. Tím prvním je velikost interní paměti, druhým pak rozlišení čelního fotoaparátu. Žádné další odlišnosti nejsou. Na českém se TCL 30 nabízí za necelých 5 tisíc korun, TCL 30+ pak pod hranicí 5,5 tisíc korun. V rámci nižší střední třídy je tak čeká nejen vzájemné zápolení, ale i vypořádání se s mnohou konkurencí.

Technické parametry TCL 30+ Kompletní specifikace Konstrukce 164,5 × 75,2 × 7,7 mm , 184 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 010 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q1 2022, Kč

Technické parametry TCL 30 Kompletní specifikace Konstrukce 164,5 × 75,2 × 7,7 mm , 184 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB / 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 010 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q1 2022, Kč

Obsah balení: pouzdro navíc

Ve stříbrných krabičkách najdete vždy telefon, nabíječku a USB kabel. Vhod přijde ochranné silikonové pouzdro, které nechybí ani jednomu modelu. V tomto ohledu tak není výrobci co vyčítat.

Líbilo se nám ochranné pouzdro

Konstrukční zpracování: pohlední bratři

TCL 30(+) jsou telefony tradičního vzhledu, který však jistě nikoho neurazí. Výrobce sáhl po poměrně lehkých plastových tělech, kdy se hmotnost zastavila na 184 gramech. TCL se snažilo zapracovat na designu, který je příjemně detailní. Na první pohled jsou záda jen nudně černá, případně lákavě světle modrá. Jenže při bližším zkoumání, zejména na světle, vystoupí na povrch decentně se třpytící povrch, který může vzdáleně připomínat smirkový papír. Samotný povrch je však samozřejmě hladký a především matný, tudíž se nemusíte obávat otisků prstů. Podstatné je, že výsledek vypadá opravdu dobře a originálně. Za toto řešení náleží výrobci jednoznačně palec nahoru.

U designu ještě nějakou chvíli setrváme, a to díky modulu pro fotoaparáty na zadní straně. Mírně vystupuje, což nikdy nevidíme rádi. Na druhou stranu je ale samotný modul z průhledného plastu, což působí přinejmenším zajímavě.

Ergonomie je příjemná, lesklé boky jsou zaoblené a telefony hezky sednou do ruky. U tlačítek by se již výtka našla. Velké tlačítko kombinované se čtečkou otisků prstů je totiž na pravém boku příliš nízko a palec pravé ruky je zapotřebí dostat do ne zrovna přirozené polohy. Samotná čtečka otisků prstů ale funguje dobře a váš prst bezpečně rozpoznává.

Konstrukční zpracování je poměrně solidní, a to navzdory plastovým materiálům. Telefon nijak nevrže ani se neprohýbá. Jen nepočítejte s žádnou zvýšenou odolností.

Líbilo se nám povedený design

příjemně padne do ruky

Nelíbilo se nám nevhodně umístěná čtečka otisků prstů

Displej: pánem je AMOLED

Novinky od TCL by mohly zaujmout všechny, kteří hledají telefon s velkým displejem. Disponují totiž 6,7palcovou úhlopříčkou a vše podtrhuje AMOLED technologie, která stále není v nižší střední třídě standardem. Zcela standardní je Full HD rozlišení a souhrnně lze říci, že kontrastní displej se skvělým podáním černé a velmi dobrou čitelností patří mezi nejlepší ve své třídě. Mírnou kaňkou na kráse je pouze 60Hz obnovovací frekvence. AMOLED displej pak zajistil přítomnost funkce Always-On, která funguje buď nepřetržitě, nebo v čase, který si sami nastavíte. Neustále tak budete mít na očích čas, datum a zmeškané události. O ochranu zobrazovačů se stará sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám velký AMOLD panel

Always-On

Nelíbilo se nám pouze 60 Hz

Zvuk: parádní

Novinky pokračují na pozitivní vlně i v případě zvuku. Jsou totiž vybaveny stereo reproduktory, kdy je jeden nad displejem a druhý na spodní hraně. Hrají hlasitě a překvapivě i poměrně kvalitně. Na sledování videí či hraní her jsou jako dělané. Nechybí ani klasický 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: šlo by to rozhodně lépe

Pod kapotou už bohužel legrace končí a vyplouvá na povrch nesmyslné šetření ze strany TCL. Smířit se musíte s osmijádrovým procesorem Helio G37, který je bezmála dva roky starý a výkonem zrovna neoplývá. Ničemu nepomáhá ani 4GB operační paměť nebo pomalé úložiště typu eMMC. TCL 30 nabízí jen 64 GB, reálně po zapnutí zhruba 56 GB, TCL 30+ má ze svého 128GB úložiště zhruba 109 GB pro vaše data. Oba telefony ale naštěstí pojmou paměťovku o velikosti až 512 GB.

Benchmark testy

Nelíbilo se nám malá paměť (TCL 30)

malá RAM

zastaralý procesor

Výdrž baterie: bez zklamání

V obou modelech se nachází baterie s kapacitou 5 010 mAh, což je stále lepší průměr. Výdrž se bezpečně šplhá nad jeden celý den, brzké večerní nabíjení vás tak rozhodně čekat nebude. Nabíjení však nijak rychlé není, vrcholem je výkon 18 W po drátu, což dává nabíjecí čas takřka 2 hodiny.

Líbilo se nám slušná výdrž

Nelíbilo se nám velmi pomalé nabíjení

Konektivita: včetně NFC

Nechybí podpora Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS ani NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování. Jak můžete vidět, telefon má starou Wi-Fi a nezvládá se připojit k 5GHz pásmu. Smířit se musíte i s absencí 5G.

Líbilo se nám NFC

Nelíbilo se nám stará Wi-Fi

nepodporuje 5G

Fotoaparát: na momentky by to šlo

Na zadních stranách obou telefonů najdeme hned tři fotoaparáty, ale jak už to často bývá, hned dva jsou takřka zbytečné. My se ale zaměříme na ten jediný, který za řeč stojí. Jde o hlavní snímač s vysokým 50megapixelovým rozlišením. Výsledné snímky jsou v automatickém režimu pořízené ve 12,5 megapixelech a jsou překvapivě kvalitní. Ostrost je po celé ploše, potěší i barevná věrnost. Vše však pomalu mizí s ubývajícím světlem, se kterým telefon bojuje pouze šumem a sníženou ostrostí.

V případě dalších fotoaparátů zde máme dvojici 2megapixelových snímačů, které mají sloužit pro portrétní snímky a makro fotografie. Ve výsledku však nic moc neumí.

Pro selfies je připravena čelní kamerka ve výřezu displeje. zatímco u TCL 30 vám bude stačit 8 megapixelů, u varianty „+“ je to již 13 megapixelů. V praxi však v kvalitě výrazný rozdíl není a pro potřeby sociálních sítí postačí obě.

Zklamání přichází také u videa, která je určeno pro nouzovky. Vrcholem je totiž Full HD rozlišení a 30 snímků za vteřinu.

Nelíbilo se nám nepřesvědčivá kvalita hlavního fotoaparátu

nepříliš kvalitní videa

Software: těžkopádný

Prostředí zajišťuje Android 12 a poměrně masivní nadstavba od TCL. Ta mění například ikonky i styl menu a nastavení. Výsledkem je horší přehlednost, zejména u nabídky s nastavením. U menu si lze zvyknout a například automatické třídění dle typu aplikace nevypadá vyloženě k zahození. Horší je to bohužel s optimalizací, za což do značné míry může i nevýkonný procesor. Tu a tam se setkáte s drobnými záseky, aplikace se spouští pomaleji, což je škoda. Vyložená katastrofa je však softwarová podpora, na kterou se TCL zřejmě zcela vykašlalo. Únorové bezpečnostní záplaty, tedy půl roku staré, rozhodně nejsou akceptovatelné ani u telefonu za 5 tisíc korun.

Nelíbilo se nám nepovedená optimalizace

zbytečně mohutná nadstavba

žalostná softwarová podpora

Zhodnocení

Taktika TCL v oblasti mobilních telefonů nám zůstává utajena, ale příliš logiky na ní neshledáváme. Letošní novinky totiž vlastně na předchozí modely nenavazují, naopak se spokojí s výrazně skromnějším zařazením do nižší střední třídy. Ani zde však TCL nebude mít na růžích ustláno. Za zmínku stojí povedený design, kvalitní displej a stereo reproduktory. Možná ještě solidní hlavní fotoaparát. Vše však kazí slabý procesor, zastaralá paměť nebo nepříliš odladěné prostředí, což zamrzí i nenáročného uživatele. Pakliže byste přeci jen nová TCL zvažovali, rozhodně volte TCL 30+, klasické TCL 30, které je levnější o zhruba 300 Kč, nedává vůbec žádný smysl.

Konkurence

Pokud se obejdete bez AMOLED displeje, můžete sáhnout po novém Honoru X8, který má výkonnější procesor či větší operační paměť. Stojí přitom jen 5 tisíc korun.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor X8 Rozměry 163,4 × 74,7 × 7,5 mm , 177 g Displej TFT IPS, 6,7" (2 388 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 680 , 4×2,4 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh Kč

Velmi obdobně je na tom Redmi Note 11, který vyjde na zhruba 5,5 tisíc korun, avšak má již 90Hz AMOLED displej a mírně zvýšenou odolnost.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Note 11 4G Rozměry 159,9 × 73,9 × 8,1 mm , 179 g Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 680 , 4×2,2 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB / 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz.