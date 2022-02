Základní model z řady Redmi Note 11 láká na opravdu zajímavý poměr cena/výkon, kterým by si mohl získat pozornost nejednoho zákazníka. Jak se novinka povedla?

Ne každý ocení vlajkové smartphony s mnohdy až zbytečným výkonem, nejvyšší možnou obnovovací frekvencí displeje či bizarně rychlým nabíjením. A právě pro ty, kteří nechtějí za nový telefon utratit celou výplatu (a nemají ani přehnaně vysoké nároky), je tu nové Redmi Note 11.

Xiaomi Redmi Note 11 – videorecenze

Technické parametry Xiaomi Redmi Note 11 4G Kompletní specifikace Konstrukce 159,9 × 73,9 × 8,1 mm , 179 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 680 , CPU: 4×2,2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB / 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost únor 2022, 5 299 Kč

Obsah balení: s nabíječkou i pouzdrem

V bílé krabičce čeká smartphone, kabel typu USB-C/USB-A, silikonové pouzdro i 33W adaptér, i náročnější zákazníci by si tak měli přijít na své.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: plastový sympaťák se zvýšenou odolností

Redmi Note 11 je sice pouze levným telefonem s cenou okolo pěti tisíc korun, ale designem splňuje snad všechna kritéria, která bych mohl na mobil (v tomto segmentu) mít. Novinka má matný povrch zad, takže vás nebudou iritovat otisky, i ploché boky, díky kterým se velmi pohodlně drží, a dokonce neschází ani šuplíček pro dvojici nanoSIM a jednu paměťovou kartu. Nejedná se přitom o žádný hybridní slot – jak nanoSIM karty, tak microSD karta zde mají své dedikované místo.

Vzhledem k ceně asi nikoho nepřekvapí, že jak rámeček, tak záda jsou z plastu, což nelze u telefonu s cenovkou pod 6 tisíc korun považovat za nedostatek. Jako velké plus však vnímám certifikaci zvýšené odolnosti IP53, takže se nemusíte obávat prachu ani postříkání vodou. Důkazem je toho i silikonová krytka, které si všimnete při vysunutí „šuplíčku“. Spokojen jsem byl také s kapacitní čtečkou otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Funguje spolehlivě a odemknutí telefonu netrvá nijak dlouho, také umístění chválím.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP53

praktická záda

příjemně padne do dlaně

slot pro 2 nanoSIM + 1 microSD

Displej: skvělý pro video i hraní her

Displej má uhlopříčku 6,43", což je dostatečně velká plocha pro sledování oblíbeného seriálu třeba po cestě MHD, ale hlavně se jedná o panel typu AMOLED, navíc s ochranou Gorilla Glass 3. Těšit se tak můžete na opravdu tmavé odstíny, skutečnou černou i hezké, saturovanější barevné podání. Příjemným překvapením je pak u takto levného smartphonu 90Hz obnovovací frekvence, kterou ocení snad úplně všichni. Vybrat si můžete mezi 60 nebo 90 Hz, žádný adaptivní režim tedy v nabídce nenajdete.

K dispozici není bohužel ani klasický Always-On, tedy režim, kdy je displej ukazující základní údaje, jako je čas či upozornění na notifikace, neustále rozsvícený. Redmi na to šlo tak trochu oklikou, namísto Always-On je v nastavení položka „Aktivní displej“. V podstatě se jedná o Always-On, ovšem s tím rozdílem, že displej svítí pouze 10 sekund po klepnutí na obrazovku (či příchodu notifikace). Rozhodně by bylo praktické, kdyby měli uživatelé možnost si zapnout klasický Always-On. Tloušťka rámečků, zejména „brady“, pak odpovídá cenové třídě a nenajdete v ní ani notifikační diodu, na které někteří zákazníci neustále lpí. Nakonec zmíním, že jsem neměl problém s maximálním jasem, a to ani při používání telefonu venku na slunci.

Líbilo se nám povedený 90Hz AMOLED

Nelíbilo se nám někomu může scházet klasický Always-On

Zvuk: stereo za pár korun

Při podrobnějším zkoumání konstrukce si jistě všimnete dvou mřížek reproduktorů – nahoře a dole. Stereo zvuk je vždy vítanou vlastností a umístění reproduktorů oceníte i při hraní her, kdy si je, pokud budete hrát s telefonem na šířku, při troše snahy nezakryjete prsty. Kvalita zvuku není nijak oslnivá, ale pokud posloucháte zhruba na 70% hlasitost, nelze si s přihlédnutím k ceně na nic stěžovat. Navíc máte k dispozici i praktický 3,5mm jack, který oceníte třeba při sledování filmů.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: výkonný procesor, diskutabilní RAM

U cenově dostupných telefonů se, když ne na displejích, šetří obvykle na procesorech, tedy i výkonu. Toto naštěstí není ten případ, neboť Note 11 pohání 6nm Snapdragon 680, který zprostředkuje dostatek výkonu pro plynulé hraní her i bezproblémový multitasking. Dokonce ani 4 GB RAM mě během používání nijak nebrzdila. Pokud si však plánujete telefon pořizovat na další dva až tři roky, mohla by být 4 GB RAM v budoucnu přeci jen trochu málo. Osobně bych si rovněž doporučoval připlatit za 128GB verzi, protože v případě testované 64GB varianty zůstane uživatelům k dispozici pouze zhruba 40 GB.

Líbilo se nám výkonný procesor

Nelíbilo se nám v nabídce pouze 4 GB RAM

Výdrž baterie: za hodinku máte nabito

Zákazníci budou rozhodně nadšeni z baterie o kapacitě 5 000mAh, se kterou se dá při střídmějším používání nabíjet i jen jednou za dva dny. Hlavně však potěší 33W adaptér, který se nachází hned v balení. Pomocí něj lze telefon nabít z nuly do plna zhruba za hodinku, což je s přihlédnutím k ceně skvělý výsledek. Nabití z dvaceti na 81 % mi konkrétně trvalo 35 minut, což je také moc pěkná hodnota, neboť obvykle nikdo běžně nenabíjí z 0 do 100 %. Bezdrátové nabíjení chybí, ale v dané cenové relaci to není překvapením.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé nabíjení

Konektivita: bude vám 5G opravdu scházet?

Novinka nepodporuje 5G, což nepovažuji za žádný výrazný nedostatek (opět) vzhledem k ceně, ale i k nepatrným výhodám 5G v ČR. Konektivita Redmi Note 11 dále zahrnuje GPS, GLONASS, BDS i Galileo, ale také Bluetooth 5.0 či Wi-Fi 5. Staromilce jistě potěší i infraport, pomocí kterého lze ovládat například klimatizaci nebo televizor.

Líbilo se nám včetně infraportu

Nelíbilo se nám někomu by mohlo scházet 5G

Fotoaparát: neurazí

Fotoaparáty Redmi Note 11 nejsou špatné, ale zjednodušeně řečeno odpovídají tomu, kolik telefon stojí. Všimnout si tak můžete rozdílného barevného podání u hlavního a ultraširokoúhlého objektivu, místy výraznějšího šumu (i u hlavního snímače) či spíše horší úrovně vykreslených detailů. Na druhou stranu zvládne telefon pořídit vcelku obstojné snímky i za zhoršeného světla, znovu je však potřeba zdůraznit, že má očekávání u takto levného zařízení nebyla vysoká. Pochválit pak mohu obvykle správně nastavenou expozici.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Makro kamerka Bokeh snímač Selfie fotoaparát Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 2 Mpx 2 Mpx 13 Mpx Clona f/1.8 f/2.4 f/2.4 f/2.4 f/2.4 Ohnisko/rozsah 26 mm 118˚ ? ? ? Typ ostření PDAF fixní fixní - fixní

Jako tradičně dodám, že 2Mpx kamerka pro makro a bokeh by mohla být nahrazena raději jedním kvalitním snímačem, takový 5Mpx tele/makro senzor s automatickým ostřením by rozhodně přišel vhod, ten však vídáme až u dražších modelů. Video lze natáčet maximálně ve Full HD rozlišení s 30 FPS, viz ukázka.

Ukázka nočního režimu

Denní snímky + digitální zoom

Makro snímky + ukázka selfie

Redmi Note 11 1080p 30 FPS

Líbilo se nám kvalita s přihlédnutím k ceně není špatná

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx senzory

Software: MIUI 13 a Android 11

O běh zařízení se stará Android 11 s nadstavbou MIUI 13, která alespoň na mě osobně působí o něco méně kýčovitě, než jako tomu bylo u předchozích verzí MIUI a zároveň se v ní vcelku snadno a rychle zorientujete. Klasikou je pak rozdělená „roletka“ na notifikace a ovládací centrum po vzoru iOS i svižný chod. Během používání byly v telefonu prosincové bezpečnostní záplaty a bohužel i výrobcem předinstalovaný bloatware (dle mého názoru) v podobě aplikací Booking.com či Facebook, které si zákazníci v případě zájmu mohou sami doinstalovat.

Nelíbilo se nám předinstalované aplikace Booking.com, Facebook a další

Zhodnocení

Redmi Note 11 je vesměs povedený smartphone, který nabízí za cenu pod šest tisíc korun dostatečně výkonný procesor i decentní a praktický design, kvalitní displej nebo rychlé nabíjení s dlouhou výdrží. Pokud jste Note 11 ochotni odpustit absenci klasického režimu Always-On, 5G či menší RAM, nevidím důvod, proč si jej nepořídit.

Konkurence

Zákazníci toužící po ještě větší (6 000mAh) baterii, 108Mpx fotoaparátu či výkonnějším procesoru (Snapdragon 732G) by měli dát šanci Motorole Moto G60 s 6,8" 120Hz IPS LCD displejem, kterou lze pořídit za 5,5 tisíc korun.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Moto G60 Rozměry 169,6 × 75,9 × 9,6 mm , 225 g Displej TFT IPS, 6,8" (2 460 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 732G , 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 6 000 mAh 5 555 Kč

Za 6,5 tisíc korun může být vaše Poco X3 Pro – herní telefon se Snapdragonem 860, 120Hz displejem a ještě o trochu větší baterií.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Poco X3 Pro 256+8 GB Rozměry 165,3 × 76,8 × 9,4 mm , 215 g Displej TFT IPS, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 860 , 1×2,92 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 160 mAh , doba nabíjení: 1:08 hodin 6 749 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz