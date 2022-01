Příchod nových technologií do cenově dostupnějších telefonů se nikdy neobejde bez bolestných přechodů. Příkladem budiž nové TCL 20 R 5G za cenu kolem 5 tisíc korun přináší podporu 5G. Tomu však ustupuje takřka celá zbylá výbava. Dokáže přesto vzhledově zajímavě řešený mobil obstát?

Značka TCL se na českém trhu v posledních letech již vcelku zabydlela, ale že bychom o ní v souvislosti s mobilními telefony slyšeli často, to nelze říci. Ačkoliv dříve se mezi cenově dostupnějšími modely objevily spíše telefony pod značkou Alcatel, i to se, zdá se, mění. Důkazem je nové TCL 20 R 5G, které sice zdánlivě hlásí příslušnost k vlajkové řadě, ale jde skutečně jen o zdání. Jedná se o telefon maximálně nižší střední třídy, který klade důraz zejména na podporu 5G. Ze zbylé výbavy je však opravdu těžké vypíchnout něco, čím by telefon zaujal. Obhájí si cenu nepatrně nad hranicí 5 tisíc korun?

Technické parametry TCL 20 R 5G 64+4 GB Kompletní specifikace Konstrukce 164,3 × 75 × 9 mm , 186 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,52" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , LED dioda, video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 700 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q4 2021, 5 229 Kč

Obsah balení: nic navíc

V klasickém prodejním balení najdete kromě telefonu nezbytnou nabíječku a USB kabel. Tentokrát se nekoná vůbec nic navíc, a to ani základní sluchátka či ochranné pouzdro.

Nelíbilo se nám výrobce mohl dodat alespoň pouzdro

Konstrukční zpracování: sázka na vroubky

V nižší střední třídě nepřekvapí, že máme tu čest s celoplastovým telefonem, který se na českém trhu nabízí v konzervativní šedo-černé a o poznání veselejší modré variantě. Nám dorazila prvně jmenovaná verze, která při bližším zkoumání nevypadá vůbec zle. Paradoxně je příjemnou změnou, že si výrobce odpustil lesklý a mnohými barvami hýřící povrch. Naopak vsadil na matný plast a dále dnes méně vídané řešení v podobě zadní části oddělené od boků. Někomu toto řešení může připomenout některé odolné telefony, avšak zvýšenou odolnost byste u TCL 20 R 5G hledali marně.

Za pozornost stojí boky zařízení, které jsou světlejší. Zaujme na nich však vroubkování, které telefon oživuje a současně zajišťuje, že se i pohodlněji drží. Navzdory hmotnosti 186 gramů působí telefon až nezvykle lehce a v první chvíli mě napadlo, zda v něm například nechybí baterie.

Bohužel se ne vše povedlo, důkazem budiž výrazně vystupující modul s fotoaparáty na zadní straně. Troufám si říci, že do 9 milimetrů tlustého těla by se fotoaparáty nijak špičkové kvality měly vměstnat. Jenže nestalo se tak a telefon položený na stole se kývá.

Rozmístění ovládacích prvků se soustředí na pravý bok, kde je odemykací klávesa a dvojtlačítko regulující hlasitost. TCL se nebálo je poslat takřka do středu pravého boku, ve výsledku jsou tak snadno dosažitelné a pohodlně se tisknou. Další ovládací prvek je na zadní straně a očekávaně jde o čtečku otisků prstů. Je umístěná nenápadně a obával jsem se, že bude problém ji nahmatat. Opět však zafungovalo ideální umístění a není problém se ukazováčkem trefit na poprvé. Práce čtečky je ucházející a dlouho vás na nic čekat nenechá.

Líbilo se nám dnes méně obvyklý vzhled

vroubkování na bocích

pohodlně se drží

Nelíbilo se nám v černo-šedém provedení je telefon nudný

Displej: neurazí, ale ani nenadchne

TCL 20 R 5G disponuje 6,53" IPS panelem, který zaujme 90Hz obnovovací frekvencí, ale naopak na celé čáře zklame nízkým HD+ rozlišením. Ne zcela jemný rastr je na displeji vidět, a to speciálně u menšího písma či na ikonkách. Je to škoda a nesmyslné šetření ze strany čínského výrobce. Reputaci se pokouší napravit funkce NXTVision, která se snaží oživit barvy na fotografiích a videích. Výsledek však není příliš patrný. Čitelnost displeje venku není příliš dobrá, zejména na slunci, kdy hodnota 500 nitů při maximálním jasu jednoznačně nedostačuje. O ochranu displeje se stará blíže nespecifikované sklíčko.

Líbilo se nám 90 Hz

Nelíbilo se nám nedostatečný jas

nízké rozlišení

Zvuk: solidní volba

Hlasitý reproduktor je dle očekávání na spodní hraně, konkrétně vpravo od USB-C. Hraje skutečně velmi hlasitě, přeslechnutí se tudíž obávat nemusíte. Samotná kvalita reprodukce je však bídná, zaměřená na výšky a pro poslech hudby nevyhovující. Častěji proto využijete 3,5mm jack a sluchátka, kdy je kvalita vcelku běžná. Využít nicméně musíte sluchátka vlastní, výrobce totiž žádná nepřibalil.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: šlo by to i lépe

TCL tentokrát sáhlo po slušném procesoru Dimensity 700 od MediaTeku, který je v nižší střední třídě častou volbou v posledním roce. Spojen je však jen se 4GB operační pamětí, což je naprosté minimum. Nenáročné uživatele telefon nijak brzdit nebude, avšak pokud rádi hrajete náročnější 3D hry, nebude TCL 20 R 5G tou pravou volbou. 64GB úložiště je spíše průměrné a můžeme být rádi, že telefon alespoň podporuje paměťovky o velikosti až 512 GB, takže reálně dostupných 49 GB lze snadno rozšířit.

Benchmark testy

Líbilo se nám slušný procesor

Nelíbilo se nám paměti mohly být velkorysejší

Výdrž baterie: bez zklamání

V útrobách telefonu je baterie s kapacitou 4 500 mAh, která je příslibem průměrné výdrže. Jeden celý den telefon bez obtíží vydrží. Každou noc bychom jej však doporučovali umístit na nabíječku, neboť dvoudenní výdrž je při aktivním používání s internetem takřka nereálná. Nabíjení bohužel není nijak svižné a dodávaná nabíječka s výkonem pouze 10 W telefon dobíjí 2,5 hodiny. Bezdrátové nabíjení se v této cenové kategorii nevyskytuje a ani TCL 20 R 5G není výjimkou.

Nelíbilo se nám velmi pomalé nabíjení

Konektivita: včetně NFC

Nechybí podpora Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS ani NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování. Trumfem telefonu je ale především podpora sítí 5G, která v této cenové relaci zdaleka není běžná.

Líbilo se nám podpora 5G

NFC

Fotoaparát: na velké focení ho neužije

Na zádech se v modulu nachází tři objektivy, ale není se příliš nač těšit. Hlavní 13megapixelový snímač doprovází 2megapixelové duo pro makro a portrétní fotografie.

Hlavní fotoaparát se hodí pouze na momentky, a to v ideálním světle, kdy jsou snímky poměrně ostré a barvy ucházející. V jiných případech se ostrost vytrácí a nastupuje nikým nevítaný digitální šum, která váš snímek zaručeně pokazí.

Video je jen pro stavy nouze, kdy nahrajete záznam maximálně ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu a nepříliš kvalitním zvukem. Obraz je spíše trhanější.

Na čelní straně je ještě v kapkovitém výřezu displeje 8megapixelový fotoaparát. Ani ten nezachraňuje situaci a na nějaké časté focení selfies bych to neviděl. Je zde ale připraven alespoň pro účely videohovorů.

Nelíbilo se nám nepřesvědčivá kvalita hlavního fotoaparátu

nepříliš přesvědčivá videa

Software: těžkopádný

Prostředí zajišťuje Android 11 a poměrně masivní nadstavba od TCL. Ta mění například ikonky i styl menu a nastavení. Výsledkem je horší přehlednost, a to zejména u nabídky s nastavením. U menu si lze zvyknout a například automatické třídění dle typu aplikace nevypadá vyloženě k zahození. Zajímavá je také volba sestavení menu dle barevného nádechu ikonek aplikací. Horší je to ale s optimalizací. Tu a tam se setkáte s drobnými záseky, aplikace se spouští pomaleji, což je škoda. Vyložená katastrofa je však softwarová podpora, na kterou se TCL zřejmě zcela vykašlalo. Červencové bezpečnostní záplaty, tedy půl roku staré, rozhodně nejsou akceptovatelné ani u telefonu za 5 tisíc korun.

Nelíbilo se nám nepovedená optimalizace

zbytečně mohutná nadstavba

žalostná softwarová podpora

Zhodnocení

TCL 20 R 5G působí poměrně nenápadně a není se čemu divit. Problém telefonu tkví v tom, že vsadil vše na 5G, jenže to zatím v České republice nemá takovou váhu. Běžnému uživateli 5G nepřináší tolik výhod, aby na něj v roce 2022 slyšel. Pokud si pomyslně podporu 5G odmyslíme, máme zde podprůměrný telefon za 5 tisíc korun, který vyloženě zklamal fotografickými výkony. Nenadchl malými paměťmi a displejem s nízkým rozlišením. Při aktuální ceně 5 299 Kč je nasnadě, že mnohá konkurence zástupce TCL převálcuje.

Konkurence

Začneme konkurentem v podobě telefonu Poco M4 Pro. Ano, je dražší zhruba o pět stovek, jenže má výrazně výkonnější procesor, zásadně lepší displej a i o něco lépe fotí. 5G mimochodem zvládne také. TCL 20 R proti němu nemá co nabídnout.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco M4 Pro 64+4 GB Rozměry 163,6 × 75,8 × 8,8 mm , 195 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 810 , 2×2,4 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:59 hodin

Pokud si nechcete takřka vůbec připlácet, sáhněte po Realme 8 5G v 64GB verzi. Má identický procesor, ale větší baterii, displej s vyšším rozlišením a podporuje rychlejší nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 8 5G 128+6 GB Rozměry 162,5 × 74,8 × 8,5 mm , 185 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 700 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 2:00 hodin Kč 5 899 Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz