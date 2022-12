Podpora 5G je pro mnohé výrobce i operátory nesmírně důležitá. Vznikají tak telefony, které podporou moderních mobilních sítí omlouvají jakékoliv další nedostatky. Učebnicovým příkladem je Honor X8 5G, který se potýká s horším procesorem, špatným displejem či zastaralým prostředím.

Honor zaplavuje segment nižší střední třídy spoustou telefonů, které se liší jen v několika ohledech. Dnes jsme si vzali do parády Honor X8 5G, který láká na stylový design, povedenou modrou barvu, hned tři fotoaparáty nebo Snapdragon 480+. To vše je zabaleno a podáváno aktuálně za cenu kolem 5,5 tisíc korun. Trefil Honor jackpot a povede se mu zastínit konkurenci?

Technické parametry Honor X8 5G Kompletní specifikace Konstrukce 163,7 × 75,1 × 8,7 mm , 194 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 480 , CPU: 4×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ? Dostupnost srpen 2022, Kč

Obsah balení: pomyslný standard

V bílé krabičce na uživatele čeká telefon, USB-A/USB-C kabel a nakonec samotná nabíječka

Nelíbilo se nám chybí pouzdro

Konstrukční zpracování: lesklá novinka

Honor vždy dbá na styl a eleganci, přičemž je zcela jedno, kolik telefon stojí. Výjimkou proto není ani Honor X8 5G spadající do nižší střední třídy. V jeho případě si výrobce styl a eleganci představuje ve formě opravdu velmi lesklého zařízení, které dobře vypadá pár vteřin z celého dne. Telefon je tedy magnetem na otisky prstů. Je to škoda, neboť modrá verze vypadá velmi příjemně a v nižší střední třídě dokáže zaujmout.

Rozměrově se jedná spíše o větší zařízení, o kterém víte v kapse a nehodí se do menších dlaní. Ergonomie tudíž není silnou stránkou mobilu, byť s ohledem na rozměry je to očekávatelné. Potěší, že rozmístění tlačítek na pravém boku je příkladné. Snadno je nahmatáte a dobře se tisknou. Do velkého odemykacího tlačítka je integrována čtečka otisků prstů, která sice nefunguje nejrychleji, ale zato je spolehlivá.

Telefon je celý plastový a při silnějším promačkání o tom není pochyb. Na druhou stranu nepůsobí vyloženě křehce a nevybočuje z průměru nižší střední třídy. Očekávat zvýšenou odolnost by bylo přeci jen pošetilé a nepřekvapí, že Honoru X8 5G voda či prach rozhodně nesvědčí.

Líbilo se nám líbivý design

dobře fungující čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám větší rozměry

Displej: odfláknutá práce

Oproti klasickému Honoru X8 nyní narazíme na velmi nepříjemnou skutečnost. Displej výrobce do značné míry odfláknul, což naznačují již větší rámečky kolem něj. IPS panel by ještě problém nebyl, stejně tak 6,5palcová úhlopříčka. Naopak nasazení žalostného HD+ rozlišení je již opravdu smutnou ukázkou nesmyslného šetření. Nedostalo se ani na vyšší obnovovací frekvenci – je nutné počítat pouze s 60 Hz. Alespoň, že je displej dobře čitelný i venku, jas plně postačuje. Celkově se však jedná o výrazně podprůměrný panel v nižší střední třídě.

Nelíbilo se nám nízké rozlišení

pouze 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: jack zůstal

Zvukově si telefon nevede zle, hlavní reproduktor na spodní hraně je hlasitý, ale je pouze jeden. Potěší, že výrobce zachoval 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: nezbytné minimum

Kromě displeje se výrobce rozhodl šetřit i na výkonu, když nasadil slabší Snapdragon 480+ od Qualcommu. Alespoň zůstala zachována 6GB RAM i 128GB úložiště. Výkonu tedy není nadbytek, ale pro běžnou činnost nenáročného uživatele to naštěstí postačuje. Plusem budiž podpora paměťových karet, kterým rozšíříte 107 GB, které pro vás v telefonu po prvním zapnutí zůstanou.

Líbilo se nám 6 GB RAM

podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: velmi solidní

K minimálně tabulkovému zlepšení došlo v případě baterie, která má kapacitu 5 000 mAh, což je dnešní pomyslný standard. Výdrž se při běžném používání pohybuje kolem dvou dnů, respektive dojde k nabíjení druhý den v pozdních večerních hodinách, což je více než dostatečný výsledek. Podporováno je 22,5W drátové nabíjení, kdy se celý telefon dočerpá za zhruba hodinu a 40 minut.

Líbilo se nám slušná výdrž

Konektivita: tentokrát s 5G

Nasazení výše zmíněného čipsetu značí přítomnost 5G. Telefon dále podporuje polohové služby GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo i Wi-Fi 5 či Bluetooth 5.0. Nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování.

Líbilo se nám podporuje 5G

zvládá NFC

Fotoaparát: tři objektivy

Ústupkům kvůli 5G stále není konec. Odskákaly to rovněž fotoaparáty, jejichž sestava se smrskla na tři, přičemž pomyslného Černého Petra si vytáhl ultraširokoúhlý objektiv, který chybí. Spokojit se tak musíte pouze s hlavním snímačem se 48 megapixely a bez optické stabilizace obrazu. Jde o průměrný snímač, kterému svědčí denní světlo, za kterého produkuje ostré a barevně věrné snímky. S ubývajícím světlem rychle klesá ostrost a současně je velká šance, že vznikne obecně rozmazaný snímek.

Zbývající dvojice fotoaparátů je dle očekávání takřka zbytečná. Jedná se o jen o 2megapixelové snímače pro portrétní a makro snímky. Nízké rozlišení je však odsuzuje k opomíjení.

Záznam videa je umožněn pouze ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Zajímavostí je, že mezi možnostmi voleb je snímkovací frekvence. Ta je však u všech rozlišení vždy pevně na 30 FPS. Výsledné záznamy příliš neuchvátí a hodí se pro prohlížení na displeji telefonu. Výčet schopností telefonu v této oblasti zakončuje čelní 8megapixelová kamerka pro selfies. Její výkony lze v rámci kategorie označit za průměrné.

Líbilo se nám ucházející snímky z hlavního snímače

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx snímače

pouze Full HD video s 30 FPS

Software: zastaralý

Prostředí telefonu je další zastávkou, na kterou výrobce nebude pyšný. Nasazen je totiž zastaralý Android 11 a červnové bezpečnostní záplaty. Nad Androidem bdí nadstavba Magic UI a prostředí je přehledné i dobře optimalizované. Vše je ukázkou toho, že Honoru jsou aktualizace zřejmě zcela ukradené.

Líbilo se nám svižný chod

Nelíbilo se nám zastaralé prostředí

Zhodnocení

Honor X8 5G je pouze zdánlivě variantou jinak povedeného Honoru X8. Sice přidal vítanou podporu 5G, avšak za tuto vlastnost, kterou ne každý potřebuje, vytyčil výrobce příliš krutou daň. Nasazen je mizerný displej, slabší procesor, telefon přišel o ultraširokoúhlý objektiv a situace kolem neaktuálnosti softwaru je zcela tristní. Při ceně blížící se 6 tisícům Kč to má Honor X8 5G velmi těžké. Jak si záhy ukážeme, lepší výbavu nabídne kdejaký výrobce.

Konkurence

Krásnou ukázkou je například Samsung Galaxy A23 5G, který je levnější, osazený výkonnějším procesorem a oslní výrazně lepším displejem s jemnějším rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Netřeba dodávat, že jihokorejský výrobce je na tom podstatně lépe i s aktualizacemi.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A23 5G 128+8 GB Rozměry 164,5 × 76,9 × 8,4 mm , 197 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 408 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Za takřka stejnou cenu můžete mít Realme GT Master Edition 5G, které má výrazně lepší procesor a podstatně kvalitnější AMOLED displej se 120 Hz. Počítat můžete i s ultraširokoúhlým objektivem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme GT Master Edition 128+6 GB Rozměry 159,2 × 73,5 × 8 mm , 178 g Displej Super AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 300 mAh Kč

Jen o něco dražší je Poco X4 Pro 5G, které má více výkonu, kvalitnější AMOLED displej či skutečně velice rychlé nabíjení.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256+8 GB Rozměry 164,2 × 76,1 × 8,1 mm , 205 g Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:41 hodin

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz