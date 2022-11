Doby operátorských telefonů se letos navrátily. Tentokrát to zkusil T-Mobile, který si nechal vyrobit „svůj“ T Phone, který má jasný úkol. A tím je dostat 5G ke každému zákazníkovi našeho druhého nejstaršího operátora. Dnešní recenze odhalí, zda za 5 tisíc korun nabízí i něco vyjma rychlých mobilních dat.

Před několika lety byly telefony vydávané pod jmény jednotlivých operátorů vcelku běžné. Tuto praktiku si přitom vyzkoušel každý český operátor. Naposledy to v případě chytrých telefonů udělal Vodafone. V letošním roce se z ničeho nic objevily dva počiny od T-Mobile, které se jmenují velmi jednoduše – T Phone. Dnes se podrobněji podíváme na základní T Phone, který stojí bez koruny 5 tisíc Kč. Počítat můžete s podporou 5G, velkým displejem, 50megapixelovým foťákem a takřka čistým Androidem. Je to správná cesta, která z něj udělá prodejní hit?

Technické parametry T-Mobile T Phone Kompletní specifikace Konstrukce 166,6 × 76,4 × 8,8 mm , 195 g , konstrukce: klasická Displej TFT IPS, 6,52" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx Chipset MediaTek Dimensity 700 , Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: ?, Bluetooth: ?, NFC: ne Operační systém Android 12 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2022, 4 999 Kč

Obsah balení: nic navíc

V klasickém prodejním balení najdete kromě telefonu manuály a USB kabel. Operátor tak nepřidal vůbec nic navíc a chybí i nabíjecí adaptér.

Nelíbilo se nám výrobce mohl dodat alespoň nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: bytelná klasika

Novinka nižší střední třídy je dostupná výhradně v matně modré, která neoslní, ale současně nijak neurazí. Naopak je spíše praktická, protože na ní neulpívají otisky prstů. Od začátku se však nemohu ubránit dojmu, že hledím na konstrukčně lehce starší zařízení. Máme zde poměrně masivní boky, navíc zcela ploché a navrch i vcelku velké rámečky kolem displeje. Na druhou stranu, právě zkosené hrany zajišťují pohodlný a jistý úchop. Zařízení není nijak přerostlé, do ruky tak padne dobře.

Pakliže se ptáte, jak si telefon upravil k obrazu svému T-Mobile, vězte, že náznaky se zde jednoznačně najdou. Na zádech telefonu je zkrácené logo T-Mobile, pouze ono zdobné T. Další důkaz, že máte telefon od operátora, najdete na pravém boku. Odemykací klávesa spojená se čtečkou otisků prstů je totiž celá růžová. Samotná čtečka pak funguje poměrně obstojně, ačkoliv občas se stalo, že prst odmítala rozpoznat.

Růžový prvek na telefonu od T-Mobilu nemůže chybět

Veškeré konektory se shlukly na spodní hraně, jde o USB-C a 3,5mm jack, což znamená, že připojení čehokoliv nebude sebemenší problém. Zpracování mobilu je příkladné a bytelné. Zdá se, že menší pády by jej nemusely rozházet. Zvýšená odolnost nicméně chybí, ale tu by v této cenové hladině očekával zřejmě málokdo.

Líbilo se nám dobře se drží

Nelíbilo se nám loga operátora

velmi tuctový vzhled

Displej: nenadchne

Pokud operátor při zadávání výroby nechal na něčem šetřit, je to displej. Ve stručnosti jde o obrovské zklamání. Máme zde 6,52palcový IPS panel s nízkým HD+ rozlišením a bohužel jen 60Hz obnovovací frekvencí. Jedná se o podprůměrný displej i mezi telefony v kategorii do 5 tisíc korun. Nechybí alespoň automatická regulace jasu a celkově je displej dobře čitelný i venku.

Nelíbilo se nám jen 60 Hz

nízké rozlišení

Zvuk: repro je nouzovkou

Poslouchat hudbu z T Phonu přes hlasitý reproduktor na spodní hraně není příliš dobrý nápad. Kvalita je pouze průměrná a sekundární parťák chybí. Ocenit lze ale solidní hlasitost, která se hodí při vyzvánění, které nepřeslechnete. Pro konzumaci muziky je proto lepší zvolit sluchátka.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: prostě základ

U levnějšího telefonu nelze čekat zázraky. Nasazen je osmijádrový procesor Dimensity 700 od MediaTeku, který bohužel nepatří mezi nejmodernější, ale současně poskytuje stále dostatek výkonu. Jistou brzdou je také menší 4GB RAM. Nepotěšila nás ani 64GB interní paměť, ze které je reálně k dispozici zhruba 46 GB pro vaše data. Naštěstí jsou ale podporovány paměťové karty, a to až do kapacity 2 TB.

Benchmark testy

Líbilo se nám slušný procesor na danou kategorii

Nelíbilo se nám paměti mohly být velkorysejší

Výdrž baterie: čistý průměr

V útrobách telefonu je nasazena baterie s kapacitou 4 500 mAh, což je pomyslný průměr. Tomu odpovídá i výdrž, která se obtížně dostává na více než jeden den. Je to na jednu stranu docela škoda. Právě výdrž by byla zajímavým tahákem. Nabíjení probíhá pouze výkonem 15 W a zabere zhruba 2 hodiny.

Nelíbilo se nám velmi pomalé nabíjení

Konektivita: něco ano, něco ne

T-Mobile se snaží s T Phonem dostat 5G i k méně náročným uživatelům tak, aby jej považovali za standard. Stejně jako doposud 4G. Podporovány jsou tak rychlá mobilní data i VoLTE. Potěší Wi-Fi s podporou pásma 5 GHz a nechybí ani VoWiFi. Počítat můžete také s Bluetooth, jenže z nepochopitelného důvodu chybí NFC. S telefonem tak bezkontaktně nezaplatíte, a to už je zásadní nedostatek. Z logických důvodů se nekoná ani Dual SIM.

Líbilo se nám podpora 5G

Nelíbilo se nám chybí NFC

Fotoaparát: na velké focení ho neužije

Zadní strana T Phonu vás může upoutat zajímavě sestavenými fotoaparáty do tvaru trojúhelníku. Jenže to je zhruba tak vše, čím by vás novinka od T-Mobilu mohla zaujmout. I když hlavní fotoaparát rozhodně není zlý. Má 50 megapixelů a v exteriérech rozhodně nedělá mezi konkurencí ostudu a nenáročným uživatelům bude plně postačovat. Potěší barevná věrnost i ostrost. Právě ostrost se však s ubývajícím světlem rychle vytrácí.

Ačkoliv stojí T Phone bezmála 5 tisíc korun, nenabízí ultraširokoúhlý objektiv. Zbylé dva fotoaparáty jsou jen 2megapixelové a slouží pro portrétní snímky a makro fotografie. Ve výsledku však lze říci, že jsou zde naprosto k ničemu.

Nijak vhodný telefon není na selfies, protože s 5 megapixely již dnes příliš parády neuděláte. Záznam videa je umožněn maximálně ve 2K rozlišení, což v případě T Phonu znamená 2 560 × 1 440 pixelů.

Nelíbilo se nám nekvalitní čelní kamerka

chybí ultraširokoúhlý fotoaparát

Software: funguje a dobře

V T Phonu je připraven Android 12, na nejnovější verzi se tedy nedostalo. Na druhou stranu je prostředí takřka čisté, tedy dobře přehledné. Povedla se také optimalizace. Smartphone funguje velmi slušně i s nainstalovanými 150 aplikacemi. V prostředí není jediná aplikace od T-Mobilu navíc, což považujeme za velké plus. Fakt, že máte telefon od T-Mobilu, poznáte pouze při zapínání a vypínání, které doprovází animace operátorského loga. Během testování dorazila rovněž aktualizace zabezpečení, nyní je platné k 5. září.

Jediné, co T-Mobile do telefonu nahrál, jsou animace při vypnutí a zapnutí telefonu

Líbilo se nám slušná optimalizace

žádná aplikace navíc

Zhodnocení

Pokus T-Mobilu s vlastním telefonem budí spíše rozporuplné pocity. T Phone totiž vše vsadil na 5G a zbylá výbava zůstala ležet ladem, jinak si lze těžko odůvodnit, proč hledíme na podprůměrný displej, chabou nabídku fotoaparátů, průměrnou baterii nebo těžkopádný a očividně již výběhový design. Pochválit lze kromě podpory 5G ještě povedené prostředí, které i dobře funguje. Pokud ale nepotřebujete 5G k přežití, nedává pořízení T Phonu za 5 tisíc korun vůbec žádný smysl. U konkurence, která mnohdy nabízí více za méně, se budeme soustředit na 5G.

Konkurence

Několik set korun můžete ušetřit nákupem Motoroly Moto G51, která podporuje 5G, ale navrch má výrazně lepší displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Nabízí silnější baterii, nechybí jí ultraširokoúhlý fotoaparát a kvalitnější selfie kamerka. Ve všem tak T Phone předčí.

Za stejnou cenu, tedy 5 tisíc korun, můžete sáhnout po Poco M4 5G, které má stejný procesor i obdobnou situaci u fotoaparátů. Nabízí však opět výrazně kvalitnější displej a navrch i baterii s delší výdrží.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco M4 128+6 GB Rozměry 164 × 76,1 × 8,9 mm , 200 g Displej TFT IPS, 6,58" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 700 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Svého konkurenta tasí i Samsung, a to v podobě Galaxy A13 5G. Je sice o tři stovky dražší, ale má lepší displej i delší výdrž na nabití.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A13 5G 128+4 GB Rozměry 164,5 × 76,5 × 8,8 mm , 195 g Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 700 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť úložiště: 64 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz