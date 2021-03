Sennheiser je značka známá kvalitou svých sluchátek, na našem webu je pravidelně a rádi testujeme. Nyní se nám do rukou dostala čistě bezdrátová sluchátka CX 400BT, která mají za velmi rozumnou cenu nabídnout stále skvělý zvuk, ovšem s pár ústupky oproti vrcholným modelům. Jak se tento „koktejl“ povedl? To prozradí dnešní recenze.

Nebudu se tajit tím, že ze světa bezdrátových sluchátek nejvíce preferuji produkty Sennheiser, a to kvůli nastavení, které mým uším vyhovuje. Výběr sluchátek je intimní záležitostí, co sedne jinému, nemusí už vyhovovat vám. Nerad řeším ekvalizéry, stejně tak nemám rád, když jsou sluchátka citelně zvukově zabarvená už z výroby. Sennheiser to většinou splňuje na jedničku, ovšem bavíme se o produktech z vyšších cenových pater. Jak zvládne Sennheiser „základ“?

Na to se podíváme dnes v recenzi modelu CX 400BT. Krkolomný název, o ten ovšem nejde. Primární je, že sluchátka jsou aktuálně dostupná za cenu 3 tisíce korun, což je segment, kde se nachází opravdu velká a dravá, přesto ne vždy kvalitní, konkurence.

Technické parametry Sennheiser CX 400BT

Hmotnost sluchátka 6 gramů Hmotnost pouzdra (bez/se sluchátky) 37/49 gramů Doba nabití pouzdra/sluchátek 1,5 hodiny Rychlé nabíjení 10 minut pro 60 minut poslechu Podporované kodeky AAC, SBC, aptX Kapacita baterie pouzdra 420 mAh Kapacita baterie sluchátka 55 mAh Barevná provedení černá/bílá Připojení Bluetooth 5.1 Podpora ANC/režim průchodnosti ne/ne Délka poslechu 7 hodin Délka poslechu celkem 20 hodin Cena cca 3 000 Kč

Obsah balení: standardní sestava

Obsah balení je standardní, nechybí tedy nic, co budete do začátku potřebovat. Hned nahoře se ukrývá nabíjecí pouzdro se sluchátky uvnitř, ve spodní části poté nabíjecí USB-A–USB-C kabel bez adaptéru a čtveřice náhradních silikonových špuntů. Na výběr máte mezi velikostmi XS, S, M a L. Sennheiser přibalil i dostatečně podrobný a obrázkový manuál.

Konstrukční zpracování: stále elegantní

TWS sluchátka Sennheiser vypadají podobně, a to je dobře. Design je snadno dešifrovatelný, nesnaží se kopírovat ani Apple AirPods, ani Galaxy Buds. Někomu mohou připomínat sluchátka od B&O, ovšem sále jsou více surové, což nám vyhovuje. Na testování jsme dostali černou barevnou variantu, k dispozici jsou však i v bílé, která se nám líbí také, sluchátka vypadají svěže v záplavě povětšinou tmavé konkurence.

Sluchátka jsou kompaktní, z uší ovšem trochu vystupují. Na druhou stranu, je tak lépe dosažitelná dotyková ploška. O gestech si více povíme později. Hmotnost sluchátek činí 6 gramů. Bravo, to se nám líbí. Umisťují se přitom klasicky do uší, stačí je vložit a trochu pootočit, aby se zafixovala. I přestože sluchátka nemají žádné plastové podpěry, drží v uších skvěle, navíc díky použitému tvaru absolutně netlačí. Většinou bývá problém, že nožka sluchátek zbytečně překáží a po čase začne tlačit, to se zde naštěstí nekoná.

Sluchátka jsou velice pohodlná.

Design je poměrně čistý, avšak na dotykové plošce je poměrně výrazné logo Sennheiser. Je lesklé, takže jej nepřehlédnete. Zbytek těla je pogumovaný, i díky tomu je pocit „tření“ v uších minimální. Na těle je i jedna LED – z vnitřní strany, takže okolí je skrytá. Design hodnotíme velice kladně, stejně jako samotné provedení.

Nabíjecí pouzdro je plastové a pogumované, takže nepůsobí lacině. Menší nevýhodou je, že má jen jednu malou LED, která signalizuje stav nabití, přesný obrázek si ovšem neuděláte (pouze pomocí barev červená, oranžová, zelená). Co naopak chválíme, to jsou velmi silné pružiny a magnety, díky čemuž pouzdro drží otevřené i zavřené velice pevně a nehrozí, že by se samo zavíralo/otevíralo. Takové řešení bychom brali jako standard. Sluchátka do pouzdra zapadnou snadno, přichytí se pomocí magnetů a nabíjení zajišťují vystouplé piny, které dosednou na nabíjecí plošky na sluchátkách.

Magnet pouzdra je velmi silný

Na těle pouzdra je jediné tlačítko, díky kterému můžete zjistit stav jeho nabití, hned vedle je USB-C pro nabíjení. Zpracování pouzdra se nám celkově líbí, i design. Mohou za to zaoblené hrany, díky kterým pouzdro perfektně padne do dlaně. S vloženými sluchátky váží 49 gramů, bez sluchátek 37 gramů.

Hledáte nějaká negativa? Sluchátka bohužel nejsou odolná vůči vodě ani prachu. Posilovnu dozajista zvládnou, do deště bychom je již nebrali. Tak či tak, za danou cenu jde o poctivě zpracovaná sluchátka, která dobře vypadají, a pouzdro také neurazí.

Líbilo se nám skvěle sedí v uších

elegantní provedení

kvalitní magnety a pružiny v pouzdru

sluchátka jsou velmi lehká

Nelíbilo se nám chybí odolnost vůči vodě

Výdrž: parťák na dlouhé hodiny

Sennheiser uvádí, že výdrž činí 7 hodin a spolu s pouzdrem dosáhnete na celkovou výdrž 20 hodin. To znamená, že pouzdro nabídne další téměř dvě dobití, celkem poskytne až 13 hodin navíc. To zajistí baterie s kapacitou 420 mAh. Každé sluchátko má poté vlastní baterii s kapacitou 55 mAh.

Malá LED musí stačit

Potěšující zprávou je, že už 10minutové nabíjení zajistí hodinovou výdrž, do plna sluchátka nabijete za 1,5 hodiny. Přibližně stejnou dobu zabere i dobití samotného pouzdra. Potěší, že to probíhá pomocí USB-C, naštěstí žádný strašák v podobě microUSB se nekoná. Bezdrátové nabíjení chybí, ale vzhledem k ceně to není negativum.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé nabíjení

moderní USB-C

Funkce a ovládání: mobil nechte v kapse

Začneme rovnou tím, že skrze sluchátka lze regulovat i hlasitost. Třikrát sláva, fanfáry nebo konfety, dle libosti. Ano, ovládání hlasitosti přímo skrze sluchátka není standard, a to je škoda. Sluchátka se ovládají, jak je dnes moderní, dotykově, poklepy, skrze poměrně velkou plošku, na kterou se snadno trefujete prsty. Reakční doba je krátká, ne nejrychlejší, ale menší zpoždění vás výrazněji omezovat nebude.

Levé sluchátko Pravé sluchátko Jeden poklep Play/Pause Hlasový asistent Dva poklepy Předchozí skladba Následující skladba Poklep a přidržení Snížení hlasitosti Zvýšení hlasitosti Tři poklepy Konfigurovatelné Konfigurovatelné

Sluchátka využívají 7mm měnič a frekvenční rozsah 5 Hz až 21 kHz. Zde se velké ústupky neudály, což potěší. Podpory se dočkaly profily A2DP, AVRCP, HFP, HSP a mezi kodeky nechybí AAC, SBC, aptX. V této cenové hladině jde o jednoznačné plus, protože aptX stále není běžné, bohužel. Komunikaci zajišťuje Bluetooth 5.1. Párování je snadné, stačí podržet plošky na obou sluchátkách a počkat, než se objeví jako nové Bluetooth zařízení.

Stáhnout Smart Control

Sluchátka rozeznají celkem 4 sady poklepů. Jeden poklep, dva poklepy, tři poklepy a poté klepnutí a přidržení. Skrze aplikaci Smart Control můžete ovládání konfigurovat, stejně jako využít základní ekvalizér. Čekáte na nějaká „ale“? Bohužel přichází – sluchátka postrádají ANC, režim průchodnosti a také detekci nošení. Absence ANC je vzhledem k ceně omluvitelná, ovšem minimálně detekce nošení by se hodila. Jde o funkci, která šetří baterii, čas i vaše nervy. Malou náhradou je, že pokud jsou sluchátka nějakou dobu v pohotovostním režimu, ale nic nepřehrávají, sama se vypnou.

Líbilo se nám rychlé párování

podpora aptX

Bluetooth 5.1 a stabilní spojení

úprava hlasitosti skrze

Nelíbilo se nám chybí ANC, režim průchodnosti a detekce nošení

Zvuk: etalon střední třídy

Znáte to, nikdo není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci. Toto pořekadlo platí dvojnásob u sluchátek, protože právě hudba by vás měla odreagovat, ne (zvukově) štvát. Nebudu zapírat, zpočátku jsem se CX 400BT trochu bál. Konkrétně toho, že si zkazím skvělé zkušenosti se sluchátky Sennheiser, a to jen proto, že značka nedokázala odolat pokušení a zkrátka „musela“ nabídnout i dostupnější model pro masy, ovšem nekvalitní, nebo alespoň podstatně méně kvalitní. A víte co? Po první skladbě jsem si oddechl, nic z toho se totiž nepotvrdilo. Uf.

Co se týče zvuku, nebál bych se srovnání s mnohem dražšími sluchátky, v (nižší) střední třídě hledají konkurenci jen velmi těžko. Zvuk není zabarvený, je „sennheiserovsky surový“, nechá vynikat výšky a basy jsou optimálně nastavené. Zvuk vás netrápí ani na maximální hlasitost, je dostatečně čistý a vokály jsou pohlazením pro uši. Opět, pro ty moje, věřím však, že nejenom pro ně.

Ve spojení s tím, že jsou sluchátka velice pohodlná, potěší, že i kvalita hovorů je na velmi dobré úrovni. Když nechcete, sluchátka nemusíte doma sundat celé odpoledne.

Líbilo se nám bezkonkurenční reprodukce v dané třídě

Zhodnocení: mají můj obdiv

Při testování jsem si několikrát vzpomněl na dobu, kdy různé čínské on-line tržnice zažívaly největší rozmach. Proč? Tehdy přestal být velký problém koupit si na první pohled zdařilou kopii vlajkových lodí se špičkovými specifikacemi za pár dolarů. Tedy, kupující si to měl myslet. Co naplat, že když telefon došel, zjistili jste, že už jen pohyb v prostředí dává procesoru pořádně zabrat. A že 8Mpx fotoaparát fotil jako s interpolovaným VGA rozlišením? Za ty peníze to přece stálo, ne? Dnešní mladá generace by řekla – co čekáš že ti dojde z Wishe a co ti opravdu dojde z Wishe. Při testování Sennheiser CX 400BT jsem si uvědomil, že když má značka dostatek zkušeností s kvalitními produkty, které něco stojí, může své know-how časem vtisknout i těm levnějším. Právě tehdy to celé začne dávat smysl a ústupky nikdy nejdou přes čáru.

V průběhu testování mě nejednou napadlo – „páni, za ty peníze je v tom obchodě lidé nemohou nechat“. Za danou částku hrají opravdu skvěle a body navíc získávají i za to, jak dobře padnou do uší. Alespoň do těch mých.

Za zhruba 3 tisíce korun jde o sluchátka, která moc rád doporučím k nákupu, zvláště pokud patříte mezi příznivce zvuku bez velkolepého přikrášlování. Bez ústupků nejsou, ale když jsou ústupky vykoupené zajímavou cenou, celý „kruh spokojenosti“ se hezky uzavře. A zde se uzavřel.

Zdroj foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz