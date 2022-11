Motorola Razr (2022) dorazila na trh se zajímavou výbavou čítající Snapdragon 8+ Gen1, 144Hz ohebný displej či rychlé 30W nabíjení. Jak si ale vedla v testu?

Motorola má ve světě mobilních technologií pravděpodobně nejdelší tradici a za dobu své existence se jí podařilo představit několik klíčových technologií a produktů. Jedním z nich byla i legendární Motorola Razr (viz náš seriál Retro), která se stala módní ikonou mezi tehdejšími mobily. A nyní, skoro o dvacet let později, tu máme již třetí provedení ohebného Razru, který se chlubí velkým vnějším displejem, výkonným procesorem i zajímavou fotovýbavou. Jak se novinka povedla, to prozradím v této recenzi.

Technické parametry Motorola Razr 2022 Kompletní specifikace Konstrukce 167 × 79,8 × 7,6 mm , 200 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: IP52 Displej POLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , CPU: 1×3,2 GHz + 1×2,75 GHz + 4×2 GHz , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 3 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 29 999 Kč

Obsah balení: plastová modla a horda příslušenství

Hned na začátek zmíním, pro koho nový Razr rozhodně není. Motorolu Razr si nekupujte, pokud vám vadí bohatý obsah balení, neboť v krabičce neschází nabíječka, kabel ani pěkný ochranný kryt, který byste si například u Samsungu a jeho Galaxy Z Flipu4 museli dokoupit samostatně. Balení je sice stylové, takže si jej možná někdo vystaví na poličku, ale navzdory všem moderním trendům obsahuje až absurdní množství plastu. Je totiž v podstatě celé z plastu. Věřím přitom, že bylo možné vytvořit obdobně stylové balení z recyklovaného papíru, který jinak Motorola vzorně využívá.

Líbilo se nám včetně pouzdra, kabelu i nabíječky

Nelíbilo se nám velké množství plastů

Konstrukční zpracování: široké tělo i rámečky

Motorola Razr mě ihned po rozbalení zaujala tím, jak je oproti Galaxy Z Flipu4 široká. Rozdíl zhruba 8 milimetrů je už skutečně hodně patrný, možná i proto mám z tohoto zařízení pocit, že se hodí spíše do pánské ruky, zatímco u Galaxy Z Flip4 je podle mě dámská cílovka zcela evidentní.

Další věc, která vás na první pohled okamžitě zaujme, jsou rámečky kolem displeje, jež jsou zkrátka hodně široké a působí snad až trochu lacině, ale budiž to Razru odpuštěno, i když v tomto ohledu má Z Flip4 jednoznačně navrch. Zmínit musím i zvýšenou odolnost, protože ta je v tomto případě „pouze“ IP52. Za normálních okolností bych řekl, že to u ohebného telefonu stačí, ale Samsung, který se chlubí odolností IPX8, zkrátka laťku nasadil proklatě vysoko.

Motorola přitom od Samsungu odebírá i sklíčko Ultra Thin Glass, které najdeme na displeji. A tím se dostáváme k samotnému pantu, který nově umí zůstat rozevřený v určitých úhlech. Tento režim s označením „Flex View“ je pak stejný jako režim „Flex“ u Galaxy Z Flipu. Díky němu můžete pohodlněji vyřizovat videohovory (ideálně však, když si telefon postavíte na štos knih, aby vás nezabíral zespodu a neměli jste tři brady) nebo natáčet videa například v režimu časosběru.

I navzdory tomu, že je zde nově Flex View, je tuhost pantu oproti Z Flipu o dost jiná. Ve videorecenzi se můžete přesvědčit, že v takřka zcela rozevřeném stavu Z Flip ještě drží, zatímco Razr se už automaticky celý otevře. To stejné platí při zavírání. Ani jedno řešení podle mě není lepší/horší, v případě Razru je navíc zásadně jednodušší telefon rozevřít jednou rukou a také jej efektně zaklapnout. Vnější stranu pak chrání sklíčka Gorilla Glass 5 a rámeček je pochopitelně z hliníku. Chválím, že „zadní“ strana je matná a má hrubší texturu. Stejně tak stojí za zmínku povedená haptická odezva, která se rozhodně řadí k těm lepším.

Kapacitní čtečka i ovládání hlasitosti je na boku a velmi snadno jsem všechna tlačítka nahmatal v zavřeném i otevřeném stavu. Přiznám se, že ze čtečky jsem měl zprvu trochu obavy, neboť je relativně tenká, ale během testování fungovala bezvadně. Pomocí tlačítek ovládání hlasitosti jsem pak zase fotil v zavřeném stavu, kdy oceníte velmi povedený vnější displej, viz další kapitola.

Líbilo se nám povedená haptická odezva

matný povrch zad

ochrana Gorilla Glass 5 na vnější straně

komfortně umístěná tlačítka

vylepšený pant

spolehlivá čtečka otisků prstů

lze vcelku pohodlně otevřít a zaklapnout jednou rukou

Nelíbilo se nám odolnost „pouze“ IP52

Displej: 144 Hz, ale jen někdy

Ohebný displej má hned po Huawei P50 Pocket nejméně viditelnou oblast ohybu, což je jednoznačně plus. Na druhou stranu 144 Hz je tak trochu marketingové lákadlo. Obrazovka je totiž využije pouze při hraní kompatibilních her, kterých stejně moc není. V běžném režimu používání pak můžete nastavit maximálně 120 Hz, což je ale víc než dostačující. Potěší také, že ani při frekventovaném otevírání Razru jednou rukou jsem na displeji nespatřil nějaké vrypy či škrábance, což je jednoznačně plus.

Na čelní straně pak najdeme 2,7" displej. V tuto chvíli se přitom jedná o největší externí obrazovku u ohebných véček na trhu a osobně ji považuji za jednu z hlavních konkurenčních výhod oproti Z Flipu4 či Huawei P50 Pocket. Na tomto displeji toho totiž zvládnete vyřídit celkem hodně, kromě prohlížení notifikací na ně můžete rovněž odpovědět na klávesnici, ale také zde spouštět některé aplikace, a to i ty třetích stran. Třeba přehrávání videí přes YouTube na této obrazovce překvapivě funguje a je to taková pěkná „geekovina“, i když asi neexistuje žádný reálný důvod, proč si je nepustit na displeji hlavním. Ovšem třeba možnost prohlédnout si zde počasí, pustit Spotify, kalkulačku nebo záznamník, jsou zkrátka vysoce praktické funkce. Dokonce si zde můžete zahrát i hru Astro Odyssey (viz videorecenze). Nechybí ani obdoba režimu kontinuity od Samsungu. Takže například, když si otevřu Spotify na vnějším displeji, můžu si nastavit, že po rozevření telefonu bude Spotify i na tom vnějším (a naopak). Samozřejmě je patrné, že vnější displej není uzpůsobený pro všechny aplikace (třetích stran), jestli je zde ale bude spouštět, je čistě na uživateli.

Vnější displej má rovněž zcela dostačující maximální jas a příjemně se ovládá klasickými gesty. Nesmím zapomenout ani na oblíbená gesta Moto, kdy můžete zatřepáním spustit svítilnu, která umí mimochodem svítit opravdu hodně jasně, nebo pootočením spustit fotoaplikaci. Jedinou skutečnou nevýhodou vnitřního displeje jsou tedy snad jen již dříve zmíněné tlusté rámečky.

Líbilo se nám vnější displej podporuje až 144 Hz

méně viditelný ohyb

z hlediska odolnosti panelu není problém otevírání jednou rukou

rozměrný externí displej

velká využitelnost externí obrazovky

vysoký jas u obou panelů

Nelíbilo se nám 144 Hz lze aktivovat jen při hraní her

širší rámečky kolem (ohebného) displeje

Zvuk: s vyznamenáním

Vzhledem k ohebné konstrukci by mohly panovat obavy, jak je na tom Razr s reprodukcí zvuku. V této oblasti si ovšem vede velmi dobře, neboť disponuje dvojicí velmi hlasitých reproduktorů, které navíc nemají plochý zvuk (dokonce jsou slyšet náznaky basů), naopak zaujmou pěkným prostorovým efektem. A samozřejmě je možné také otevřením/zaklapnutím telefonu stylově přijmout/ukončit hovor. Pokud byste hovor přijali v zavřeném stavu, spustí se hlasitý odposlech. Ten jsem zkoušel používat třeba i v autě během jízdy a kvalita hovoru, respektive srozumitelnost protistrany i celkový přenos hlasu, byla naprosto bez problémů. Motorola si ostatně může přičíst malé prvenství v tom, že se údajně jedná o první ohebné véčko osazené třemi mikrofony.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

první ohebné véčko s 3 mikrofony

Výkon hardwaru: sázka na jistotu

Z hardwarové výbavy asi nikoho nepřekvapí, že Motorola neponechala nic náhodě a nasadila Snapdragon 8+ Gen1 s 8 GB RAM a 256GB úložištěm, což znamená dostatek výkonu na několik let dopředu, zároveň se nemusíte obávat nadměrného zahřívání. Slot pro paměťovou kartu tradičně schází, čtvrt terabajtu prostoru pro data by však mělo postačit i náročnějším uživatelům.

Líbilo se nám špičkový hardware

Výdrž baterie: 30W drátově, 0W bezdrátově

Oproti Z Flipu4 na to jde Razr trochu jinak i v oblasti baterie, která má kapacitu 3 500 mAh a podporuje 30W nabíjení drátové, ale již nezvládá nabíjení bezdrátové. Podle Motoroly zde zkrátka nebylo místo pro cívku se zohledněním designu, což je ale podle mě velká škoda, i vzhledem k celkově větším rozměrům Razru oproti Z Flipu4. Drátové nabíjení je každopádně pěkně svižné, konkrétně z 10 na 80 % nabijete za nějakých 25 minut, což chválím. Stejně tak výdrž byla zpravidla jednodenní, takže ani zde není žádný zásadní problém, a jedná se o podobný údaj jako u Z Flipu4.

Líbilo se nám slušná výdrž

rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: vše, co si lze přát

V oblasti konektivity neschází NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E ani navigační systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je rovněž podpora sítí 5G, které jsem u operátora Vodafone bez problémů využíval.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: nejlepší ohebný fotomobil?

Hlavní hvězdou fotovýbavy je 50Mpx snímač s clonou f/1.8, fázovým ostřením a optickou stabilizací. Tento fotoaparát nezklamal, neboť je s ním možné pořídit pěkně zaostřené snímky s relativně realistickým barevným podáním a na první pohled slušnou mírou detailů. Při detailnějším zkoumání na monitoru po přiblížení je však patrné, jak dochází ke slévání detailů. Celé to pak působí trochu jako olejomalba. Nastavení expozice však funguje zpravidla dobře, stejně tak není špatný ani noční režim, který umí snímky tak akorát prosvítit.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 13 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 Ohnisko/rozsah 23mm 120˚ 25 mm Velikost pixelů 1,0 µm 1,12 µm 0,7 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF automatické ostření fixní ostření

Ultraširokoúhlý objektiv pak vyloženě nezklame, ale ani neoslní, přičemž snímky z něj jsou na poměry ohebných véček pouze průměrné a slévání detailů je zde o dost výraznější. V rozích si pak lze při zhoršeném světle všimnout už výrazných deformací obrazu a také šumu. Na druhou stranu má tento objektiv automatické ostření, dokáže tak fungovat také jako makro, za což chválím.

Denní snímky

Video lze natáčet až v 8K, což je ale spíše zbytečnost, takže doporučuji zůstat u 4K, které vypadá slušně. Vyvarovat byste se možná rovněž měli portrétním snímkům, které Razr bohužel příliš dobře nezvládá, když i v dobrých světelných podmínkách nemá problém rozmazat vám kus hlavy. To je velká škoda i vzhledem k tomu, že focení v zavřeném stavu k pořizování portrétů a snímků obecně vybízí.

Večerní snímky

Vnější displej lze pak kromě hledáčku využít také jako upoutávač pozornosti. Rozsvítí se zde usmívající se obličej a mohu vám garantovat, že nic lepšího na zachycení dětské pozornosti zkrátka neexistuje, v tomto Razr jednoduše nemá konkurenci.

Portrét, makro a selfie fotografie

32Mpx selfie kamerka v průstřelu ohebného displeje je pak spíše doplňkem, který využijete během videohovorů. Nabídne pouze průměrnou kvalitu a na běžné focení budete používat hlavní snímače na vnější straně.

Motorola Razr 2022 Full HD 30 FPS

Motorola Razr 2022 makro video Full HD

Motorola Razr 2022 8K video

Líbilo se nám slušné snímky z hlavního snímače, který má i OIS

ultraširokoúhlý objektiv s AF

solidní noční režim na hlavním snímači

Nelíbilo se nám slabý portrétní režim

ultraširokoúhlý objektiv trápí výrazné slévání detailů

Software: s výtkou

Téměř nakonec recenze si neodpustím malé rýpnutí do Motoroly, která by měla zapracovat na softwarové podpoře. Telefon totiž dorazí s Androidem 12 a má přislíbeny pouze dvě velké aktualizace systému a tři roky bezpečnostních záplat. Oproti Z Flipu sice zvládá Ready For, tedy obdobu režimu DeX, za což si zaslouží pochvalu, ale u telefonu za třicet tisíc korun bych raději viděl podporu alespoň o jeden rok delší. Co se svižnosti prostředí týče, nemohu Razru absolutně nic vytknout, stejně tak se mi líbí nasazení víceméně čistého Androidu.

Líbilo se nám skvělá svižnost systému

v podstatě čistý Android

podporuje Ready For

Nelíbilo se nám softwarová podpora by měla být delší

Zhodnocení

Motorola Razr je povedené ohebné véčko, kterému ale k dokonalosti stále něco chybí. Ocenil bych třeba delší softwarovou podporu, bezdrátové nabíjení či ještě o něco lepší fotovýbavu, potažmo zvýšenou odolnost dle IPX8, jako je tomu u Samsungu. Na druhou stranu novinka nabídne rychlé drátové nabíjení, brutální výkon, povedenou haptickou odezvu, kvalitní hlasité reproduktory a podle mě i hlavní přednost v podobě velkého a velmi praktického vnějšího displeje. Konkurence v podobě Z Flipu4 to Razru rozhodně nedaruje, pomoct by však mohla nabídka obchodu Mobil Pohotovost, kde lze momentálně získat výkupní bonus ve výši 4 000 Kč a tříletou záruku zdarma.

