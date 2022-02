Motorola navazuje na úspěšný model Moto G100 a nástupce v podobě Moto G200 se opět klade maximální důraz na výkon, který ocení nejen nároční uživatelé, ale také hráči. V návaznosti na výkonný procesor nadchne i IPS displej se 144Hz obnovovací frekvencí. Dostalo se také na 108megapixelový fotoaparát, slušnou baterii a podporu 5G.

Sháníte nový telefon, a to nejdůležitější pro vás je maximální výkon? Pak jste zde správně. Ve výbavě Motoroly Moto G200 totiž figuruje Snapdragon 888+ a cena se přitom zastavila těsně nad 11 tisíci korunami. Je to jasný adept ke koupi, nebo se najdou nějací konkurenti?

Technické parametry Motorola Moto G200 Kompletní specifikace Konstrukce 168,1 × 75,5 × 8,9 mm , 202 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 6,8" (2 460 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888+ , CPU: 1×2,99 GHz + 3×2,42 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 11 399 Kč

Motorola Moto G200 – videorecenze

Obsah balení: úhledná krabička

Tmavě laděná krabička, ve které najdete Motorolu Moto G200, skrývá ještě 33W nabíječku a USB kabel. Ten má na jednom konci USB-C a na druhém USB-A. Výčet příslušenství zakončuje praktické silikonové pouzdro.

Líbilo se nám praktické ochranné pouzdro

Konstrukční zpracování: chyťte vlnu

Jak můžete vidět na přiložených fotografiích, Moto G200 je už opravdu velký telefon, který se v menší dlani nedrží ani neovládá pohodlně. Do značné míry si však vše zavinil i samotný výrobce, protože rozmístění ovládacích prvků je vyloženě k vzteku. Tlačítka jsou vysoko, a to včetně čtečky otisků prstů, na kterou se obtížně palcem dosahuje. Je navíc špatně rozpoznatelná, celkově se tak nepříliš pohodlně využívá.

Vzhled se však výrobci povedl, včetně modré barvy, která není tak obvyklá. Netradičně je řešen modul s fotoaparáty na zadní straně, který jakoby pozvolna vystupuje z okolního povrchu. Po prozkoumání vám modul fotoaparát může připomenout vlnu. Bohužel kvůli tomu se telefon kývá a nespasí ho ani výrobcem dodávané pouzdro.

Zpracování je velmi příkladné, telefon působí pevným dojmem, a to navzdory tomu, že je celý plastový. Kaňkou na kráse je nicméně chybějící zvýšená odolnost.

Líbilo se nám robustní konstrukce

netradiční vzhled zad

Nelíbilo se nám velmi nevhodně umístěná tlačítka

chybí zvýšená odolnost

Displej: herních 144 Hz

S displejem budete spokojeni, byť se nekoná líbivá AMOLED podívaná. Motorola sáhla po 6,8palcovém IPS panelu se 144Hz frekvencí, což je většinou výsadou jen speciálních herních telefonů. Důležité je, že je displej dobře čitelný a dostatečně jemný díky Full HD+ rozlišení. Motorola tak zobrazovačem ostudu ve střední třídě rozhodně neudělá. Navíc se můžete spolehnout na propracovaný ambientní režim, kdy se displej rozsvítí vždy, když vám přijde notifikace, poklepete na displej nebo telefon vezmete do ruky. O ochranu displeje se má starat sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám celkově kvalitní displej

144Hz obnovovací frekvence

propracovaný ambientní režim

Nelíbilo se nám pouze technologie IPS

Zvuk: neoslní

Zvukově si mobil nevede nijak dobře, postrádá druhý reproduktor i 3,5mm jack, což znamená, že na hudbu budete muset bezdrátově či s redukcí. Hlasitá reprodukce je vhodná spíše jen na vyzvánění, což trochu zamrzí, zejména když by telefon mohl být využíván jako herní.

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: nejvýkonnější ve své třídě

Dostáváme se k výkonu, který je tím nejpodstatnějším, neboť jej zajišťuje Snapdragon 888+, tedy takřka to nejlepší možné, což je ve střední třídě nevídané. Ke špičkovému procesoru se krásně hodí 8GB operační paměť a můžete si být jisti, že telefon zvládne i ty nejnáročnější hry. Výsledek bezmála 800 tisíc bodů v AnTuTu to jen stvrzuje. Nemusíte se obávat ani přehnaného zahřívání. I po delším hraní her jsou záda ve vrchní polovině jen mírně teplejší. Mírně za očekáváním je pouze 128GB interní paměť, zejména proto, že si telefon neporadí s paměťovkou. V praxi počítejte se zhruba 107 GB po prvním zapnutí zařízení.

Benchmark testy

Líbilo se nám vysoce výkonný procesor

velká RAM

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: slušný průměr

Solidní výdrž přibližně 1,5 dne zajišťuje baterie s kapacitou 5 000 mAh. Velmi záleží, jak telefon budete používat. Hraní her samozřejmě energii odčerpá i za několik hodin. Nabíjení je umožněno jen drátově, a to výkonem až 33 W, kterým nabití trvá zhruba hodinku a 20 minut.

Líbilo se nám slušná výdrž

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: nic podstatného nechybí

Motorola Moto G100 se chlubí veškerou myslitelnou konektivitou. Nabízí NFC, Bluetooth 5.1, moderní Wi-Fi 6 a USB-C. Samozřejmostí je i podpora 5G,

Líbilo se nám podporuje 5G

Wi-Fi 6

Fotoaparát: prim hrát nebude

Nijak oslavné to naopak není u fotoaparátů, kdy se hlavní snímač sice pyšní 108 megapixely, ale obstojné výsledky dodá jen ve dne, případně ve velmi dobře osvětlené místnosti. V opačném případě se slévají detaily a nastupuje digitální šum. Citelně tak snímači chybí optická stabilizace obrazu.

Sekundární foťák je ultraširokoúhlý, ale 8 megapixelů je málo a výsledky vypadají koukatelně jen na displeji telefonu. Výčet fotoaparátů zakončuje už jen zcela zbytečný 2megapixelový portrétní snímač.

Pořizování selfíček je snadné, nechybí totiž čelní kamerka se 16 megapixely, kterou kvalitou nezklame.

Záznam videa je pak možný až v 8K rozlišení, za což vděčíme výkonnému procesoru. Avšak stropem je pouze 24 snímků za vteřinu. Je vhodnější snížit rozlišení na 4K, kdy již můžete využít 60 FPS a výsledek stojí za to.

Líbilo se nám slušné výsledky za denního světla

záznam až 8K videa

Nelíbilo se nám chybí optická stabilizace obrazu

Software: bez zbytečností

U prostředí se budete muset smířit s Androidem 11 a lehkou nadstavbou od Motoroly, kde je navíc jen pár vylepšení od výrobce v podobě gest v rámci aplikace Moto. Zamrzí však nenasazení nejnovějšího Androidu. Optimalizace je však velmi dobrá, a to díky celkově výkonnému hardwaru. Prostředí vás tudíž nikdy nijak nebude zdržovat.

Potěší však trvající přítomnost funkce Ready For, díky které můžete Moto G200 snadno propojit s chytrou televizí a získat herní či klasický desktopový režim. Nově nepotřebujete žádný kabel, vše funguje bezdrátově, což jsme si ověřili na televizi Samsung. Propojení trvalo pár vteřin, například i na cestách tak k pohodlnější práci nepotřebujete žádné zvláštní příslušenství.

Funkce Ready For

Líbilo se nám kvalitně odladěné prostředí

bez zbytečného bloatwaru

užitečné funkce Moto

funkce Ready For

Nelíbilo se nám starší Android

Zhodnocení

Motorola Moto G200 vsadila vše na jednu kartu a je nutno říci, že to není vyloženě chyba. Jedná se o jednoznačně nejvýkonnější telefon ve střední třídě a směle konkuruje i výrazně dražším, co se týče výkonu. Hledáte-li tedy telefon, co zvládne náročné aplikace i hry, je Moto G200 vhodnou volbou. Výkon je však v případě Moto G200 vykoupen zbylou čistě průměrnou výbavou. V daný moment je nutné říci, že hledáte-li komplexněji vybavený smartphone, zkuste minimálně mrknout ke konkurenci.

Konkurence

Nabízí se totiž třeba Samsung Galaxy A52s, který sice zdaleka není tak výkonný, ale má kvalitnější sestavu fotoaparátů a zvýšenou odolnost. Navíc je dokonce levnější.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52s 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh 9 908 Kč

Ušetřit můžete také s Realme 9Pro+, které má kvalitnější fotoaparát a výrazně rychlejší nabíjení. Není sice tak výkonné, ale zase je levnější a s větší interní pamětí.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 9 Pro+ 256+8 GB Rozměry 160,2 × 73,3 × 8 mm , 182 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 920 , 2×2,5 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 0:44 hodin

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz