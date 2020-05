Jaký je podle vás nejzajímavější telefon Samsung? Nějaký Note? Galaxy S20? A co třeba Galaxy M21, který oslňuje baterií o kapacitě 6 000 mAh. Zbylá výbava je plně poplatná střední třídě v čele s velkým AMOLED displejem či 64GB pamětí. Máme před sebou slušně vybavený telefon s dlouhou výdrží, jaký ale je v reálu?

Zapomenuty jsou doby před dvěma a více lety, kdy se Samsungu nepodařilo vytvořit slušný telefon střední třídy a nechával vynikat konkurenci. Od té chvíle uplynulo spoustu času a výrobce přepracoval řadu Galaxy A takřka k dokonalosti. Nespočet různě se lišících modelů navíc doplňuje ještě řada Galaxy M, která je sice doma především v Indii, ale minimálně jeden vyslanec se každý rok dostane i do Evropy. Dal by se popsat jako cenově dostupnější „Áčko“, které sice nevypadá tak stylově, ale přesto nabízí slušnou výbavu a především důraz na baterii, která alespoň papírovou hodnotou trhá rekordy. Bude to však stačit a obstojí Samsung Galaxy M21 nejen ve stájové konkurenci?

Samsung Galaxy M21 – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy M21 Kompletní specifikace Konstrukce 159 × 75,1 × 8,9 mm , 188 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Samsung Exynos 9611 , CPU: 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDHC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 450 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Navigace vestavěná GPS: ano (A-GPS), Google Mapy, elektronický kompas Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 2:55 hodin Dostupnost duben 2020, 6 390 Kč

Obsah balení

V prodejním balení nečekejte nic navíc. Samotný telefon doprovází nabíječka a také USB-C kabel ke spojení s počítačem a nabíjení. A to je vše.

Konstrukční zpracování: upatlaný cvalda

Řada Galaxy M je na evropském/českém trhu vzácná, zpravidla se každý rok dočkáme jen jednoho modelu. Letos padla volba na Galaxy M21, který se v omezené míře nabízí u několika prodejců. Na první pohled vás nijak zvlášť neuchvátí. Sází na ponurou černou a lesklá záda, výsledkem je však jen to, že se celá zadní strana telefonu neuvěřitelně patlá a ještě hůře čistí. Viníme za to i očividně levnější plast, který při bližším zkoumání bije do očí. Pokud jste zvyklí na designovou preciznost řady Galaxy A, budete možná mírně překvapeni.

Jestli hledáte menší telefon, Galaxy M21 nebude tou pravou volbou.

Po uchopení zjistíte, že je telefon poněkud tlustší – necelých 9 milimetrů však není nic hrozného. Stejně tak 188gramová hmotnost dnes překvapí málokoho. V každém případě je nutné počítat s tím, že je telefon trošku těžkopádný a pokud hledáte naopak menší zařízení, nebude Galaxy M21 tou pravou volbou. Osobně se mi ale v ruce drží dobře, a to díky zaobleným zádům.

V dobrém dosahu palce jsou boční tlačítka, která se jistě tisknou. Mezi ovládací prvky patří také čtečka otisků prstů na zadní straně, která sice pracuje spolehlivě, ale občas si dává na čas a je nutné se obrnit trpělivostí. Za pozornost stojí ještě šuplíček na levém boku. Jakmile ho klíčkem otevřeme, zjistíme, že jsme svědky velkého prostoru pro paměťovku a dvě nano SIM karty.

Zpracování telefonu není vůbec špatné. Ano, je celý plastový, ale to není něco, co by u telefonu za 6 tisíc korun mohlo překvapit. Tlustší konstrukci vděčíme za to, že se zařízení při silném promačkání nijak neprohýbá, obávat se netřeba ani vrzání. Ačkoliv telefon vypadá, že si nechá ledacos líbit, opatrně v prašných a vlhkých prostředích, neboť zvýšená odolnost mu je cizí.

Líbilo se nám slot pro dvě nanoSIM karty

dobře padne do ruky

pevná konstrukce