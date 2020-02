Hledáte cenově dostupný telefon se zajímavým designem, několikanásobným fotoaparátem a solidní hardwarovou výbavou? Při pohledu na papírové specifikace představuje Realme 5 Pro jednu z nejzajímavějších variant. Jaký je ale telefon jedné z nejrychleji rostoucích mobilních značek současnosti ve skutečnosti?

Ne každý chce investovat vyšší částky do mobilního telefonu, který se stal v dnešní době de facto spotřebním zbožím a většina z nás jej vymění nejpozději do dvou let. Vlajkový Realme X2 Pro dopadl v testu velmi dobře, jak se povede levnějšímu, ale stále slušně vybavenému Realme 5 Pro?

Technické parametry Realme 5 Pro 4 GB/128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 157 × 74,2 × 8,9 mm , 184 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,3" (1 080 × 2 340 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 712 , CPU: 2×2,3 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 616 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 9.0 Navigace vestavěná GPS: ano , elektronický kompas Akumulátor 4 035 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost prosinec 2019, Kč 5 385 Kč 5 290 Kč

Obsah balení: co víc si přát

Uvnitř bílé krabičky je kromě telefonu samotného také kabel typu USB-A/USB-C a napájecí adaptér o výkonu 20 W. Výrobce nezapomněl přibalit ani ochranné pouzdro ze silikonu, které je průhledné s tmavým zabarvením.

Líbilo se nám výkonný napájecí adaptér

ochranné silikonové pouzdro

Konstrukční zpracování: originální gradient

Realme 5 Pro sází na standardní design, který ničím příliš nevybočuje od ostatních. Na zadní straně najdeme podlouhlý modul fotoaparátu umístěný v levém rohu, kterému dělá společnost čtečka otisků prstů. Ta by mohla být podle mého názoru umístěna o něco níže, jinak k ní však nemám co vytknout, neboť reaguje bleskurychle. Hlavním poznávacím znamením je pak speciální gradientní povrch, který vytváří zajímavý optický efekt.

Rozložení ovládacích prvků je otázkou zvyku.

Z přední strany na první i druhý pohled telefon připomíná některé smartphony Xiaomi podobné cenové třídy. V horní části displeje najdeme kapkovitý výřez, vespod pak typicky tlustší bradu. Na spodní straně sídlí USB-C s jediným hlasitým reproduktorem, ale také 3,5mm jack. Boční strany jsou domovem pro ovládací tlačítka – nalevo jde o kolébku ovládání hlasitosti, napravo pak o jediné vypínací tlačítko. Realme 5 Pro se rovněž chlubí podlouhlým slotem pro dvě nanoSIM karty a jednu paměťovou kartu typu microSD.

Telefon v ruce působí dobrým dojmem, čemuž napomáhá i kovový rámeček s mírně zkosenými hranami na horní a spodní straně. Rozložení ovládacích prvků je pak otázkou zvyku. Jedinou nevýhodou je snad jen mírně vystouplý modul fotoaparátů, který způsobuje menší viklání na rovném povrchu. To lze však eliminovat nasazením dodávaného pouzdra, které chrání díky zvýšeným okrajům rovněž displej. Zvýšená odolnost chybí, což je v dané cenové třídě normální. Celkově považuji design i zpracování za povedené.

Líbilo se nám originální design

slot na dvě nanoSIM + microSD

příjemně padne do ruky