Levné Samsungy bývají zpravidla odstrašujícím příkladem toho, jak má dostupný telefon vypadat. Napravit pošramocenou pověst se pokouší nový Galaxy M11, který tasí trumf v podobě velké baterie a dlouhé výdrže. Vhod přijde i trojice fotoaparátů nebo osvědčené prostředí One UI. Na poměry Samsungu jsme se dočkali i poměrně příznivé ceny.

Samsungu se velmi dobře daří ve vyšší a střední třídě. Naopak v té nejnižší kategorii se nechává pravidelně válcovat od takřka kterékoliv konkurence. Snaha o změnu se jmenuje Galaxy M11, spadá tedy do oblíbené a zpravidla povedené modelové řady Galaxy M. Samsung má tak příležitost prolomit své zpravidla nepříliš lákavé postavení v kategorii kolem 4 tisíc korun. V řadě Galaxy M se většinou hlavní trumfy točí kolem baterie a výdrže, v recenzi se podíváme, jak se telefonu vede i v dalších oblastech.

Technické parametry Samsung Galaxy M11 Kompletní specifikace Konstrukce 161,4 × 76,3 × 9 mm , 197 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT PLS, 6,4" (1 560 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 450 , CPU: 8×1,8 GHz , GPU: Adreno 506 Paměť RAM: 3 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: microSDHC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 450 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 4.2, NFC: ? Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2020, Kč

Obsah balení

V základním balení neočekávejte nic překvapivého. Kromě samotného mobilu jde o koncovku nabíječky, USB kabel a základní pecková sluchátka. Na druhou stranu je to vše potřebné, co uživatel do začátku potřebuje.

Konstrukční zpracování: plastové, ale kluzké

Máme před sebou zcela základní telefonu, tomu odpovídá i zpracování. Samsung vsadil na matný plast, který levně nejen vypadá, ale také působí. Na druhou stranu u cenově dostupného mobilu to není velké překvapení. Lze ocenit matné provedení, na kterém takřka neulpívají otisky prstů. Líbí se nám též celková bytelnost, kdy se telefon nijak neprohýbá a nevrže. Co je naopak kaňkou na kráse, je kluzkost zejména zadní strany, která by v krajních případech mohla vyústit ve vyklouznutí telefonu z ruky.

Ceníme matné provedení telefonu.

Rozmístění ovládacích prvků je vcelku dobré. Na důležité odemykací tlačítko lze pohodlně dosáhnout palcem. Dobře nahmatáte také čtečku otisků prstů, jejíž místo je na zádech telefonu. Reaguje velmi přesně, avšak odpustit ji musíte nijak závratnou rychlost. Na levém boku se již nachází pouze dlouhý šuplíček pro dvě nano SIM karty a také paměťovku.

Konektorová výbava je kompletní, Samsungu zřejmě definitivně došly staré zásoby konektorů, i na Galaxy M11 tak nacházíme USB-C. 3,5mm jack pro poslech hudby je na opačné, tedy horní hraně. Jelikož se telefon nesnaží bořit rekordy v co nejmenší tloušťce, je celá zadní strana příjemně rovná a nijak nevyčnívá ani modul s fotoaparáty.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

nechybí čtečka otisků prstů

fotoaparáty nevystupují nad okolní povrch