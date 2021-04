Poco M3 není vůbec drahý a přitom nabízí vše, co může nenáročný či začínající uživatel potřebovat. Velký a jemný displej, dostatečný výkonný procesor a baterii s nadprůměrnou kapacitou. Jedná se o jasnou volbu v nižší třídě?

Značku Poco možná mnozí neznáte, ale vězte, že za ní stojí čínské Xiaomi a může se pyšnit zpravidla vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Nejinak je tomu u letošní novinky Poco M3. Telefon má výkonný procesor, slušné foťáky nebo baterii slibující dlouhou výdrž. Za necelé 4 tisíce korun slušný začátek, nemyslíte?

Technické parametry Xiaomi Poco M3 128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162,3 × 77,3 × 9,6 mm , 198 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,53" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 662 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 10 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost listopad 2020, Kč 3 899 Kč 4 324 Kč

Obsah balení

Ve žlutém prodejním balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a silikonové ochranné pouzdro.

Konstrukční zpracování: v jednoduchosti je síla

Poco si na nic nehraje a pokud jde o design, nelze očekávat zázraky. M3 je v tomto hledu spíše fádní, ale například velmi dobře padne do ruky, a to i v ochranném pouzdru. Působí robustnějším dojmem. Poznávacím znamením je zadní strana. Na ní je pomyslně prodloužen modul s fotoaparáty a na opačné straně je velký nápis Poco. Na jednu stranu zajímavý počin, na straně druhé může jít o prvek, který se někomu nemusí líbit. Za zmínku stojí i povrch zadní strany, který imituje kůži a nevypadá to vůbec špatně.

Veškerá tlačítka se nachází na pravém boku a jsou v dobrém dosahu. Jedná se o kolébkové tlačítko regulující hlasitost a větší ploché odemykací tlačítko. To je současně kombinováno se čtečkou otisků prstů, která stále v této kategorii není obvyklá. Na Poco M3 navíc funguje spolehlivě i poměrně svižně.

Konektory jsou rovnoměrně rozdělené mezi horní a spodní hranu. Nahoře je 3,5mm jack, na spodní hraně USB-C. Zvýšenou odolnost bychom u levného telefonu asi nehledali, a proto nepřekvapí, že zde chybí. Výrobce však přibalil alespoň již zmíněné pouzdro a na displeji je ochranná fólie.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

funkční čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám fádní vzhled

Displej: Full HD pro všechny

Poco M3 přichází s velkou konkurenční výhodou. Na 6,53palcovém IPS displeji totiž přináší velmi jemné Full HD+ rozlišení, což je mezi konkurencí zatím stále velmi neobvyklé. I nenároční uživatelé si zaslouží mít dobře čitelný displej s jemným zobrazením, a to jim Poco M3 přináší. Spolehlivě funguje i automatická regulace jasu, přičemž jas samotný má velmi široký rozsah,což vyhovuje například i nočním podmínkám, kdy displej nijak nezáží.

Zobrazovači bohužel chybí funkce, která by vás informovala o zmeškaných událostech. Vrcholem je, že se displej rozsvítí při zmeškané události a lze jej probudit zdvihnutím či dvojitým poklepáním. Čelní stranu chrání sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám skvěle čitelný displej

jemné rozlišení

Nelíbilo se nám neinformuje na zmeškané události

Zvuk: vážně dva?

Překvapení se koná i u zvuku. Poco M3 má dva hlasité reproduktory. Ano, telefon za necelé 4 tisíce se pyšní stereo reproduktory. Ten hlavní je na spodní hraně, druhý je těsně nad displejem. Pokud se na zvuk zaměříte, zjistíte, že mnohem lépe hraje spodní reproduktor. I tak ale výsledný dojem chválíme, u konkurence totiž nic podobného nenajdete. Hudbu však přeci jen doporučujeme poslouchat skrze sluchátka a 3,5mm jack.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: nezklame

Na dobré vlně pokračuje Poco M3 i v případě hardwaru. Snapdragon 662 je sice starší, ale do nižší třídy plně postačuje, totéž platí i o 4GB operační paměti. Telefon působí svižně a nedělají mu obtíže náročnější aplikace. Zvládne i většinu her, což je také plus. Více než dostatečná je pak 128GB interní paměť, ze které zbývá po prvním zapnutí volných 112 GB pro vaše data. Pokud by to ale přeci jen bylo málo, je zde připraven slot pro až 512GB paměťovou kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám výkonný procesor

velká interní paměť

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: jedna velká paráda

Na vlně radosti vás Poco M3 udrží i v případě výdrže. Takřka tři dny na nabití zařídí baterie s kapacitou 6 000 mAh, a to i při středně náročném používání. V tomto ohledu jsme tak s výdrží nadmíru spokojeni, Poco M3 se řadí k těm nejlepším, co se výdrže týče. Potěší rovněž 18W nabíjení, pomocí kterého nabijete celý telefon za zhruba 2 hodiny. Bezdrátové nabíjení se nekoná, ale v dané cenové třídě to vůbec nelze považovat za negativum.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž na nabití

Konektivita: nezaplatíte

Poco M3 je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 nebo LTE. Zásadní ústupek ceně spatřujeme v absenci NFC, což znamená, že s telefonem není možné bezkontaktně platit. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraven konektor USB-C. Připomeňme, že mobil podporuje vložení dvou nano SIM karet.

Líbilo se nám USB-C

podpora dvou SIM karet

Nelíbilo se nám chybí NFC

Fotoaparát: pomyslný základ

Po NFC se další ústupek projevuje u fotoaparátů, což je důkazem, že právě ty bývají dnes velmi ceněné. Hlavní snímač má ještě vysoké 48megapixelové rozlišení, ale zbylé dva jsou zde spíše jen do počtu. Jak možná již tušíte, jde o 2megapixelový makro snímač a 2megapixelový portrétní objektiv.

Hlavní fotoaparát vás ale u běžných momentek nezklame, ideálně samozřejmě pořízených venku. V daný moment zachytí ostré a barevně vcelku věrné snímky. Přesně to, co uživatel od levného telefonu čeká. Zbylé fotoaparáty nijak nenadchnou a dobré fotografie nepořídí. Absenci dnes jinak běžného ultraširokoúhlého snímače ale nemáme za větší nevýhodu. U levných telefonů mívají zpravidla velmi nízké rozlišení a nejsou příliš použitelné.

Na čelní straně se ve výřezu nachází ještě 8megapixelový fotoaparát pro selfies. Jeho možnosti jsou omezené a kvalitnější fotografii pořídíte vždy venku za dostatečného světla.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa je zcela standardní a jeho strop, co se kvality týče, představuje Full HD rozlišení a 30 snímků za vteřinu. Výsledné záběry působí trochu roztřeseně, občas smartphone špatně zaostří. Ve své třídě jde ale o běžný jev.

Poco M3 (testovací video) – 1080p, 30 FPS

Líbilo se nám solidní hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám makro snímač má nízké rozlišení

Software: „tak trochu své“ MIUI

Prostředí je postaveno na starším Androidu 10 (bezpečnostní záplaty říjen 2020) a nadstavbě MIUI 12. Pokud tedy znáte telefony Xiaomi nebo Redmi, budete ihned jako doma. Pakliže neznáte, chvilku možná budete bloudit, neboť nastavení je zcela překopané a vyžaduje nějaký čas pro zorientování. Optimalizace není vyloženě špatná, ale občas nám spadla některá aplikace a po dlouhé době jsem byl svědkem samovolného restartu. Nepotěší ani špatně řešené uspořádání prostředí při ovládání gesty, kdy se například klávesnice posune příliš do rohu a na jednotlivá tlačítka je nutné téměř vykloubit palec.

Nelíbilo se nám občasné problémy se stabilitou prostředí

Android 10

Zhodnocení

Nižší třída je většinou pestrá, každý výrobce se snaží mít v ní zástupce. Napříč segmentem se však zájemci potýkají s výraznými ústupky ve výbavě, které jsou často až zbytečné a omezují i nováčky a nenáročné uživatele. Zažité pořádky však do značné míry mění nástup Poco M3. S ním nebudete vědět, co je to displej s nízkým rozlišením, nedostatečný výkon nebo snad slabá výdrž. Vše jsou totiž naopak jeho přednosti. Samozřejmě nadále je nutné počítat s jen průměrným fotoaparátem či aktuálně starším prostředím. Nejvíce ale zamrzí absence NFC.

Konkurence

V podobné kategorii se nachází například Samsung Galaxy A02, který se také chlubí velkou baterií, byť o něco slabší výdrží ve srovnání s Poco M3. Jenže Samsung má menší interní paměť, mnohem horší displej či menší operační paměť.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A02 Rozměry 164 × 75,9 × 9,1 mm , 206 g Displej TFT IPS, 6,5" (1 560 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor 4×1,5 GHz Paměť RAM: 3 GB , úložiště: 64 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Zmínit můžeme také novou Motorolu Moto G10, která má opět velkou baterii, dokonce i nejnovější Android. Vše však kazí displejem s nízkým rozlišením nebo méně výkonným procesorem.

Přejít do katalogu Motorola Moto G10 Rozměry 165,2 × 75,7 × 9,1 mm , 200 g Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 460 , 4×1,8 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč 3 719 Kč

Větším konkurentem je až nepatrně dražší Redmi Note 8 s o něco výkonnějším procesorem a jinak velmi shodnými parametry, co se pamětí a displeje týče.

Přejít do katalogu Xiaomi Redmi Note 8 128+6 GB Rozměry 161,3 × 76,4 × 8,4 mm , 194 g Displej TFT IPS, 6,3" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 665 , 2×2 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 4 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz