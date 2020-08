Mezi cenově dostupnými smartphony již několik let spolehlivě kraluje Xiaomi a ani v letošním roce by na tom výrobce nerad cokoliv měnil. Do hry vpustil model Redmi 9, který láká na vcelku originální design, velký displej, čtveřici fotoaparátů a pomyslnou třešničkou na dortu je baterie s nadprůměrnou kapacitou.

Mobilní telefony Xiaomi jsou zpravidla dobře vybavené a přitom dostupné za rozumnou cenu. Dvojnásob to pak platí pro samostatnou značku Redmi. A právě dnes si proklepneme spíše základní Redmi 9. Na českém trhu jej seženete za 4 až 5 tisíc korun. I tak ale dostanete slušný hardware, pěkný displej nebo slušnou porci fotoaparátů. Technické parametry Xiaomi Redmi 9 64+4 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,3 × 77 × 9,1 mm , 198 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,53" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 13 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G80 , CPU: 2×2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 020 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2020, Kč 4 278 Kč 3 949 Kč Obsah balení V balení je kromě samotného telefonu i koncovka nabíječky, USB kabel, nezbytné návody a také praktické silikonové pouzdro. Z poměrně obvyklých věcí tak chybí jen sluchátka. Krátce se zastavíme u samotné krabičky. Na boční straně se totiž dozvíte nejen, co jste si koupili, ale i to, že má Redmi 9 snadný přístup k nejčastěji využívaným Google aplikacím. Xiaomi si jednoduše malé rýpnutí do Huawei neodpustilo. Konstrukční zpracování: plastový elegán Že jde o levnější zařízení poznáte hned, jak telefon uchopíte. Celá zadní strana je totiž plastová, avšak kritikou budeme šetřit. Výrobce se snažil a celkový dojem z telefonu je veskrze kladný. Použil zajímavé barevné varianty, naše modro-zelená působí svěžím dojmem, a navíc plastová záda ozvláštnil kruhovým vzorem. Ten zdrsňuje povrch a přispívá k pohodlnějšímu držení. Netřeba dodávat, že díky němu se na zádech schová i kdejaká menší oděrka. Zdrsněný povrch není pouze v kruhovém prostoru pro fotoaparáty. Po stránce vzhledu zde tak máme jeden z nejoriginálněji řešených levných telefonů na současném trhu. Máme před sebou jeden z nejoriginálněji řešených levných telefonů. Tolik k zadní části telefonu. Ta čelní je již o poznání nudnější, jenže zde výrobce mnoho vymyslet nemohl. Redmi 9 je vcelku velkým mobilem, malé ruce s ním budou mít i navzdory zaoblení bočních stran problém. Ergonomii svým dílem sráží i téměř 200gramová hmotnost, která je u plastového telefonu přeci jen trošku překvapivá. Rozmístění ovládacích prvků je vesměs dobře promyšlené. Na boční tlačítka dobře dosáhnete a tisknou se pohodlně. Snadné ovládání trochu kazí čtečka otisků prstů, která je na zadní straně a prvně si ji možná ani nevšimnete. Její kruhový tvar a lesklé zpracování ve společnosti fotoaparátů budí dojem, že jde o další snímač. Je to však klasická kapacitní čtečka otisků prstů, která funguje velmi dobře, pokud se na ni správně trefíte. Bohužel se totiž nachází vysoko a oproti dnešním zvyklostem má i malou plochu pro prst. Konektory jsou na spodní hraně, což není překvapivé, zatímco na opačném konci najdete infračervený port. Levý bok hostí šuplíček, který je opravdu velmi dlouhý. Aby ne, můžete do něj umístit paměťovou kartu a navrch i dvě nano SIM karty. Zpracování telefonu je příkladné, nedochází k vrzání ani prohýbání. Je třeba zmínit, že telefonu nebude svědčit prašné ani vlhké prostředí. Chybějící zvýšenou odolnost však levnému kousku rozhodně vyčítat nebudeme. Líbilo se nám slušné zpracování

povedený design zadní strany Nelíbilo se nám vysoká hmotnost

hůře umístěná čtečka otisků prstů