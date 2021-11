Realme se vždy snaží přinést ten nejlepší poměr ceny a výkonu, výjimkou není ani čerstvá novinka GT Neo2, která právě dorazila na český trh. Těšit se můžete na kvalitní OLED displej, výkonný procesor nebo rychlé nabíjení. Tentokrát se však již výrobce pohybuje ve vodách vyšší střední třídy, uspěje i zde?

Nově zavedená řada GT je pro Realme velmi důležitá. Jak jinak si vysvětlit, že do ní výrobce zařazuje kdejaký model, který s původní myšlenkou nemívá mnoho společného. GT Neo2 je vůbec prvním zástupcem modelové řady Neo, který se oficiálně dostal i na český trh. Za startovací cenu necelých 12 tisíc korun má novinka vytyčené tří důležité cíle: být výkonná, poskytnout co nejlepší displej ve své třídě a umět se co možná nejrychleji nabít. Když si to takto poskládáme, vypadá to, že má Realme opět zaděláno na úspěch. Trh se však rychle mění, přizpůsobuje a co fungovalo před půl rokem, už dnes automaticky nemusí.

Realme GT Neo2 – videorecenze

Technické parametry Realme GT Neo2 256 + 12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162,9 × 75,8 × 9 mm , 199,8 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,62" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 870 , CPU: 1×3,2 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost listopad 2021, ?

Obsah balení: velké

Prodejní krabička zaujme především podlouhlým tvarem, temnými odstíny a stylově vyvedeným logem výrobce. Uvnitř se kromě telefonu nachází velká koncovka nabíječky, USB kabel a silikonové ochranné pouzdro.

Líbilo se nám praktické pouzdro

Konstrukční zpracování: útle a matně

Designový směr Realme je poměrně jasně dán, ale tentokrát nalezneme pár odlišností. Telefon je například příjemně tenký, alespoň tak v ruce působí, ačkoliv se tloušťka zastavila na 9 milimetrech. Tohoto dojmu výrobce dosáhl výrazným zkosením boků. Na pravém boku také chybí typické velké tlačítko, neboť tentokrát zde již není potřeba čtečka otisků prstů. Námi testovaná tmavá varianta má matnou zadní stranu, která nevypadá špatně, ale přesto přitahuje prach, otisky prstů a také prach.

Koho by například tmavá a konzervativní verze přeci jen nudila, existuje i značně originální zelená verze, které se rozhodně neztratí. Po obvodu mobilu najdeme jen minimum věcí, nezbytná dobře se tisknoucí tlačítka a jediný konektor. Ačkoliv je tloušťka vcelku normální, smartphone se kývá, může za to vystouplý modul s fotoaparáty.

Zpracování je příkladné, kovová konstrukce robustní a pevná, v tomto ohledu nelze nic vyčítat. Naopak kaňkou na kráse je absence zvýšené odolnosti, kterou Realme neustále ignoruje. S novinkou se tak vyvarujte vodě i silně prašnému prostředí.

Líbilo se nám originální zelená barva

dobře se drží

Nelíbilo se nám i přes matný povrch přitahuje otisky prstů

telefon není odolný proti vodě a prachu

Displej: nechte se hýčkat

Pastvou pro oči se stane 6,62palcový AMOLED displej s malými rámečky a Full HD+ rozlišením. Chlubí se 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 1 300 nitů. Můžete si být jisti, že vždy vše uvidíte i na ostrém slunci. Veškerá podívaná je navíc neuvěřitelně plynulá. Displej patří jednoznačně ke špičce ve své kategorii. O jeho ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass 5. Přímo do displeje je pak integrována optická čtečka otisků prstů, která funguje svižně a také dostatečně spolehlivě.

S ohledem na nasazení AMOLED displeje nepřekvapí ani přítomnost funkce Always-On. Můžete si nastavit, co a jak se má na displeji zobrazovat. Nemusí přitom jít pouze o konzervativní hodiny a ikonky notifikací. Na displeji si můžete nechat svítit i obrázek či vámi zvolený text.

Líbilo se nám 120Hz displej

vysoký jas

Always-On

Zvuk: dva se hodí

Zvukový výstup není vyloženě špatný, a to především díky dvěma reproduktorům. Jeden je standardně na spodní hraně, druhý těsně nad displejem. Pro poslech hudby je však přeci jen lepší zvolit sluchátka, pravděpodobně spíše ta bezdrátová, neboť 3,5mm jack již chybí.

Líbilo se nám dvojice reproduktorů

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: nezklame vás

Na čem model GT Neo2 skutečně ulítává, to je výkon. Nasazen je Snapdragon 870 a v našem případě 12GB operační paměť. Výkonu je na rozdávání, novinka patří mezi vůbec nejvýkonnější telefony na trhu, což dokládá i výsledek z AnTuTu. Do interní paměti dostanete 256 GB dat, respektive 237 GB po prvním zapnutí. Zdá se to dost, ovšem je třeba vzít v potaz, že mobil nemá slot pro paměťovku. Na tuto skutečnost je potřeba pamatovat zejména u základní varianty se 128GB pamětí.

Benchmark testy

Líbilo se nám velké úložiště

špičkový procesor

obrovská RAM

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: rychlé nabíjení především

Lákadlem může být baterie s kapacitou 5 000 mAh, která výdrž šponuje ke dvěma dnům, ale opravdu hodně záleží, jak budete telefon používat. Nedáte-li jej z ruky, nabíjení bude každodenním chlebem. Naštěstí je k dispozici 65W drátové nabíjení, které dočerpá energii celé baterie za 34 minut, což je velmi působivé. Zpravidla stačí pár minut na nabíječce a máte energii na celý den. Tentokrát už výrobce mohl nasadit i bezdrátové nabíjení, jenže bohužel chybí.

Míra nabití baterie Čas nabíjení 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 3 minuty 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 5 minut 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 8 minut 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 10 minut 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 13 minut 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 16 minut 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 20 minut 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 24 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 27 minut 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 34 minut

Líbilo se nám slušná výdrž

extrémně rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám postrádá bezdrátové nabíjení

Konektivita: vše včetně 5G

Smartphone dostal do vínku plnohodnotnou konektivitu. Jakožto majitelé se tak můžete těšit na podporu rychlých dat v síti LTE, případně ještě rychlejších v sítích 5G. Telefon má připraven slot pro dvě nano SIM karty. Dostalo se také na Wi-Fi 6. Nechybí ani Bluetooth ve verzi 5.1. Samozřejmostí je NFC a možnost bezkontaktních plateb skrze Google Pay. Při toulkách světem se můžete spolehnout na GPS, GLONASS a BeiDou. Lokalizace polohy trvá několik málo vteřin.

Líbilo se nám Wi-Fi 6

podporuje 5G

zvládá dvě SIM

Fotoaparát: tradiční slabina

Když se Realme zaměří na výkon, jdou fotoaparáty stranou. Nepsané, leč znovu potvrzené pravidlo. Realme GT Neo2 má hlavní fotoaparát se 64 megapixely, ale bez optické stabilizace. Jeho výsledky jsou slušné za dobrého světla, ale s ubývajícím kvalita klesá, a to se ve vyšší střední třídě již neodpouští.

Nenadchne ani ultraširokoúhlý objektiv, u kterého je 8 megapixelů už prostě málo a na snímcích je vidět, že zejména v okrajích postrádají detaily, což je současně způsobeno i silným efektem rybího oka. Výčet fotoaparátů doplňuje 2megapixelový makro objektiv, který doplácí na mizerné rozlišení. Velkou škodou také je, že se nedostalo na teleobjektiv.

Ukázkové fotografie z makro fotoaparátu

Situace je naopak poměrně dobrá při pořizování selfíček, kdy je připravena čelní 16megapixelová kamerka.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Chuť si lze spravit také záznamem videa, kdy je to možné natáčet hlavním fotoaparátem ve 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Záběry jsou klidné a plynulé, nemusíte se bát je pustit třeba i na televizi.

Realme GT Neo2 (testovací video) – 4K, 60 FPS

Líbilo se nám slušné snímky během dne

kvalitní záznam videa

dobrá čelní kamerka

Nelíbilo se nám fotoaparátům chybí optická stabilizace obrazu

mizerný makro fotoaparát

slabší ultraširokoúhlý objektiv

postrádá teleobjektiv

Software: brzdit vás nebude

Prostředí se povedlo, a to i přes přítomnost nadstavby na Androidu 11. Vysoký výkon a plynulý chod udělá z jakékoliv činnosti radost. Na nic se nečeká, a to ani na spuštění náročnějších aplikací. V průběhu testování na Realme GT Neo2 dorazila jedna aktualizace, která přinesla především nové bezpečnostní záplaty platné k říjnu 2021, zatímco předchozí byly srpnové.

Líbilo se nám plynulý chod prostředí

Zhodnocení

Realme GT Neo2 se na českém trhu nabízí za 12 tisíc korun, respektive 13,5 tisíc korun, pokud chcete variantu s 12GB RAM a 256GB úložištěm. Nachází se tedy v oblasti, kde by mobil měl již nabízet takřka nekompromisní výbavu. To platí o displeji a výkonu, zde jen těžko nachází přemožitele. Dobrá je též výdrž a velmi rychlé nabíjení. Nejvíce však zamrzí odfláknutá oblast fotoaparátů a nulová přidaná hodnota. Žádné bezdrátové nabíjení, žádná zvýšená odolnost, žádná možnost rozšíření interní paměti. Netřeba dodávat, že konkurence bude novince od Realme silně zatápět a lze říci, že pokud pro vás není výkon tím nejdůležitějším, lze se poohlédnout jinde.

Konkurence

Konkurentem číslo jedna je Poco F3, telefon výbavou velice blízký. Má skoro stejný displej, totožný procesor, avšak je o 3 tisíce korun levnější.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco F3 256+8 GB Rozměry 163,7 × 76,4 × 7,8 mm , 196 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 870 , 1×3,1 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 4 520 mAh , doba nabíjení: 0:52 hodin 9 332 Kč

Dále zmiňme OnePlus Nord2, který má rovněž výkonný procesor, ale chlubí se kvalitnějšími fotoaparáty, hlavní má dokonce optickou stabilizaci obrazu. Jeho cena je pak ještě o 2 tisíce korun níže.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi OnePlus Nord2 5G 12/256 GB Rozměry 158,9 × 73,2 × 8,3 mm , 189 g Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 1200 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh 12 689 Kč

Nakonec zmiňme Samsung Galaxy A52s 5G. Ten sice nemá tak vysoký výkon, ale při nižší ceně oslní výrazně lepšími fotoaparáty nebo zvýšenou odolností.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A52s 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh 9 990 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz