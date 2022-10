Motorola vzala (nižší) střední třídu útokem a představila model Edge 30 Neo. Jakožto první zástupce nově vzniknuvší spolupráce s Pantone dorazil v líbivé barvě letošního roku – Very Peri. To je však jen jedna ze zajímavostí tohoto modelu. Další důvody, proč stojí Neo 30 za pozornost, se dozvíte v recenzi.

Motorola Edge 30 Neo představuje nejlevnější smartphone z nedávno představeného trojlístku novinek řady Edge 30, dost možná však zároveň také nejzajímavější model z celé řady. Kromě krásně kompaktních rozměrů láká na 120Hz displej, rychlé nabíjení, ale také v dané cenové kategorii nevídané bezdrátové nabíjení. Jak se používá nejlevnější telefon s bezdrátovým nabíjením na trhu?

Motorola Edge 30 Neo – videorecenze

Technické parametry Motorola Edge 30 Neo Kompletní specifikace Konstrukce 152,9 × 71,2 × 7,8 mm , 155 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej POLED, 6,28" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda Chipset Qualcomm Snapdragon 695 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 020 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 9 999 Kč

Obsah balení: environmentální balení, přesto s adaptérem i pouzdrem

Balení je vyrobeno z recyklovaného papíru, tudíž je možné jej alespoň částečně považovat za environmentální, zároveň však obsahuje (kromě telefonu) také 68W napájecí adaptér, ochranné pouzdro a samozřejmě i kabel typu USB-C/USB-C, který někteří výrobci z environmentálních důvodů rovněž nedodávají.

Líbilo se nám včetně nabíječky i pouzdra

Konstrukční zpracování: miniaturní sympaťák

Motorola Edge 30 Neo těží z nového partnerství Motoroly se společností Pantone, která je laicky řečeno považována za světového odborníka na barvy a jejich různorodé odstíny. Každoročně také vyhlašuje barvu roku, kterou je pro ten letošní fialová „Very Peri“, právě v té a také v provedení „Black Onyx“ je na našem trhu Edge 30 Neo dostupná. Osobně rozhodně doporučuji pořídit si pěknou a zajímavou fialovou Very Peri, testované provedení Black Onyx je totiž možná až zbytečně konzervativní, na druhou stranu je známo, že průměrný český spotřebitel je konzervativní, tudíž se u nás černá, šedá, tmavě modrá a další podobné barvy těší velké oblibě. Záda jsou v každém případě prakticky matná s pískovanou povrchovou úpravou a také logem Pantone, které na první pohled vypadá jako obyčejná nálepka, avšak není.

Kromě praktického povrchu zad u mě Edge 30 Neo boduje rovněž rozměry 152,9 × 71,2 × 7,8 milimetrů, které jsou dnes již vcelku ojedinělé, stejně jako hmotnost 155 gramů vzhledem k 6,28" obrazovce. Také díky tomu velmi pohodlně dosáhnete na vypínací tlačítko i kolébku ovládání hlasitosti, kterou ve skutečnosti tvoří dvě u sebe semknutá tlačítka. Plastový rámeček, který je rovněž matný, pak v dané cenové kategorii nijak neurazí, kov zde vídáme spíše výjimečně. Spodní stranu zdobí mřížka reproduktoru, USB-C a také slot pro maximálně dvě nanoSIM (eSIM novinka nepodporuje). Zajímavý je i nenápadný LED proužek, který lemuje fotomodul a může upozornit na notifikace, příchozí hovor, nabíjení apod.

Na závěr zmíním, že telefon je odolný proti postříkání vodou či dešti dle IP52.

Líbilo se nám líbivý design (zejména v barvě Very Peri)

certifikace IP52

kompaktní rozměry

příjemně padne do dlaně

praktické provedení zad

LED notifikační proužek okolo fotomodulu

Displej: 120Hz plochý OLED od TCL

Motorola, která je známá svou oblibou pro 144Hz obnovovací frekvenci, v tomto případě nasadila „pouze“ 120Hz zobrazovací panel, jehož plynulost je však naprosto dostačující, přičemž rozdíl mezi 120 a 144 Hz podle mě mnoho uživatelů ani nepozná. Jedná se o plochý displej z výroby TCL, který zaujme vcelku tenkými symetrickými rámečky i „malým“ průstřelem selfie kamerky. V dané cenové třídě mě nadchl rovněž maximální jas, který umí displej rozsvítit dostatečně i pro komfortní používání na přímém slunci.

Z další výbavy stojí za zmínku vysoká jemnost 419 PPI či optická čtečka otisků prstů. Ta by mohla být o něco výš, na přiložení prstů však reaguje spolehlivě, a to je důležitější. Vzhledem k menším rozměrům telefonu navíc nemusíte stáčet palec až tak moc dolů. Typicky pro Motorolu pak neschází ani možnost si z uzamknuté obrazovky číst e-maily či reagovat na notifikace. Skvěle fungují také klasická gesta Moto, jako je zatřepání telefonem pro rozsvícení svítilny či pootočení pro aktivaci fotoaparátu.

Líbilo se nám 120Hz zobrazovací panel

spolehlivá čtečka otisků prstů

kvalitní OLED panel

Zvuk: stereo s Dolby Atmos

Motorola i do cenově dostupného smartphonu nasadila stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos. Oba repráčky potěší velmi podobnou maximální hlasitostí, tudíž zní zvuk vyváženě i při poslechu na šířku. Nechybí ani slušné náznaky basů či dostačující maximální hlasitost. Staromilci tak opláčou snad jen nepřítomnost 3,5mm jacku.

Líbilo se nám skvěle hrající stereo reproduktory

Nelíbilo se nám někomu může scházet 3,5mm jack

Výkon hardwaru: sázka na Snapdragon

Motorola Edge 30 Neo využívá oblíbený 6nm čipset Snapdragon 695, jehož největší slabinou je pravděpodobně jednotka ISP schopná utáhnout jen Full HD videozáznam. Ve všech ostatních ohledech se však jedná o vydařený procesor, který nabídne dostatek výkonu pro běžné používání i rekreační hraní her a příliš se nezahřívá. Společnost mu pak dělá štědrých 8 GB operační paměti, zamrzí však jen 128GB úložiště, které není možné rozšířit pomocí paměťových karet. Jedinou volbou je tak cloud či například přesouvání dat z telefonu do počítače. Férové je však rovněž zmínit, že 128GB úložiště je v dané cenové třídě standardem.

Líbilo se nám dostačující výkon

8 GB RAM

Nelíbilo se nám podpora microSD by přišla vhod

Výdrž baterie: nabito v mžiku oka

Vzhledem ke kompaktním rozměrům příliš nepřekvapí kapacita baterie, která se zastavila na 4 020 mAh. Díky použitému čipsetu na druhou stranu zvládne běžnému uživateli zprostředkovat bez problémů alespoň jednodenní výdrž a v případě potřeby získat velmi rychle energii navíc. Součástí balení je totiž rovněž již zmíněný 68W adaptér. S jeho pomocí se mobil nabije z 0 na 70 % za úctyhodných 18 minut. Nabití do plné kapacity (z 0) by pak zabralo zhruba 35 minut, což je rovněž skvělý výsledek. S ohledem na to, že opravdu málokdo nabíjí až zcela vybitý telefon do 100 %, tak budete běžně nabíjet zhruba během 15 až 20 minut. Telefon se během nabíjení nijak nezahřívá a za výhodu rovněž považuji možnost použít dodávaný adaptér Power Delivery jako zdroj energie pro jinou elektroniku, například notebook.

Druhým esem v rukávu nové Edge 30 Neo je podpora bezdrátového nabíjení. Motorola přinesla do světa smartphonů menší revoluci, neboť na našem trhu zatím nikdo jiný nenabízel (a nenabízí) takto levný telefon s podporou Qi. Nabíjecí výkon je sice pouze 5 W, na druhou stranu právě 5 W měly dlouhou dobu také iPhony (nyní nabíjí výkonem max. 7,5 W, respektive 15 W při využití příslušenství MagSafe). 5 W je navíc dostačující k průběžnému doplňování energie během jízdy autem, v kanceláři a podobně, o nočním nabíjení nemluvě.

Líbilo se nám solidní výdrž

špičková rychlost nabíjení

nejlevnější smartphone s bezdrátovým nabíjením

Konektivita: bezproblémová

Majitelé Motoroly Edge 30 Neo se mohou těšit na Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS i Galileo. Samozřejmostí je pak 5G i NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: optická stabilizace i automatické ostření

Vzhledem k doposud zmíněné (velmi dobré) výbavě by se mohl neseznámený čtenář obávat o kvalitu fotoaparátů, ovšem ani zde Motorola nešetřila a nasadila hlavní 64Mpx snímač s fázovým ostřením a optickou stabilizací + 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením, který tak pořídí i makro snímky. Naopak veškeré zbytečné 2Mpx bokeh a makro senzory, které jen navyšují počet snímačů na zádech, vynechala, což je moc dobře. Také za 32Mpx selfie kamerku se rozhodně nemusí stydět, viz ukázky níže.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 64 Mpx 13 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 Ohnisko/rozsah 25mm 120˚ 25 mm Velikost pixelů 0,7 µm 1,12 µm 0,7 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF automatické ostření fixní ostření

Kvalita snímků pořízených hlavním snímačem i ultraširokoúhlým objektivem rozhodně nezklame, ba právě naopak. Snímky z hlavního snímače mají dostatek detailů, jsou správně zaostřené a až na výjimky mají i správně nastavenou expozici. Pro hlavní i ultraširokoúhlý objektiv rovněž platí vcelku realistické barevné podání, které není nijak extra saturované, jako tomu bývá často u konkurence. Ultraširokoúhlý snímač nabídne slušný rozsah a vcelku dobře si poradí také se zaoblením okrajů. Minimální ostřící vzdálenost jsou zhruba 3 až 4 centimetry a při troše snahy a dostatku světla lze pořídit vcelku pěkné makro záběry. V oblasti videa je pak stropem 1080p, což je snad jediná výtka k fotovýbavě (spojená s procesorem). Na druhou stranu pro účely publikování na sociálních sítích Full HD zcela postačí.

Líbilo se nám hlavní snímač s OIS

ultraširokoúhlý objektiv s AF

slušná kvalita snímků

Nelíbilo se nám pouze Full HD video (limitace procesoru)

Software: Ready For i Moto gesta

Motorola Edge 30 Neo disponuje navzdory nižší ceně funkcí Ready For, která je zjednodušeně řečeno jakousi obdobou systému DeX od Samsungu, ale má několik vychytávek navíc. Mezi ně patří přenos videa z telefonu do počítače, takže můžete místo zpravidla mizerné webkamery streamovat obraz pomocí telefonu. Stejně tak lze spouštět aplikace v desktopovém rozhraní, přenášet soubory nebo sdílet mobilní data. Hned od startu prodeje v telefonu najdete pouze mírně upravený Android 12, který by měl výrobce v budoucnu aktualizovat minimálně na Android 14 (celkem tedy dvě aktualizace OS) a zároveň poskytnout tři roky bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám praktická funkce Ready For

poměrně čistý Android

praktická Moto gesta

Zhodnocení

Motorola Edge 30 Neo si mě jednoduše získala a vřele bych ji doporučil každému, kdo hledá kompaktní smartphone s cenou do deseti tisíc korun. Telefonu neschází ultrarychlé nabíjení, povedený displej i stereo reproduktory, ale také slušná fotovýbava. Rovněž garance softwarové podpory není špatná, stejně jako použitý čipset, jehož jedinou slabinou je záznam maximálně ve Full HD. No a samozřejmě, že hlavním lákadlem bude pro mnohé přítomnost bezdrátového nabíjení, které je v této cenové hladině (u nového smartphonu) naprostým unikátem.

Konkurence

Za podobnou cenu lze pořídit Samsung Galaxy A53, který nepodporuje bezdrátové nabíjení ani extra rychlé nabíjení, nabídne však certifikaci IP67 a také delší podporu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A53 5G 256+8 GB Rozměry 159,6 × 74,8 × 8,1 mm , 189 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

Alternativou pro Edge 30 Neo může být i Sony Xperia 10 IV, která se chlubí excelentní výdrží na baterii, certifikacemi IP65 a IP68 a využívá stejný procesor. Má však pouze 60Hz displej (i když bez výřezu) a velmi pomalé nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Sony Xperia 10 IV Rozměry 153 × 67 × 8,3 mm , 161 g Displej OLED, 6" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz