Všichni výrobci mobilů jsou si vědomi toho, že telefon bez 5G bude brzy takřka neprodejný. Výjimkou není ani Samsung, u něhož je aktuálně nejlevnějším modelem Galaxy A22 5G. Nestojí ani 6 tisíc korun, přesto nabízí Full HD+ displej, trojici fotoaparátů nebo baterii s velkou kapacitou.

Letos protlačil Samsung telefony s podporou 5G i pod hranici 10 tisíc korun a několikrát došlo k přesunu titulu „Nejlevnější Samsung s 5G“ od jednoho mobilu k druhému. Aktuálně jej třímá Galaxy A22 5G a na samotný úvod si řekněme, že se poměrně výrazně liší od Galaxy A22 (bez přídomku 5G) – nejen podporou 5G. Galaxy A22 5G se snaží do nižší střední třídy přinést vyvážený mix výbavy tak, aby byl schopen zaujmout co nejširší skupinu.

Technické parametry Samsung Galaxy A22 5G 64+4 GB Kompletní specifikace Konstrukce 167,2 × 76,4 × 9 mm , 203 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 700 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: 600 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2021, Kč

Obsah balení: nepřekvapí

V balení neočekávejte nic překvapivého. Kromě samotného mobilu jde o koncovku nabíječky, USB kabel a již pouze nezbytné manuály. Na druhou stranu je to vše potřebné, co uživatel do začátku potřebuje.

Líbilo se nám vše potřebné do začátku

Konstrukční zpracování: matný cvalda

Galaxy A22 5G si vás okamžitě zaujme zadní stranou. Výrobce nasadil krásně hladký a spíše matný povrch, která vypadá na pohled skutečně dobře. Výhodou je, že na něm na rozdíl od blyštivé konkurence, nezůstávají otisky prstů.

Mobil celkově padne skvěle do ruky, za což mohou rozměry, které vás však mohou v tabulce vyděsit. V pase má smartphone přesně 9 milimetrů a hmotnost šplhá nad hranici 200 gramů. Zde je nutné říci, že mobil působí těžkým dojmem a u plastového zařízení takováto hodnota opravdu nepříjemně překvapí. Naštěstí v dobrém dosahu je důležité boční tlačítko kombinované se čtečkou otisků prstů. Palec pravé ruky na něj krásně dosedá a čtečka pracuje dostatečně rychle.

Zpracování je bytelné, jednotlivé díly k sobě přesně lícují, nežádoucí zvuky jsou cizím pojmem, a to i při silnějším promačkání. To vše při výhradně plastové konstrukci, která je však v tomto segmentu obvyklá, rozhodně si tak nezaslouží kritiku. Pochvalu si zaslouží téměř nijak nevystupující modul s fotoaparáty. Zde se opět ukazuje, že nepatrně větší tloušťka zařízení postačí k tomu, aby fotoaparáty nějak výrazně netrčely ven.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

čtečka otisků prstů

fotoaparáty téměř nevystupují nad okolní povrch

povedený design zadní strany

Nelíbilo se nám vysoká hmotnost

Displej: nelze mít vše

U cenově dostupnějších Samsungů často narážíme na to, že výrobce nasadí nízké rozlišení. To se tentokrát nestalo. Galaxy A22 5G má velký 6,6palcový displej s Full HD+ rozlišením a dokonce přidává i 90Hz obnovovací frekvenci. Pakliže tušíte nějakou zradu, tak ano, právě přichází. Namísto osvědčeného AMOLED panelu, který Samsung nasazuje téměř napříč celým portfoliem, je zde „jen“ IPS displej. Oproti podobným Samsungům tak barvy nejsou natolik výrazné. Na druhou stranu to postřehnete pouze při přímém srovnání. Displej jako takový je kvalitní, jemný i dobře čitelný venku či z úhlů. Zapomenout nicméně musíte na funkci Always-On i informační diodu. Co bohužel nevíme, je, jaká je ochrana displeje.

Líbilo se nám kvalitní IPS panel

Nelíbilo se nám chybí Always-On

postrádá informační diodu

Zvuk: hlasitost především

Vyzvánění a hudba vychází výhradně ze spodní hrany, kde je při levém okraji umístěn reproduktor. Kvalitou neoslní, to ale asi ani nikdo neočekával. Důležité je, že je dostatečně hlasitý, příchozí události tudíž nepřeslechnete. Pro poslech hudby je připraven 3,5mm jack, jehož kvalita uspokojí všechny nenáročné posluchače.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: tentokrát je to lepší

Pod kapotu se tentokrát nastěhoval solidní procesor Dimensity 700 spjatý se 4GB operační pamětí. Jedná se o kombinaci, která postačí na všechny běžné úkony a uživatele telefon nebude nijak brzdit. U interní paměti je situace o něco komplikovanější. Základem je pouze 64 GB, což není mnoho a zbývá jen zhruba 51 GB po prvním zapnutí. Na trhu však najdete i verzi se 128 GB. avšak ta je zhruba o pětistovku dražší. Alternativní řešení je využít slot pro až 512GB paměťovou kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

slušný procesor

Nelíbilo se nám v základu malá interní paměť

Výdrž baterie: slušný výkon

Galaxy A22 5G je vybaven 5 000mAh baterií, což je poslední dobou takřka standard v nižší střední třídě. Při středně náročném používání vám telefon vydrží celé dva dny bez potřeby dočerpat energii. Pakliže jste méně nároční a internet využíváte v telefonu spíše jako doplňkovou službu, vzroste výdrž až ke třem dnům. Nabíjení probíhá pouze výkonem 15 W a počítejte s časem kolem 2,5 hodin. Nepřekvapí absence bezdrátového nabíjení, což však nelze v tomto segmentu ani považovat za mínus.

Líbilo se nám slušná výdrž

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení

Konektivita: vše k dispozici

U cenově dostupnějšího Samsungu stojí rozhodně za vypíchnutí podpora sítí 5G. Dostalo se na Bluetooth 5.0, ale v případě Wi-Fi se musíte smířit pouze se staršími standardem ac. Příjemně mobil potěšil tím, že nechybí NFC pro bezkontaktní platby. Nemusíte se ani bát, že se ztratíte, neb geolokační služby jsou zastoupeny GPS, GLONASS, Galileo a Beidou.

Líbilo se nám podporuje 5G

Nelíbilo se nám starší Wi-Fi

Fotoaparát: jen pro nenáročné

Šetřit se Samsung rozhodl u fotoaparátů, které jsou sice na zadní straně tři, ale kromě hlavního 48megapixelového snímače není příliš o co stát. Výrobce totiž sice nasadil ultraširokoúhlý objektiv, ale bohužel s nízkým 5megapixelovým rozlišením. Sestavu nakonec doplnil 2megapxielový portrétní fotoaparát.

Hlavní snímač pořizuje v automatickém režimu 12megapixelové snímky a dostává kvalitě Samsungu. Fotografie jsou detailní, ostré a barevně věrné. V tomto ohledu budou uživatelé spokojeni. Zejména když zjistí, že si fotoaparát v rámci možností poradí s fotkami i v noci.

Hrubá nespokojenost panuje kolem ultraširokoúhlého fotoaparátu, který vytváří takřka jen mazanice, které se budete chtít komukoliv ukázat. Velká škoda, že Samsung nasadil tak nízké rozlišení snímače.

Na čelní straně je 8megapixelová kamerka pro selfies a videohovory. Kvalita je veskrze průměrná, pokud toužíte po alespoň trošku slušných selfies, doporučujeme co nejvíce světla.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa také nenadchne, a to navzdory tomu, že v nastavení rozlišení najdeme trochu překvapivě 2K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Nadále však nejde o kýžené 4K, což bychom zde již očekávali.

Líbilo se nám dobré výsledky za světla

některé fotoaparáty mají nízké rozlišení

Nelíbilo se nám horší záznam videa

Software: přívětivý k uživateli

I v levnějších modelech Samsung má své místo jisté nejnovější Android 11 a nadstavba One UI 3.1. Kombinace je to vcelku schopná a pro uživatele přívětivá, co se týče ovládání jednou rukou. I méně zkušený uživatel se v prostředí rychle zorientuje. Pokud by přeci jen byly nějaké problémy, jsou nabídky příbuzných nastavení elegantně propojeny. V telefonu je taktéž minimum zbytečných aplikací, což je rozhodně plus.

Celkově se optimalizace Galaxy A22 5G povedla a chod prostředí působí plynule. Prozatím se telefon těší i softwarové podpoře a v telefonu jsou v tuto chvíli srpnové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám přehledné prostředí

Zhodnocení

Samsung Galaxy A22 5G má nezáviděníhodnou roli nejlevnějšího Jihokorejce s podporou sítí 5G. Za normálních okolností by to byla čest, v případě Samsungu je to však služba nevděčná. Novinka na tom není s výbavou špatně. Má kvalitní displej, slušný výkon a dobrou výdrž. Sráží ji však malá paměť nebo mizerný ultraširokoúhlý fotoaparát. V neposlední řadě je tu cena, která je jednoduše vyšší než u konkurence. Samsungu hraje do karet především vyšperkované prostředí, na které spoléhá, že přesvědčí zákazníky k tomu, aby zaplatili více.

Konkurence

Velkým konkurentem je Realme 8 5G, které má velmi podobnou výbavu, avšak jeho cena je téměř o tisíc korun příznivější.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 8 5G 128+6 GB Rozměry 162,5 × 74,8 × 8,5 mm , 185 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 700 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 2:00 hodin Kč 5 890 Kč

Nabízí se také Poco M3 Pro 5G, které má podobnou výbavu, včetně procesoru Dimensity 700. Chybí mu ultraširokoúhlý fotoaparát, avšak to vás moc trápit nebude. Cena je však příjemně nízká, pod hranicí 5 tisíc korun.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco M3 Pro 128 GB Rozměry 161,8 × 75,3 × 8,9 mm , 190 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 700 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Posledním konkurentem je Xiaomi Redmi Note 10 5G, který za podobnou cenu nabízí větší interní paměť, což se vždy hodí.

Přejít do katalogu Xiaomi Redmi Note 10 5G 128+6 GB Rozměry 161,8 × 75,3 × 8,9 mm , 190 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 700 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz