Značka Poco má v portfoliu Xiaomi jasný úkol. Nabízet co nejlépe vybavené telefony za co nejnižší cenu. A to se snaží svědomitě plnit i Poco M3 Pro 5G. Nabízí 90Hz displej, výkonný hardware a podporuje moderní mobilní sítě. Jeho cena je přitom bezpečně pod hranicí 5 tisíc korun.

Klady dobře padne do ruky

kvalitní 90Hz displej

výkonný procesor

128GB interní paměť

dlouhá výdrž

podporuje 5G Zápory velmi obyčejný vzhled

průměrný hlavní fotoaparát 5 459 Kč