Pokud máte slabost pro značku Samsung, nabízí se pořídit si také powerbanku tohoto výrobce. Rozhodně se přitom nemusíte obávat, že byste si zbytečně připláceli jen za logo, neboť se powerbanka chlubí velmi pěknými parametry.

Samsung se řadí mezi renomované výrobce mobilních telefonů, tabletů, chytrých hodinek a nespočtu dalších produktů, mezi nimiž najdeme také powerbanky. Testovaný model Samsung 10 000 mAh Super Fast Charge 25W pak představuje cenově dostupnější alternativu v líbivém šasi a se solidní kapacitou 10 000 mAh.

Technické parametry Samsung 10 000 mAh Super Fast Charge 25W

Rozměry 105 × 55,8 × 25,5 mm Hmotnost 210 g Kapacita 10 000 mAh (37 Wh) Materiál plast Barevné varianty béžová Zvýšená odolnost ne Vstup 2× USB-C (15 W) Výstup 2× USB-C (25 W, při využití obou dvou USB-C kombinovaně 18 W)

Obsah balení: dobře schovaný kabel

V balení se nachází samotná powerbanka, nutné manuály, ale také kabel. Ten je relativně dobře schovaný a je snadné jej přehlédnout, je totiž v bočním papírovém „tunelu“, kterého si nemusíte během unboxingu všimnout. Kabel bílé barvy měří necelých 20 cm, jedná se logicky o USB-C/USB-C a je plochý, tudíž by měl být i odolnější.

Líbilo se nám plochý USB-C/USB-C kabel v balení o praktické délce

Design a provedení: plast, za který se netřeba stydět

Z předešlých testů víme, že i v cenovém segmentu okolo 600 Kč se můžeme setkat s odolnou powerbankou chlubící se ocelovým šasi, což ovšem není dnešní případ. Tento model zůstává věrný „standardu“ v tomto segmentu, což je plastové šasi z matného plastu. Dle jemného vzorku se jedná o recyklovaný plast, což jednoznačně chválím, ještě víc se mi ale líbí, jak je tato powerbanka decentní. Nijak na sebe neupozorňuje, logo je „vyraženo“ přímo do plastu, stejně jako číslovka 10 odkazující na kapacitu 10 000 mAh.

Powerbanka boduje designem také díky pěkně zaoblené spodní straně, na straně druhé pak najdeme tlačítko a dvojici USB-C. Oba USB-C konektory jsou schopné výstupního výkonu až 25 W, pokud dochází k nabíjení pouze jedním konektorem. Nabíjet můžete i oběma najednou, poté však počítejte s kombinovaným výkonem 18 W. Naopak nabíjení powerbanky samotné probíhá výkonem max. 15 W. Kromě solidního výkonu kladně hodnotím rovněž podporu standardů PDO i PPS.

Mezi tradiční nevýhody pak řadím indikátor stavu nabití v podobě čtyř LED bílé barvy. Ještě více netradiční je však chování těchto LED během nabíjení zařízení. Zatímco v průběhu nabíjení samotné powerbanky jednotlivé LED blikají, resp. svítí, v průběhu nabíjení jiného zařízení powerbankou diody nesvítí vůbec. Uživatel však může zmáčknout tlačítko, čímž se přesvědčí o aktuální kapacitě powerbanky.

Řešení je to rozhodně nekonvenční, ačkoliv netvrdím, že je vyloženě „špatné“. Neodvažuji se odhadovat spotřebu samotných svítících/blikajících diod, která bude zřejmě zanedbatelná, jejich vypnutím však powerbanka teoreticky nějakou tu energii přeci jen ušetří. Navíc by diody mohly eventuálně někoho rušit.

Dodám rovněž, že sám výrobce uvádí jednotlivé stavy nabití powerbanky dle indikačních LED trochu odlišně, než jak by se logicky nabízelo. 4 diody značí úroveň nabití 100 až 70 %, tři diody 70 až 40 %, dvě diody 40 až 20 %, jedna dioda 20 až 5 % a jedna blikající dioda pak 5 až 0 %, dělení zbývající kapacity tedy není po 25 %, ale po 30 %, 30 %, 20 %, 15 % a 5 %. Powerbanka tak dostane pokárání za absenci miniaturního displeje s procentuálním ukazatelem, který však v této ceně (bohužel) stále není standardem.

Líbilo se nám sympatický design a kvalitní zpracování

dvojice moderních USB-C

solidní nabíjecí výkon USB-C

Nelíbilo se nám schází displej s procentuálním ukazatelem

Výkonnostní testy: uspokojí i náročnější

Powerbanku jsme se rozhodli otestovat ve spojení s novým iPhonem 16 Pro, který nabídne mezigeneračně o něco větší baterii o kapacitě 13,94 Wh, respektive 3 582 mAh. Jak již zřejmě víte z našich předešlých testů, hodnota ve Wh je mnohem důležitější než mAh. Ostatně například i u elektromobilů je již standardem vyjadřovat kapacitu v kWh, i proto je svým způsobem zvláštní, že u elektroniky, jako jsou smartphony, jsme stále zvyklí používat mAh, které nepočítají s napětím – údajem důležitým pro zjištění skutečné kapacity ve Wh.

Testovaná powerbanka disponuje, jak napovídá název, kapacitou 10 000 mAh, ve Wh se jedná o 37 Wh. Teoreticky by tak mělo být možné nabíjet iPhone 16 Pro přibližně 2,7×, jaká je ale realita?

Powerbanku jsme před testováním zcela nabili a samotný test započal ve chvíli, kdy měl iPhone 1 %. Podrobnější výsledky nabíjení a času můžete vidět v grafu níže. Do něj byla doplněna i průběžná kapacita powerbanky, ačkoliv ta je jen přibližná kvůli absenci přesného indikátoru (to je rovněž důvodem skokového snižování kapacity o desítky procent, viz poslední odstavec v předešlé kapitole).

1. nabíjení





Z přiloženého grafu lze vyvodit, že jedno plné nabití iPhonu 16 Pro si vyžádá zhruba polovinu kapacity samotné powerbanky. Je tedy zřejmé, že v nejlepším případě se dostaneme na dvě nabití iPhonu 16 Pro se započítáním veškerých ztrát. To jsme také ověřili v další fázi testu.

2. nabíjení





Mobilní telefon jsme dle naší metodiky opět vybili na 1 % a opětovně připojili k powerbance, která mezitím nebyla dobíjena ani nijak používána. Při zahájení nabíjení powerbanka indikovala stav nabití trojící svítících LED. V rámci druhého kola trvalo nabití smartphonu 86 % za 68 minut, poté se powerbanka také kompletně vybila. Z výsledku nabíjení lze jednoduchou matematikou vypočítat (se započítáním veškerých ztrát), že powerbanka poskytla iPhonu zhruba 26 až 27 Wh, které stačily k 1,9× nabití. Oproti nedávno testované powerbance od Xiaomi se jedná o lepší hodnotu, neboť ta dobila iPhone ve druhém kole na hodnotu 72 %.

Vyzkoušeli jsme také opětovné dobití powerbanky, které trvalo přibližně 2 hodiny, což je průměr.

Líbilo se nám telefon nabila téměř dvakrát

Zhodnocení: zajímavá volba

Samsung 10 000 mAh Super Fast Charge 25W je atraktivní volbou pro všechny, kteří slyší na renomovanou značku Samsung, ale především chtějí pěkně zpracovanou powerbanku se solidním nabíjecím výkonem a slušnou reálnou energetickou kapacitou. Potěší také praktický plochý USB-C/USB-C kabel v balení i relativně rozumná hmotnost 210 gramů, menší výtku pak powerbanka obdrží za absenci displeje.

